4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли. Это событие вызвало необыкновенный подъем в стране и произвело фурор за рубежом. Вот, например, как описывали реакцию на запуски советских спутников во Франции: «Слово «спутник», — быть может, наиболее популярное слово в Париже. Огромные очереди выстраиваются по вечерам к билетным кассам крупнейших кинотеатров французской столицы, где идут советские документальные фильмы о спутниках Земли… В магазинах продается детская игрушка «Спутник»… В 1958 году известие о запуске третьего гигантского советского спутника Земли произвело настоящую сенсацию: «газеты посвящают спутнику полосу, а иные — и две полосы. Почти все газеты на видном месте дают диаграммы, остроумно сравнивающие вес и размеры советских и американских спутников Земли, и в подзаголовках подчеркивают, что эксперимент наших ученых является абсолютно рекордным».

Михаил Гершзон

Для того, чтобы увековечить проникновение в космос, постановлением Совета министров СССР от 20 февраля 1958 года предусматривалось сооружение обелиска «в ознаменование запуска в Советском Союзе первого в мире искусственного спутника Земли». Установить обелиск предполагалось на Ленинских горах, рядом с главным зданием МГУ.

Объявили открытый конкурс, организация которого была возложена на несколько государственных структур: Министерство культуры, Госстрой, Академию наук и Мосгорисполком. А в обсуждении участвовали Союз архитекторов и Союз художников. Всего было представлено более 700 проектных предложений. В выставочном зале на Манежной площади разместили 365 проектов. Вместе с маститыми скульпторами и архитекторами в конкурсе участвовали любители. Выставка проходила в 1958 году. За всё время работы её посетили более 100 000 человек со всей страны. Проводилось общественное обсуждение проектов, выставка освещалась в печати. В этом было определенное новаторство, поскольку в период конца 1940-х — начала 1950-х гг. решения о выборе проектов памятников принимались на закрытых конкурсах, а иногда и вовсе без конкурсов. Причем мнения посетителей выставки проектов были самыми разными. Было среди них и такое: «Скажу честно — ни один из проектов мне не понравился… Ни один из проектов не отражает полностью величия достижений человечества, нашего народа и науки. Жюри, по-моему, будет в затруднении». В большинстве отзывов подчеркивалось, что будущий монумент должен в полной мере соответствовать масштабу события. Во время работы выставки определился фаворит — проект под девизом «Народ-созидатель» скульптора А. П. Файдыш-Крандиевского, архитекторов М. Ю. Барща и А. Н. Колчина. Надо отметить, что эти три автора ранее неоднократно работали вместе, среди их общих работ — Памятник Победы на озере Хасан. Проекту «Народ-созидатель» была присвоена первая премия жюри.

Изначально предусматривалось создание обелиска из полупрозрачного стекла. Но в ходе работы обратили внимание на то, что при солнечной погоде и ярком свете полупрозрачный обелиск будет практически не виден. Еще один очень важный момент — существовавшие в то время виды стекла были недолговечны, и сильные перепады температуры отрицательно влияли бы на прочность обелиска. Эти соображения привели авторов проекта к идее замены стекла на полированный металл. В качестве материала были выбраны титановые листы, которые могли обеспечить многолетнюю сохранность полировки и «отсутствие коррозийных эффектов». По словам А. Файдыша, «из титана же — вечная вещь». Обелиск, по проекту, состоял из металлической части и постамента из полированного гранита. В постаменте предполагалось создание музея. На постаменте планировалось разместить барельефы инженеров и рабочих, принимавших участие в создании первого искусственного спутника. Барельефы изначально предусматривалось выполнить из камня, в процессе решили сделать их из светлого металла — нержавеющей стали, никелевой бронзы или мельхиора. Авторы хотели сосредоточить основное внимание именно на условных портретах. Потому что «атрибуты науки устаревают» — многие из приборов, которые предлагают сделать, к моменту окончания работ над обелиском устареют. К тому же решение о создании монумента было принято до полета первого космонавта. На протяжении конца 1950-х — начала 1960-х (вплоть до открытия монумента) происходили новые достижения в сфере проникновения в космическое пространство. Один из участников руководителей Министерства культуры сказал так: «В ближайшее время, очевидно, будут достигнуты еще большие успехи, но каждый раз нельзя ставить монумент». В том числе потому, предлагалось «в общем аллегорическом» виде отобразить фигуры ученых и рабочих. Говорили о том, что монумент должен «утверждать приоритет Советского Союза в завоевании космического пространства». Это на самом деле было именно так. Интересно и то, что до полета Ю. А. Гагарина, человека, который отправится в космос, и в Советском Союзе иногда называли астронавтом.

Сооружению монумента уделяли внимание и высшие руководители страны. Обсуждение происходило на самом высоком уровне, ход создания контролировало Министерство культуры СССР. И вот один из примеров вмешательства высшего руководства в процесс работы над созданием обелиска. На постаменте предлагалось, помимо барельефов инженеров и рабочих, разместить барельеф К. Э. Циолковского. Но первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Н. С. Хрущев, осмотревший проект монумента, предложил выделить фигуру К. Э. Циолковского в отдельный памятник. Следуя этому указанию, министр культуры СССР Н. А. Михайлов настоял на том, чтобы памятник Циолковскому расположили перед обелиском: Хрущев говорил о том, «что в основе всех расчетов, всей практики ракетоплавания, космических сообщений лежит теория Циолковского. Поэтому Н. С. Хрущев рассуждал так, что фигура Циолковского должна быть самостоятельной, а не какой-то частью». Это указание Хрущева было оформлено постановлением коллегии Министерства культуры СССР в ноябре 1959 года.

Место установки памятника в процессе его создания было изменено. Одновременно с памятником покорителям космоса разрабатывались проекты сооружения на Ленинских горах памятника Ленину. В связи с этим, а также потому, что обелиск не очень удачно смотрелся рядом с главным зданием МГУ, его решили перенести в район ВДНХ.

При обсуждении проекта в Министерстве культуры предлагались самые разные идеи. Так, первый заместитель министра культуры А. Н. Кузнецов сослался на опыт монумента Дж. Вашингтону (иногда его называли «Карандаш») в столице США, внутри которого был расположен подъемник — можно подняться и осмотреть город. Кузнецов говорил о том, что подобный подъемник можно было бы устроить и в обелиске в Москве. Отметим, что на момент проектирования обелиска Останкинской телебашни еще не существовало. Но эта идея, к счастью или к несчастью, развития не получила.

Предлагалось также оставить на постаменте пустое пространство для нанесения наиболее важных событий в сфере покорения космоса и фамилий ученых. Эта идея была воплощена частично — на пустом пространстве позднее нанесли сообщения о новых достижениях.

Участвовали в обсуждении проекта и именитые скульпторы, например, Н. В. Томский (известен как автор памятников Ленину и Сталину). У Томского был собственный проект монумента, исполненный в типичной для него стилистике. После утверждения проекта «Народ-созидатель» Томский в целом его поддержал: «Если делать из стекла, то во время солнечных дней всё пропало бы, тогда бы как металл отражал бы всё обратно, и всё горело бы красивым светом». Он согласился с тем, что памятник Циолковскому нужно поставить перед обелиском.

Другой известный скульптор М. Г. Манизер (член жюри конкурса) заявил: «Действительно, этот проект был лучшим». Он поддержал и идею переноса монумента на ВДНХ. Вместе с тем Манизер заявил, что научные работники, участвовавшие в запуске спутников, возражали против кривой в обелиске. На это А. Файдыш ответил: «Мы очень хорошо знаем, как уходят ракеты — они уходят вертикально. Но здесь художественное произведение, а не стартовая площадка».

При обсуждении хода создания обелиска в ноябре 1959 года говорилось о том, что работы надо закончить в следующем — 1960 году. Авторы и чиновники говорили о том, что необходимо полтора года только на авторскую работу. Министр культуры Михайлов предложил не сообщать в печати точный срок окончания работ, а дать понять, что это будет не завтра. Решили, что к марту 1960 года должен быть представлен окончательный проект обелиска. Но работа над монументом, в силу разных причин, растянулась на 5 лет.

18 августа 1964 года был закончен монтаж обелиска. Оставалось установить памятник К. Э. Циолковскому и закончить сооружение постамента. Открытие монумента планировалось 4 октября 1964 года — в день седьмой годовщины запуска первого искусственного спутника Земли. Однако торжественное открытие памятника было вновь отложено. Осенью того года в стране произошли два очень важных события. В октябре 1964 года был снят со всех постов Н. С. Хрущев. Первым секретарем ЦК стал Л. И. Брежнев. В том же месяце состоялся первый полет на многоместном космическом корабле «Восход-1» — экипаж в составе В. М. Комарова, К. П. Феоктистова и Б. Б. Егорова. Они в полете отчитывались перед Хрущевым, а в Москве их встречал новый первый секретарь — Брежнев.

4 ноября 1964 года состоялось торжественное открытие монумента, на котором присутствовали руководители страны и, «в полном составе», летчики-космонавты. На открытии выступили президент Академии наук СССР М. В. Келдыш и первый космонавт Ю. А. Гагарин. Монумент открыл Л. И. Брежнев — это было одно из первых его появлений на публике в качестве лидера партии и фактически страны.

Монумент покорителям космоса стал памятником грандиозному прорыву, памятником, без преувеличения, подвигу всего народа и памятником приоритету отечественной науки в покорении космического пространства. В советское время обелиск и территория вокруг него были местами массовых гуляний. Обелиск выдержал испытание временем. Он и сейчас является одним из самых популярных памятников столицы.

При создании статьи использованы уникальные архивные документы, а также материалы периодической печати 1950-х — начала 1960-х гг.