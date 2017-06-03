Задача нахождения архивных сведений о предках непростая по нескольким причинам. В прошлом веке не было принято интересоваться семейной историей. Некоторые факты из биографии предпочитали умалчивать или даже искажать. Многие документы были уничтожены в период войн. Есть отдельные местности — например, в Воронежской области, по которым за трехсотлетний период истории сохранился только один документ — перепись 1795 года, а все остальные документы, включая источники начала XX века, погибли. Громадные миграционные процессы, происходившие на протяжении XX столетия, не способствовали сохранению памяти о предках в семье.

Солдат вернулся с войны

Сказывались на сохранности документов и условия хранения. Очень часто архивы располагались в неприспособленных помещениях — церквях, костелах. А основной источник генеалогического поиска — метрические книги — относились к самой низкой категории архивных документов. Кроме того, церковные документы очень сильно пострадали в ходе так называемых макулатурных кампаний 1920−1930-х гг. Периодически эти документы уничтожались и в послевоенное время. Так, например, в Государственном архиве Ставропольского края значительное число церковных документов было уничтожено в начале 1960-х гг. И теперь опись этих уничтоженных документов сама является ценным историческим источником.

На начальном этапе исследования родословной очень важным является тщательный опрос старших родственников, а также изучение семейного архива — прежде всего документов: трудовых книжек, комсомольских, партийных, профсоюзных и военных билетов, наградных документов, а также писем и т.д. При опросе родственников особое внимание надо уделить данным о местах рождения предков — документы учета населения в России и сопредельных государствах формируются по территориальному принципу. Доступные к изучению дореволюционные метрические книги и книги ЗАГС периода до 1930-х гг. хранятся, как правило, в архивах республиканских, краевых и областных центров. Поэтому информация о местах рождения предков подскажет, в какой именно региональный архив надо обращаться. Кроме того, опрос родственников и запись интервью с ними помогут сохранить бесценную информацию по личной истории, которая никогда не откладывалась и не хранится в государственных архивах. Например, сведения о мотивах тех или иных поступках предков: почему человек поступил именно в тот институт, а не в другой, почему устроился именно на эту фабрику или завод, как познакомились дедушка и бабушка, а также сведения о предпочтениях предков и т.п.

Полученную в результате опроса родственников и изучения документов информацию желательно систематизировать. Сейчас появился выбор из самых разнообразных компьютерных генеалогических программ. Файл с базой данных по родословной можно пересылать родственникам, делать распечатки родословных схем и диаграмм.

Mil.ru Архив

После систематизации сведений из семейного архива начинается работа с архивами государственными. В наше время очень часто встречаются неправильные представления о процессе поиска информации о предках. А именно о том, что эти сведения можно почерпнуть из интернета: достаточно только набрать соответствующие данные в поисковике. Это далеко не так. Большинство документов учета населения в архивах (метрические и переписные книги, ревизские сказки) хранится на бумажном носителе и являются рукописными. Причем для работы с документами периода XIX — начала XX века нужно будет читать рукописные тексты, написанные по дореволюционным нормам правописания (это относительно несложно). А вот для работы с документами XVII—XVIII вв. надо иметь навык чтения документов русской скорописи. Особенности древнего письма изучает специальная вспомогательная историческая дисциплина — палеография. Встречается и такое, что описи архивных документов составлены некорректно. Например, по описи указано «Книга переписная Одоевского уезда», а в действительности, в деле представлены не все населенные пункты уезда. Или по описи указано, что роспись исповедная (где переписывались все прихожане), а на самом деле она клировая (переписаны только священнослужители). В последние годы в России начала набирать обороты оцифровка документов учета населения, однако эта работа еще очень далека до завершения, а в некоторых регионах еще и не начиналась. Важным подспорьем в поисках родословной являются указатели и базы данных по архивным документам и размещение их на сайтах соответствующих архивов. Количество региональных архивов, выложивших сканы имеющихся у них архивных документов в интернет, можно пересчитать по пальцам. Но и при этом, в силу того, что работа по оцифровке находится в процессе, в сети имеются далеко не все документы этих архивов, по которым можно изучать родословную.

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Не выходя из дома, посредством сети, можно найти архивные сведения о предках — участниках Великой Отечественной войны. В результате значительной работы, предпринятой в течение нескольких последних лет, посредством интернета можно ознакомиться с бесценными документами об участниках Великой Отечественной войны: о погибших и награжденных. Работа по оцифровке этих материалов продолжается. Однако, архивы Министерства обороны хранят много неопубликованных данных по офицерам (например, учетно-послужные карточки и личные дела) и рядовым.

Есть в сети и информация о репрессированных по политическим мотивам в 1920—1950-х гг. Сканы архивных документов не представлены. В базе жертв политических репрессий имеются сведения о годе и месте рождения, приговоре осужденного и ссылка на источник информации — как правило, на Книгу памяти жертв политических репрессий.

После систематизации сведений из семейного архива и поиска архивных сведений в интернете нужно обращаться в соответствующий региональный архив. Может быть несколько путей поиска архивной информации. Самый простой, но далеко не самый эффективный — написать письменный запрос в архив. Сейчас многие архивы принимают обращения по электронной почте. Но далеко не все в обязательном порядке отвечают на электронные запросы. Можно отправить запрос обычной почтой. В данном случае следует учитывать, что определенное время будет затрачено на пересылку письма и получение ответа из архива. В архиве запрос будет поставлен в очередь. Скорость исполнения запроса в каждом регионе своя и зависит от многих причин. Надо иметь в виду, что основное направление деятельности региональных архивов — обеспечение сохранности документов и ответы на социально-правовые запросы — о пенсиях, награждениях, имущественных моментах и т.п. В связи с ограниченностью человеческих ресурсов в архивах скорость обработки запросов на генеалогическую тематику невелика.

Другой путь выявления документов о семейной истории — работа в читальных залах архивов. Законодательство России и большинства сопредельных государств предусматривает свободный доступ к документам всех граждан. Однако, в этом случае нужно принимать во внимание наличие навыка чтения рукописных документов (о котором говорилось выше). Нужно обладать также ресурсом времени. Потому что архив — не библиотека, где нужную книгу просто достают с полки и выдают через несколько минут. В архиве существуют определенные правила работы с документами. Каждый из них является уникальным, и сейчас в большинстве случаев они принадлежат к категории особо ценных. Архивные дела выдаются на следующий или через несколько дней после заказа. Кроме того, для работы с архивными документами нужно обладать усидчивостью. Ведь в процессе поиска приходится «перелопачивать» сотни, если не тысячи листов архивных дел «впустую» для того, чтобы на одном из них найти нужную информацию о предках. Важен еще и навык самого поиска, который, как ни объясняй, приходит только в процессе работы. Если ваши предки жили далеко от того места, где вы живете сейчас, то помимо навыков, наличия свободного времени и усидчивости нужно в любом случае обладать деньгами для оплаты проезда в соответствующий региональный центр и проживания в нём. Хорошо, если вы живете, например в Липецке, а ваши предки из Тамбовской области — это недалеко. А если вы живете Нижнем Новгороде, а ваши предки из Иркутской области?

Основные источники для восстановления родословной стандартны для большинства регионов: метрические книги, исповедные ведомости, ревизские сказки, переписные и писцовые книги. Сохранились и другие типы источников: налоговые документы, клировые ведомости, земельные документы, похозяйственные книги и т.д.

Составление генеалогического древа можно доверить профессиональным историкам. Результатом архивного исследования может стать родословная книга, изданная в типографии, а также картина родословного древа. Но самый главный результат, вне зависимости от представления результатов — сбережение памяти о предках в семейном архиве.