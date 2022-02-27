Михаил Александров

Автор

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО. Доктор политических наук. Родился 27 февраля 1960 г. в Москве. В 1982 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. В 1982 -1992 гг. - сотрудник МИД СССР (России). Работал в посольствах в Новой Зеландии и Зимбабве, а также в Центральном аппарате МИД - во 2-ом Европейском отделе, Консульском Управлении и Управлении оценок и планирования. В 1990 г. защитил в МГИМО кандидатскую диссертацию по теме "Проблема СОИ в отношениях между США и западноевропейскими членами НАТО". В 1994 г. поступил в докторантуру Австралийского национального университета в Канберре. Занимался проблематикой Центральной Азии и Каспийского региона. В 1997 г. защитил докторскую диссертацию (PhD) по теме: "Российско-казахстанские отношения в постсоветский период". Опубликовал книгу с аналогичным названием в США в издательстве научной литературы "Гринвуд Паблишинг". В 1997 - 2003 гг. работал консультантом в Министерстве промышленности, науки и технологии Австралии. Занимался вопросами космической политики, в том числе российско-австралийским проектом по созданию международного космодрома на острове Рождества. Является одним из авторов российско-австралийского соглашения о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях. В 2003 г. поступил на работу в Институт стран СНГ в Москве. В 2003 - 2009 гг. руководил Отделом Кавказа Института стран СНГ. В 2010 - 2013 гг. возглавлял Отдел института стран СНГ по отношениям со странами Прибалтики. Имеет многочисленные публикации в российской и зарубежной печати. <a href=http://eurasian-defence.ru/?q=node/27651 target=_blank >http://eurasian-defence.ru/?q=node/27651</a> <a href=http://viperson.ru/people/aleksandrov-mihail-vladimirovich/publications target=_blank >http://viperson.ru/people/aleksandrov-mihail-vladimirovich/publications</a>