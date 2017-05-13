Не секрет, что в Советском Союзе книгоиздание находилось под партийным и государственным контролем. Главная задача цензоров была — оградить читателя от чуждого идеологического влияния. Запрещались к печати, прежде всего, антикоммунистические произведения.

Эрнест Хемингуэй

В то же время в Советском Союзе выпускались книги зарубежных авторов. В 1950 году в СССР было выпущено 595 наименований переводных книг общим тиражом 22,2 миллиона экземпляров (из них 331 названий изданий художественной литературы тиражом 16,2 миллиона экземпляров). Переводы осуществлялись с 20 языков.

Примерно с 1954 года новым политическим руководством страны был начат курс на расширение культурного сотрудничества с зарубежными странами. Решительный поворот в издательской политике наступил в 1955 году. В течение пяти последующих лет в сфере книгоиздания произошли разительные перемены. В 1959 году было издано 2.420 наименований переводных книг (или в 4 раза больше, чем в 1950 году) общим тиражом 95,5 миллионов экземпляров (в их числе 1.190 наименований художественной литературы тиражом 80,8 миллионов экземпляров или почти в 5 раз больше, чем в 1950 году).

Среди выпускавшейся в 1959 году в Советском Союзе художественной литературы удельный вес иностранный был равен 14% по названиям и 20% по тиражу. В 1959 году больше всего было выпущено книг китайских писателей — 166 наименований, на втором месте были французские авторы — 161 названий, на третьем — немецкие — 121. Далее шли авторы из Великобритании (114 названий), потом с большим отрывом — американцы — 93 книги. В Советском Союзе активно поддерживали писателей из социалистических стран, или, как тогда их называли, из «стран народной демократии». Было издано 57 польских, 54 чехословацких, 37 болгарских, 33 венгерских, 30 румынских авторов. В этом же году было выпущено 44 книги индийских авторов. Существенно увеличились во второй половине 1950-х тиражи книг латиноамериканских авторов.

Изданием книг зарубежных авторов занималось в 1960 году 80 издательств, из них только 7 издательств были профильными. А остальные издательства занимались печатью зарубежной литературы исключительно для выполнения финансового плана и обеспечения рентабельности.

Далеко не всегда издание книг зарубежных авторов было качественным. Это касалась, как качества перевода, так и полиграфии. Проблемы с качеством перевода существовали, были, в ведомственных и региональных издательствах. Так, книга «Рассказы болгарских писателей» была издана в отвратительном переводе, по сути, пересказе. Переводчик, при малейшем затруднении выбрасывал из произведений части фраз, предложения и даже целые абзацы. Особенно плохими были переводы книг китайских, вьетнамских и японских писателей. В погоне за прибылью многие издательства, впрочем, так же, как и сейчас, печатали книги без соответствующего научно-справочного аппарата: вступительных статей, примечаний, пояснений (в которых зачастую очень нуждается иностранная литература) и т. д. В конце 1950-х гг. из 175 книг, переведенных с английского языка, только 68 были обеспечены подобным аппаратом.

Какие же произведения среди этого многообразия пользовались популярностью у отечественного читателя? В 1950-х гг. издавались собрания сочинений зарубежных классиков: В. Шекспира, О. Бальзака, М. Твена, А. Франса. Пользовались признанием издания Александра Дюма-отца, В. Скотта и Ж. Верна. Только в 1958 году «Двадцать лет спустя» было выпущено тиражом 200 000 экземпляров. А, например, «Ричард Львиное сердце» в том же году был издан тиражом 225 000 экземпляров. Был также популярен «Мексиканец» Д. Лондона.

В 1958—1959 гг. центральным издательством Гослитиздат было издано одно из самых популярных произведений Ремарка «Три товарища». В 1960 году полумиллионным тиражом вышла книга Э. Ремарка «Жизнь взаймы». За три года, в 1958—1960, различные произведения Ремарка были изданы 16 раз общим тиражом 3,5 млн экземпляров. А роман «Три товарища», который характеризовался руководством соответствующих партийных и государственных органов, как «не представляющий особой ценности для советского читателя», за три года был издан 8 раз общим тиражом 1 315 000 экземпляров.

Эрих Мария Ремарк

Широкое распространение произведений Э.Хемингуэя в Советском Союзе началось с 1955 года. Тогда издание его книг было поддержано на самом высоком уровне. Можно даже сказать, что его «благословил» тогдашний министр культуры Н. А. Михайлов. При обсуждении плана выпуска издательства зарубежной литературы на 1956 год он отметил, что недавно в одном из журналов было выпущено замечательное произведение Хэмингуэя и призвал переиздать этот роман отдельной книгой. В 1960 году, спустя десять лет после написания, был издан роман Э. Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев». Вообще, вторая половина 1950-х гг. стало периодом начала популярности произведений Ремарка и Хемингуэя.

Два издательства, Владимирское и Киевское, выпустили в свет в 1958 и 1960 гг. книгу А. Кронина «Замок Броуди». В 1958—1960-х гг. книги Кронина были изданы 7 раз общим тиражом 1 775 000 экземпляров.

На пике популярности были произведения Л. Фейхтвангера. Всего за три года (1958−1960 гг.) на русском языке были напечатаны 9 изданий этого писателя общим тиражом 2 500 000 экземпляров. Очень популярен был автор «Женщины в белом» Уилки Коллинз — за три года его произведения вышли тиражом около миллиона экземпляров. Роман Т. Драйзера «Дженни Герхардт» за три года выдержал шесть (!) изданий общим тиражом 735 000 экземпляров. Некоторые советские руководители, констатируя этот факт, говорили об утрате издательствами чувства меры. Пользовался вниманием читателя Д. Пристли. Так, его «Герой-чудотворец» был издан казахстанским Гослитиздатом в 1960 году тиражом 300 000 экземпляров. За два года произведения С. Цвейга были различными издательствами были напечатаны 14 раз. Его роман «Мария Стюарт» был издан дважды: в 1959 году тиражом 450 000 экземпляров и в 1960 году тиражом 225 000. Был очень популярен финский писатель Мартти Ларни. В частности его книга «Четвертый позвонок» выдержала два издания в 1959 и 1960 гг. общим тиражом 675 000 экземпляров. Роман писателя Г. Белля «И не сказал ни единого слова» был издан за два года (1958 и 1959) трижды. Кроме того, напечатана его книга «Молчание доктора Мурке» и «Дом без хозяина».

Лион Фейхтвангер

Во второй половине 1950-х гг., как правило, при выборе зарубежных авторов и определения количества тиража (из того круга произведений, что было разрешено печатать) издательства руководствовались соображениями выполнения финансового плана. Поэтому они были вынуждены учитывать читательский спрос. Широкое распространение книг некоторых зарубежных современных авторов, даже прошедших цензуру, вызывало недовольство со стороны вышестоящих органов. Так, министр культуры Е. А. Фурцева в 1961 году признавала, что «наша молодежь зачитывается Ремарком, Крониным». Она отмечала, что «при всех, может быть, нужных, очень важных положениях, там многое приукрашивается. Молодежь начинает многому подражать, легко смотреть на жизнь, не дорожить большим и светлым. В этом деле должен быть установлен строжайший порядок. Мы потеряем какое-то количество миллионов рублей, но мы не можем позволить насаждать в умах, особенно молодежи, ненужные нравы».

Тиражи книг, существовавшие во второй половине 1950-х гг., ныне кажутся недосягаемыми. Но в то время даже такие большие тиражи не всегда могли удовлетворить потребности отечественного читателя. В целом изменение политики в области книгоиздания в середине 1950-х гг. позволило отечественному читателю ознакомиться со многими шедеврами мировой литературы.