Михаил Гершзон

Автор

Гершзон Михаил Михайлович родился в Москве в 1971 году. Историк, окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. По первому специальному образованию — киновидеотехник (окончил Загорский кинотехникум, ныне Сергиево-Посадский филиал ВГИКа им. С.А. Герасимова). Сфера интересов — история культуры позднего сталинского периода и оттепели, изучение документов учета населения России XVII века. Автор книги «Закат Сталина и Оттепель: управление культурой в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг.» (2018) и публикаций в ряде научных журналов.