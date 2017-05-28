



Цитата из к/ф «Два капитана». реж Владимир Венгеров. 1955. СССР

Роман «Два капитана», законченный в середине 1940-х гг., пользовался огромной популярностью у читателей. После выхода книги была сделана инсценировка романа. Спектакль шел в Центральном Детском театре и имел большой успех. Равнодушных зрителей не было. Так, по свидетельству Е. Габриловича, когда Ромашов выходил на сцену (в эпизоде в лесу) в зрительном зале раздавался «дикий свист». Актер, игравший Ромашова, рассказывал, что после спектакля он не мог выйти из театра, потому что его подкарауливали и плевали в лицо «специально ждущие люди».

В 1946 году было принято решение сделать экранизацию романа. Сценарий создавал автор «Двух капитанов» вместе с драматургом Е. Габриловичем. Но работа над созданием сценария затянулась на несколько лет. Основная претензия к сценарию состояла в том, что в фильме «семейный конфликт превалирует над общественным». На протяжении четырех лет авторы сценария пытались переработать сценарий по тем установкам, которые получали от критиков. Во второй половине 1940-х гг. по утвержденному сценарию было снято более половины картины. Но, по решению руководства, съемки были прекращены. Затем сценарий был вновь поставлен в план производства фильмов, его переработка продолжилась. Режиссером был выбран В. М. Пронин. До этого, в 1946 году он поставил «Сын полка» по одноименному роману В. П. Катаева.

Цитата из к/ф «Два капитана». реж Владимир Венгеров. 1955. СССР

Но и после многократных переделок сценарий не устраивал принимающую сторону (Министерство кинематографии и его художественный совет). Их позицию изложил известный литературовед В. Щербина в ноябре 1950 года. При обсуждении сценария он высказался в том смысле, что дело в нем «носит семейный характер», в сценарии так и не усилены «общественно-политические элементы». Щербина говорил о том, что по сценарию мотивы деятельности Григорьева имеют личное, семейное обоснование, а должны носить общественное. Одна из претензий к первоначальным вариантам сценария состояла в том, борьба Сани Григорьева была борьбой «только за справедливость». В варианте сценария, представленном во второй половине 1950 года было показано, что главный герой боролся не только за справедливость, но и во славу отечественной науки. Нет в сценарии, по мнению критиков, и примет времени. Учитель Кораблев должен быть если не коммунистом, то «передовым советским учителем». А такой учитель, который был в сценарии, может быть в любой стране, в любой обстановке. Некоторые члены худсовета считали, что образ учителя должен быть переписан. Критик В. Ермилов упрекал Е. Габриловича в том, что в сценарии тот не использовал всех возможностей кино. Сценарий, по его выражению получился хмурым, в нем нет «праздничности искусства», «праздничности романтики». А это должно быть в фильме. Упрекали сценарий и за то, что в нём не показывалось, как наказаны злые силы: «получается так, что когда они делали гадости, то были поставлены на первый план, а когда их поставили на место, то это произошло за сценой».Были и относительно мелкие претензии — к языку сценария. Щербина считал, что советские рабочие и школьники не могут говорить слово «дура», тем более с экрана. Главный критик сценария вместе с тем этим заявлял, что сценарий в конце «потерял поэтическую прелесть».

Выслушав претензии Щербины, писатель В. Каверин сообщил, что они были сделаны еще четыре года назад. И, если исправления не были сделаны «квалифицированными людьми» за это время, то, по мнению писателя, «работа над сценарием совершенно бесполезна». Вот как рассказывал Каверин о процессе создания сценария:

«не отказываясь от замечаний, всякий раз в высшей степени добросовестно выполняя эти замечания самых разнообразных руководителей нашей кинематографии, представляем сценарий в разных вариантах, в двух сериях, в одной серии, заставляя государство платить сотни рублей за это дело, — мы после этого возвращаемся к тому же варианту возражений, которые мы слышали четыре года назад».

Цитата из к/ф «Два капитана». реж Владимир Венгеров. 1955. СССР

Каверин предложил прекратить работу над сценарием и фильмом. Потому что, спустя несколько лет, после значительной переработки авторы оказались «у разбитого корыта». При этом автор сценария не просил денег за последний вариант сценария. Несмотря, на столь эмоциональную и объяснимую реакцию, Каверин согласился с предложением переработки режиссерского сценария. Его соавтор, Е. Габрилович, предложил, структурно не меняя текст, внести в него коррективы. В частности, показать то, что капитан Татаринов погиб не из-за «странных махинаций одного человека», а потому, что «английский капитал не хотел, чтобы русские исследователи были на Севере». Тогда получится, что капитан «загублен происками иностранных империалистов». Подытоживая споры, председатель худсовета Л. Ильичев, сказал, что «может получиться хороший фильм, и не только для юношества, но и для взрослых». По его выражению, «роман действительно приобрел большую славу».

И хотя режиссерский сценарий находился еще в стадии доработки и согласования, уже сделали актерские пробы. Среди претендентов на роль взрослого Сани Григорьева был артист В. Сошальский. На роль учителя Кораблева был выбран Р. Я. Плятт. Высказывались опасения, что он будет вызывать ассоциации со своими комедийными ролями. Но известный критик Д. Заславский сказал, что Плятт создаст «теплый и сердечный образ». На роль Ромашова, в лице которого должна быть, по выражению членов худсовета, «подлятинка», пробовались В. П. Балашов и В. К. Трошин. Общее мнение людей, от которых зависело принятие решений, было таким, что актерский ансамбль подобран хорошо.

Цитата из к/ф «Два капитана». реж Владимир Венгеров. 1955. СССР

После нескольких обсуждений осенью 1950 года решили не останавливая работы над фильмом, устранить недостатки сценария в режиссерском варианте.

Но, несмотря на положительное отношение к экранизации, фильм режиссером В. Прониным так и не был снят. В апреле 1951 года решением Правительства были приостановлены съемки многих картин. Вообще, этот год был самым тяжелым в послевоенной истории советской кинематографии. В числе картин, производство которых прекратили решением Совета министров, были и «Два капитана».

К идее экранизации романа В. Каверина вернулись три года спустя, когда в стране наступила новая эпоха, а в области кино были дана установка на увеличение производства фильмов. Подбирая темы для постановки, вспомнили многие темы, которые были отвергнуты ранее — во второй половине 1940-х гг. и в начале 1950-х гг. Вспомнили, в том числе и о «Двух капитанах». Сценарий В. Каверина и Е. Габриловича больше не обсуждался на высоких собраниях в министерских кабинетах. В 1954 году его приняли к постановке без ожесточенных споров и переделок в рабочем порядке. На фильм был утвержден другой режиссер (В. Венгеров) и выбран новый актерский ансамбль. Так, первая экранизация «Двух капитанов» появилась спустя девять лет после решения о постановке фильма.