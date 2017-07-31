Фильм «Молодая гвардия» стал для отечественной кинематографии знаковым во многих смыслах. Книга А.А. Фадеева была впервые опубликована в 1946 году. С.А. Герасимов решил поставить фильм по мотивам романа. На главные роли режиссер подобрал студентов ВГИКа. Для них участие в фильме стало первой значительной работой в кинематографе. О педагогических способностях Сергея Аполлинариевича после выхода фильма на экран в 1949 году лучше всего сказал другой выдающийся режиссер — М.И. Ромм:

Цитата из к/ф «Молодая гвардия». реж Сергей Герасимов. 1948. СССР Любовь Шевцова в исполнении Инны Макаровой

«Герасимов оказался великолепным педагогом… Его ученики — счастливцы. Я не знаю, не может быть, чтобы на этом курсе собрались самые талантливые. Мне кажется, что этот курс правильнее других обучался, из каждого человека Герасимов старался максимум вытянуть».

Надо отметить, режиссер к середине 1940-х гг. являлся признанным мастером. Помимо того, он входил в состав высшего руководства Министерства кинематографии СССР — коллегии. Голос его, в сравнении с министром и его заместителями, возможно, был совещательным, а не решающим. Но, тем не менее, С.А. Герасимов был в курсе и принимал непосредственное участие в обсуждении всех принципиальных вопросов отечественной кинематографии.

Фильм не задумывался режиссером как точная копия романа А.А. Фадеева. Некоторые критики отмечали, что фильм «Молодая гвардия» — это отдельное произведение. Отмечали, что Герасимов «создал самостоятельное и во многом отличное от романа произведение». Действительно, сценарий к фильму писал сам С.А. Герасимов. Изначально планировалось создание односерийного фильма. Но, в ходе работы над картиной, режиссер пришел к выводу, что не сможет уложиться в одну серию и старался убедить в необходимости двух серий руководство Министерства кинематографии и его художественный совет. В те времена без детального обсуждения, а также одобрения худсовета и Министерства не мог выйти ни один полнометражный игровой фильм. Министерство кинематографии пошло навстречу Герасимову. Но все же оставило за собой возможность маневра, и официально решение о двух сериях не приняло. Еще тяжелее была обстановка на худсовете. Некоторые члены худсовета до самого последнего момента (то есть когда была одобрена первая серия, закончен монтаж второй) отстаивали точку зрения о том, что фильм должен быть в одной серии. Первая серия картина была смонтирована Герасимовым к ноябрю 1947 года. Ее обсуждение на худсовете состоялось 20 ноября. Участники высказывали свои замечания, а окончательное заключение по первой серии картины было решено вынести после просмотра второй серии картины. Претензии к первой серии картины были высказаны и со стороны высшего политического руководства страны. Главная претензия к первоначальному варианту романа и фильма, состояла в том, что не было показано партийное руководство подпольем. Это было главной претензией, но не единственной. Говорилось и о том, что, что была стихийно и неорганизованно представлена эвакуация перед приходом немцев, а также критиковалось практически полное отсутствие Красной армии. Именно эти три главных недостатка должен был исправить постановщик. К 11 декабря Герасимов составил план переделок, который был, в основном, одобрен художественным советом. Режиссер продолжил работу над фильмом. К середине марта 1948 года, по словам Герасимова, им было снято 85% всей картины. Худсовет решил дождаться окончания работы над фильмом и принять решение, утверждать ли фильм в одной или в двух сериях. Фильм еще не был закончен, когда худсовет вернулся к обсуждению 6 мая. В процессе обсуждения Герасимов сообщил, что у него возникла новая режиссерская концепция. Тогда худсовет решил отложить обсуждение до просмотра перемонтированных обеих серий картины. К середине июля 1948 года Сергей Апполинарьевич закончил перемонтаж и представил новую версию картины. 22 июля состоялось обсуждение двух главных вопросов: нужны ли две серии картины и собственно обсуждение второй серии.

Цитата из к/ф «Молодая гвардия». реж Сергей Герасимов. 1948. СССР Молодая гвардия

В ходе перемонтажа картины С.А. Герасимов удалил и сократил некоторые неудачные эпизоды. В частности, по выражению одного из критиков, «долгие и нудные» разговоры партийных лидеров Проценко и Валько. Но и после того, как Герасимов внял партийным указаниям, а также замечаниям худсовета и внес серьезные коррективы, ему предстояла серьезная работа по исправлению второй серии картины.

При обсуждении фильма практически все участники худсовета отмечали, что Любовь Шевцова в исполнении Инны Макаровой выходит на первый план. Не Олег Кошевой и Ульяна Громова, как это должно быть, а именно Любовь Шевцова и Сергей Тюленин (в исполнении Сергея Гурзо) находятся в центре картины. Об этом в частности говорил начальник сектора кино ЦК ВКП (б) Степанов. Большинство членов худсовета не видели в этом ничего плохого. Известный критик В. Ермилов отмечал, что «большая творческая удача — подбор молодых актеров». Литературовед, а в тот период еще и заместитель министра кинематографии СССР В. Р. Щербина отмечал, что Л. Шевцова стала «главным действующим лицом в силу своей непосредственности и обаяния, в силу своей убедительности». Отмечалось, что образ Олега Кошевого получился уж очень «теоретичным». Известный поэт Алексей Сурков говорил, что в нем очень мало от жизни «и очень много от умствования двух умных людей, создавших эти два произведения, от А. А. Фадеева и от С. А. Герасимова». А генсек комсомола Н. А. Михайлов, говоря о Кошевом в фильме, отмечал, что в картине получился «хлюпчик интеллегентский». Говоря о второй серии картины, многие обсуждавшие подчеркивали, что это «фильм о гибели молодогвардейцев», а не об их борьбе. Вторая серия полна трагизма и обреченности, она оставляет гнетущее впечатление. Советский фильм должен нести воспитательную функцию и быть жизнеутверждающим. Вспомнили о фильме «Чапаев», где главный герой погибает в конце фильма. Говорили о том, что у зрителя после просмотра второй серии должно сложиться впечатление, как после «Чапаева». Председатель худсовета, на тот момент главный редактор «Известий», второй по значению газеты в стране, Л. Ф. Ильичев, говорил, что представленный Герасимовым вариант второй серии — это, по его мнению, «вылавливание молодогвардейцев, как зайцев». А всё настроение второй серии — «неизбежность, неотвратимая гибель». Говорили и о неудачном финале картины: затянутая речь Проценко над могилой героев звучала шаблонно, длительно и утомительно. Развивающийся на ветру стяг с изображением Ленина и Сталина деформирует их изображения. Высказывались претензии к музыке Д.Д. Шостаковича. Один из членов худсовета заявил, что в фильме надо полностью заменить музыку.

Цитата из к/ф «Молодая гвардия». реж Сергей Герасимов. 1948. СССР Девчата

Самым яростным неприятием двухсерийного варианта картины отличался критик В. Ермилов. Он, даже после создания двух серий и принятого всеми остальными членами худсовета решения о возможности двухсерийного варианта, остался при своем особом мнении. Причем доводы С. А. Герасимова о том, что в одну серию нельзя вместить всю фактуру, не имели никакого значения. Герасимов говорил о том, что если была бы одна серия, то непонятно было бы чем руководствовались люди, получилась бы «вульгарная история, которая бы всех вас оскорбила». Что касается финала картины, к которому были претензии практически у всех членов художественного совета, то сам режиссер соглашался, что трагический финал «не является шедевром картины».

На обсуждении фильма, состоявшемся 22 июля 1948 года, практически все его участники согласились с тем, что фильм может быть рекомендован к выпуску на экран после переработки второй серии. Первая серия теперь сомнений не вызывала и была одобрена худсоветом к выходу на экран. 29 июля председатель худсовета Л. Ильичев заявил, что режиссеру предстоит «большая работа по исправлению». Обычно это означало, что переработка растянется на недели или даже месяцы. Но перемонтаж занял около недели, и в начале августа Герасимов представил новый вариант. 5 августа по просьбе Министерства кинематографии худсовет вне плана обсуждал вопрос о второй серии и о выходе фильма на экран. Председатель худсовета не объяснил, чем была вызвана просьба министерства. Но поскольку куратор кино из ЦК Степанов и комсомольский лидер Михайлов высказались, на заседании в том духе, что вторую серию надо рекомендовать к выходу на экран, можно предположить, что решение об окончании процесса создания фильма было принято на самом высоком уровне. На всех этапах обсуждения картины с ноября 1947 Сергей Аполлинариевич года очень внимательно прислушивался к мнениям, высказывавшимся на худсовете. Он отстаивал свою точку зрения только в самом важном и принципиальном — необходимости создания двухсерийной картины. В остальном же подчинялся требованиям худсовета. Один из участников обсуждения А. Сурков даже отметил, что за более чем полугодовой период обсуждения картины «даже трудно сказать, где кончается режиссер или где начинается худсовет в смысле сокращения картины и т. п.». Но, несмотря на это замечание и активную деятельность худсовета, фильм «Молодая гвардия» безусловно является детищем С. А. Герасимова. Со всех точек зрения: в плане сценария, подбора актеров, постановки, выбора музыки, метража. В конце концов, худсовет, критикуя, никогда не предлагал готовых рецептов. Вслед за Степановым и Михайловым остальные члены худсовета на последнем обсуждении стали говорить о том, что и вторую серию можно выпустить на экран. Из нее необходимо только исключить эпизод ползающего предателя Стаховича (он может вызвать у зрителя чувство сострадания), сократить сцену прохода О. Кошевого на казнь и показ хроники наступающей Красной армии. Но тут режиссер, очень упорно работавший над переработкой, а возможно, и в надежде на то, что на последнем худсовете картина будет одобрена, резко высказался против исправлений эпизодов со Стаховичем и Кошевым. Он сказал, что эти переделки без пересъемки приведут к распаду картины. А пересъемки в ближайшее время исключены, поскольку В. Иванов (исполнитель роли О. Кошевого) сейчас болен, а остальные актеры, по выражению С. Герасимова, в августе «на вакациях» в разных частях страны, и их трудно будет собрать. Герасимов говорил о том, что нельзя не считаться со Стаховичем: «если речь идет о воспитательном значении картины, то нельзя показать фигуру Стаховича только как служебную — сделал свое черное дело, и черт с тобой! Я не так рассматривал его ни в романе, ни в жизни». Режиссер говорит о Стаховиче как о слабом человеке, который не хотел перейти к немцам и раскаивается в содеянном предательстве. Но предатель не может быть прощен: «У христиан может быть прощение, но у большевиков не может». Следующая фраза С. А. Герасимова очень примечательна с той точки зрения, что последним его фильмом спустя почти 40 лет после «Молодой гвардии» стал «Лев Толстой», где он еще и сыграл роль писателя. В августе 1948 года Герасимов говорил так: «Если бы это была христианская картина по Толстому, то должны были бы простить, а большевики не прощают». По Герасимову, Стахович считает, что он оказался слабым, раскрыл организацию, но его «перед лицом смерти простить можно». И надо показать, что товарищи его простить не могут. Высказывались предложения не только о сокращении прохода Кошевого на казнь, но и том, чтобы убрать полностью его речь перед смертью. Говорили об истеричности в голосе актера. На это Герасимов отвечал: «Речь Кошевого я люблю чрезвычайно. На самого широкого зрителя, который заходит к нам, когда мы сами для себя просматриваем черновой экземпляр (киномеханики, бутафоры), это производит огромное впечатление… Я люблю нотку мальчишеского срыва голоса. Если бы таким голосом говорил пятидесятилетний муж, то это было бы противно. А это говорит мальчик… Этот петушиный голосок, срывающийся перед лицом смерти высоко трогателен и совпадает с его состоянием. Что он должен говорить актерским ровным голосом или голосом спокойного человека? Этого не может быть. Он всеми своими силенками борется со всем черным миром». В результате, по сравнению с первоначальным вариантом финала фильма, речь Проценко была сильно сокращена, добавлены хроникальные кадры о наступлении Красной армии. А речь Кошевого, которая так нравилась режиссеру, оставалась в картине.

Цитата из к/ф «Молодая гвардия». реж Сергей Герасимов. 1948. СССР Допрос

Говоря об истории картины после выхода на экран, нельзя не сказать об особенностях кинопроката во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. Две серии фильма, с точки зрения проката, рассматривались тогда, как отдельные фильмы. То есть демонстрировались не вместе (на одном сеансе), а по отдельности. Встречалась и такая точка зрения, что первая и вторая серия — являются разными художественным произведениями. То есть каждая из серий самодостаточна. К прокату картины подготовились очень ответственно, были сделаны анонсы фильма. Было напечатано 1800 копий фильма, он был дублирован на 14 языков, дубляжные копии напечатали тиражом 200 экземпляров. Первая серия картины в большинстве городов страны вышла 11 октября 1948 года, а вторая — 25 октября того же года. За первый месяц демонстрации фильм посмотрели почти 18 миллионов человек, что являлось абсолютным рекордом. Для сравнения — количество зрителей, посмотревших за месяц «Молодую гвардию» было выше, чем число зрителей посмотревших за весь 1947 год 11 фильмов, среди которых были новые и популярные «Весна» Г. Александрова, «Первая перчатка», «Золушка». Стоимость производства двух серий фильма составила 18 миллионов рублей. А прокатные поступления за первый месяц демонстрации фильма были около 19 миллионов. То есть, затраты на создание фильма окупились полностью за первый месяц проката и фильм стал приносить прибыль. Это достаточно редкое явление для отечественной кинематографии той поры. Ведь значительную часть фильмов, выходивших на экраны во второй половине 1940-х гг., составляли так называемые историко-биографические фильмы, которые не пользовались популярностью у зрителей и были убыточными. Конечно, сыграла свою роль и большая подготовка перед выходом фильма на экран: невиданная для тех времен реклама: афиши, публикации в прессе. С. А. Герасимов отмечал, что интерес к выходу фильма у потенциального зрителя был подогрет еще и его публичной партийной критикой: есть определенное замешательство, чем же, в конце концов, всё закончится. Но и без всего этого фильм пользовался колоссальной популярностью. Помимо приведенных цифр, можно добавить, что билеты на него были выкуплены в столичных кинотеатрах на три недели (!!!) вперед. А исполнители главных ролей в фильме мгновенно стали знаменитыми. Режиссер тогда говорил, что отечественный зритель «тянется более всего к комедии. И, по сути говоря, такую жестокую картину, как «Молодая гвардия», он смотрит тогда, когда она что-то говорит его душе». Фильм пользовался огромной популярностью и спустя годы после создания, о чем свидетельствует периодическая допечатка копий в 1950-х гг. «Молодая гвардия» стала значительной вехой в отечественном киноискусстве. Фильм был отредактирован в 1960-х гг., но это — отдельная история.

История Молодой гвардии у Герасимова прозвучала в той самой поэтической трактовке, которой считал лучшей при постановке фильмов об исторических событиях режиссер Ч. Чаплин. Выход фильма в 1948 году — грандиозный успех крупного мастера отечественного кино С. А. Герасимова, своеобразная путевка в жизнь для «счастливцев» — молодых актеров, но, быть может, самое главное, — замечательная дань памяти юношам и девушкам, погибшим за Родину.