Поэт Андрей Вознесенский, 85-летие со дня рождения которого отмечается 12 мая 2018 года, интересовался своей родословной еще в советское время, когда это не было принято. Он лично работал в Государственном архиве Владимирской области, где сохранилось несколько фотографий поэта, работающего с архивными документами. Но в то время он не занимался изучением предков по фамильной линии — по линии Вознесенских. Исследование началось в 2006 году со встречи с сестрой поэта Натальей Андреевной Вознесенской. Но в силу того, что в документах о рождении отца поэта было неправильно указано место рождения, тогда поиск приостановился.

Александр Сычев Автограф предков поэта в документе 1807 года

Он возобновился в 2017 году по инициативе Леонида Борисовича Богуславского и сейчас доведен до логического окончания — найден самый древний сохранившийся документ, в котором упомянуты предки поэта. Поиск сведений о предках А. А. Вознесенского проводился в трех федеральных архивах, расположенных в Москве, региональных архивах — Владимирской и Ивановской областей, а также архиве Волынской области (г. Луцк).

С XVIII столетия предки поэта жили в селе Семеновское Шуйского уезда (ныне на территории Ивановского района Ивановской области). Самый древний предок поэта — Максим родился около 1670 года. В эпоху Петра I он служил дьячком в церкви Николая Чудотворца в Семеновском. Его сын — Василий, который родился около 1701 года, был в этой же церкви священником. Он прожил долгую жизнь — 85 лет, а незадолго до смерти, в 1781 году, он уступил место священника при церкви своему внуку — Степану Тихоновичу (родился около 1753 года). Его родной младший брат — Афанасий Тихонович (родился около 1761 года), прямой предок поэта, служил в этой же церкви пономарем, потом стал дьячком. Их отец — Тихон Васильевич — во второй половине XVIII века был диаконом той же церкви. Всего в её штате тогда было 4 человека, из которых трое были ближайшими родственниками.

Интересная деталь — на архивных документах сохранились автографы предков поэта, живших в XVIII — XIX столетиях. Не у всякого дворянина можно найти хоть какой-то документ, написанный его рукой или же им подписанный. Поскольку священнослужители вели документацию — прежде всего, так называемые документы учета населения: метрические книги, исповедные и клировые ведомости и другие документы, можно сказать, что автографов предков поэта — священнослужителей сохранилось в избытке.

У Афанасия Тихоновича в 1808 году родился сын Федор, который учился во Владимирской духовной семинарии. Лицам духовного звания нередко в семинариях присваивали новые фамилии. Происхождение этих фамилий могло быть различным: очень часто от названия церкви, от местности, в которой проживали, за какие-то качества и т.п. В случае с предками поэта фамилию присваивали от названий сёл, из которых происходили семинаристы. Так Федор Афанасьевич стал Семеновским и был первым прямым предком (что важно отметить, по мужской линии) поэта с фамилией. В 1829 году Федора Семеновского назначают на место диакона в село Вознесенье Ковровского уезда (ныне Савинского района Ивановской области). Полное название этого села, зафиксированное в документах XIX века, — «село Вознесенье, что в Медвежьем углу», возможно, свидетельствовало об отдаленности села от основных дорог. В это время штат церкви был большим — она была двухкомплектной, то есть в ней служили два священника.

У диакона Федора Семеновского было три сына. Все обучались во Владимире, и всем троим была присвоена фамилия Вознесенский (по названию церкви села, в котором они родились). Старший сын Федора — Дмитрий со временем занял место диакона при церкви села Вознесенья, а средний — Петр (родился в 1836 году), прадед поэта, после окончания Владимирской духовной семинарии в 1858 году поступил на должность учителя в село Ряхово того же Ковровского уезда (ныне Камешковского района Владимирской области). В 1861 году он был назначен священником этого села. Через семь лет он был переведен в село Ерлыково Шуйского уезда (ныне Ярлыково Ивановской области). А затем в село Борисово Суздальского уезда (ныне село Большое Борисово Суздальского района Владимирской области). Архивные документы описывают прадеда поэта Петра Фёдоровича Вознесенского как священника-подвижника. Он способствовал открытию земской школы в селе Борисове и сам служил в ней законоучителем. Вот как описывали «Владимирские епархиальные ведомости» его деятельность в этом храме:

«Не имея возможности жертвовать на нужды храма от собственных достатков, он неустанно трудился над собиранием пожертвований и с этой целью, и в зимние трескучие морозы, и в непроходимую слякоть, нередко отправлялся на дальние расстояния к знакомым состоятельным людям, чтобы получить от них ту или другую лепту на храм Божий… В его характере не было ни гордости, ни заносчивости, ни хвастливости, ни других качеств, нарушающих мир с ближними. Прямота, правдивость, честность — вот те черты, с которыми он являлся перед начальствующими, сослуживцами, знакомыми и другими людьми».

Всем своим детям он дал, как говорят сейчас, достойное образование, несмотря на бедность. Петр Федорович нередко сеял и пахал, как крестьянин, возил муку на базар, что внести деньги за обучение своих детей в школе. И это самопожертвование принесло плоды. Его старший сын Николай Петрович (дед поэта) получил образование врача. Всего же у Петра Федоровича было семь детей, четыре сына — Николай, Александр (стал священнослужителем), Владимир и Константин, и также три дочери: Мария, Таисия и Анна. Старшая дочь впоследствии вышла замуж за сельского учителя Михаила Ястребова, который стал священником в селе Борисово после П. Ф. Вознесенского. Петр Федорович скончался в 1898 году от чахотки и похоронен в Борисово.

Дед поэта — Николай Петрович Вознесенский — родился в 1866 году в селе Ярлыково. После окончания обучения он служил земским врачом во Владимирской губернии. Интересно, что внучка земского врача, старшая сестра поэта Наталья Андреевна, тоже стала врачом. В 2000-е гг. она работала в одной из поликлиник на юге Москвы. Николай Петрович Вознесенский женился на Елизавете Алексеевне Белоцветовой. Среди предков поэта — значимый церковный писатель. Отец Елизаветы — Алексей Васильевич Белоцветов — был протоиереем, настоятелем Благовещенского собора города Киржача Владимирской губернии. Несмотря на короткую жизнь — он прожил всего 37 лет — А. В. Белоцветов успел сделать очень много. Он является автором целого ряда сочинений, некоторые из которых не раз переиздавались. Среди наиболее важных: «Приготовление к исповеди и святому причащению…» объемом 62 страницы, «О сквернословии» (обе книги изданы в столице, Санкт-Петербурге, при том, что автор постоянно проживал во Владимирской губернии), «Круг поучений на все воскресные и праздничные дни в году…» объемом 340 страниц, «Краткий очерк истории города Киржача…» (эти книги были напечатаны во Владимире).

В поисках лучшей доли земской врач Николай Петрович Вознесенский оказался почти на самой окраине Российской империи — в Волынской губернии, где работал врачом на железной дороге. Семья несколько лет проживала в городе Ковель.

Отдельного внимания заслуживает отец поэта. Не будет преувеличением сказать, что в своей сфере деятельности Андрей Николаевич Вознесенский был величиной такого же уровня, как и поэт в поэзии. Во всех автобиографиях и документах отца поэта было указано, что он родился в 1903 году в городе Ковеле (ныне Западная Украина, примерно в 70 км от современной границы Украины и Польши). Но исследование документов Государственного архива Волынской области показало, что Андрей Николаевич родился не там. В метрических книгах Ковеля записи о крещении Андрея Николаевича нет. Тем не менее факт проживания его родителей в начале XX столетия на Волыни подтверждается документально: метрическими книгами и книгами плательщиков квартирного налога по Ковелю. Здесь семья Вознесенских жила по разным адресам. В том числе и на Луцко-Шоссейной улице, в доме Фаерштейна в 1905 году, то есть спустя два года после рождения отца поэта. В 1902 году «железнодорожный врач» Николай Петрович Вознесенский стал крестным отцом (восприемником) сына запасного младшего фельдшера Леонида Алексеевича Частухина, а в 1903 году жена врача Елизавета Алексеевна Вознесенская стала крестной матерью у Анны Вайсер — дочери казака Черниговской губернии. Оба события произошли в Воскресенской соборной церкви Ковеля.

После смерти деда поэта Елизавета Алексеевна с сыном вернулись на малую родину — в Киржач Владимирской губернии. Здесь Андрей Николаевич получил среднее образование. В 1919 году (то есть в возрасте 16 лет) внук священников вступил в Российскую Коммунистическую партию большевиков и два года занимался партийной и комсомольской работой. В 1920 году А. Н. Вознесенский уехал в Петроград, где поступил в Политехнический институт. В 1921 году отец поэта участвовал в подавлении т.н. Кронштадтского мятежа. После окончания института он работал в Дагестане, где был председателем комиссии по изучению гидротехнических ресурсов. С 1931 года Андрей Николаевич работал в Гидроэнергопроекте, в том числе в должности директора. Следует отметить, что вопреки утверждениям некоторых интернет-ресурсов, А. Н. Вознесенский никогда не был директором Института Гидропроект (который в настоящее время размещается в Москве, в здании на Ленинградском проспекте у метро «Сокол»). С 1937 года А. Н. Вознесенский стал главным редактором журнала «Гидротехническое строительство». После окончания Великой Отечественной войны А. Н. Вознесенский участвовал в восстановлении Днепрогэса, за что был награжден орденом «Знак Почета». Помимо этого, отец поэта был дважды награжден высшим советским орденом Ленина, орденом «Красная звезда», двумя орденами Трудового Красного знамени и медалями. В личном деле А. Н. Вознесенского есть положительный отзыв патриарха отечественной энергетики, одного из авторов плана ГОЭЛРО Г. М. Кржижановского. А вот отзыв о Вознесенском директора энергетического института Академии наук академика А. Винтера:

«А. Н. Вознесенский широко известен как высококвалифицированный специалист и руководитель с большой эрудицией и разносторонними знаниями в области гидроэнергетики. С его участием и под его руководством проекты основных гидроэлектростанций Союза…»

Любопытный штрих: в эпоху «железного занавеса» А. Н. Вознесенский относился к той очень узкой категории советских граждан, которой иногда был разрешен выезд за границу. Только в начале 1950-х гг. А. Н. Вознесенский во главе советской делегации гидроэнергетиков участвовал в международных конгрессах в Италии, Австрии, Чехословакии, Индии. В середине 1950-х гг. он участвует в конгрессах во Франции и Швейцарии.

Андрей Андреевич указывал, что после войны его семья жила в Москве, на Щипке. В документах отца поэта указан точный адрес проживания в середине 1950-х гг.:улица Большая Серпуховская, дом 31, квартира 366. В начале 1960-х гг. отец поэта переехал на Нижнюю Красносельскую улицу.

Андрей Николаевич Вознесенский был инициатором создания Института водных проблем Академии наук СССР и его первым директором (в 1967—1973 гг.). Последняя его должность — старший научный сотрудник-консультант в созданном им институте. Отец поэта скончался в 1974 году. Главным трудом жизни А. Н. Вознесенского стало фундаментальное издание «Энергетические ресурсы СССР», вышедшее в 1967 году. Эта книга не устарела и сейчас, спустя полвека после выхода в свет. О её значении сообщают ведущие сотрудники института «Гидропроект»: перед тем, как производить расчеты относительно ГЭС, не только российские гидроэнергетики, но специалисты из сопредельных стран обязательно обращаются к этой книге.

Андрей Николаевич был участником возведения многих гидроэлектростанций, в том числе и знаменитой Братской ГЭС. В этой связи отметим такую деталь: участвовал в сооружении Братской ГЭС отец одного поэта, а поэму «Братская ГЭС» написал другой известный поэт. Эту мысль автор данных строк слышал и от одного из бывших руководителей отечественной энергетики.

История предков Андрея Андреевича Вознесенского: священнослужителей, писателя, врача, ведущего специалиста-гидроэнергитка — пример служения людям.