



Александр Гобаруков ИА REGNUM

Битва за Ирак

Пятнадцатитысячный американский контингент в Кувейте имел в своем составе 300 танков «Абрамс», 400 БМП «Брэдли», 100 ударных вертолетов AH-64 «Апач» (Apache) и неустановленное количество артиллерии. По существу, это была танковая дивизия периода холодной войны, значительно превосходившая современную по своей огневой мощи. С момента начала российских ракетных ударов по американским базам в регионе дивизия была выведена из казарм и рассредоточена. Поэтому ее потери были минимальны.

Как только иранские войска стали входить в Ирак, дивизия получила приказ выдвинуться в район Басры, остановить продвижение противника и выбить его за пределы иракской территории, а после этого развивать наступление в сторону Багдада. К тому моменту иранские войска уже обогнули Басру и начали продвигаться на юг. Навстречу им на полном ходу двигалась американская дивизия. Сражение развернулось возле местечка Эз-Зубайр примерно в 30 км от кувейтской границы.

Американцам противостояли 28-я и 84-я моторизованные дивизии Ирана. Они имели на вооружении 100 модернизированных танков Т-72 с навесной кумулятивной броней и 300 танков «Сафир-74» (модернизированные Т-54/55 с усиленной броней), 50 САУ М-109, 200 БМП-1 и БМП-2, 300 БТР-60, два дивизиона РСЗО «Град». Иранским войскам был также придан комплекс ПВО средней дальности «Бук-М1» и 6 боевых машин ПВО малой дальности «Тор-М2» с российскими экипажами. Столкновение американских и иранских войск приобрело характер встречного танкового сражения.

Beverly Истребители F-16 ВВС США

Еще когда две танковые армады находились на расстоянии 30 км, американцы, действуя по традиционной схеме, попытались использовать свое преимущество в воздухе. Они бросили в бой 90 вертолетов «Апач», вооруженных ракетами «Хэллфайер», имеющих дальность поражения около 8 км. С воздуха их прикрывали шесть самолетов F-16. Задумка состояла в том, чтобы уничтожить большую часть иранских танков еще до того, как они войдут в соприкосновение с американскими «Абрамсами». Так это делалось во время операции «Буря в пустыне».

Однако комплекс ПВО «Бук-М1» засек американские самолеты на удалении 100 км и, когда они приблизились на 40 км, сделал первый залп. Сразу же было сбито три самолета, три других уклонились от ракет. Один даже сумел выпустить антирадарную ракету, но она была сбита зенитной ракетой «Тор-М2».

Между тем «Апачи» уже подлетали к иранской танковой колонне на дальность пуска своих ракет. Обнаружить низколетящие цели было нелегко, и «Торы» заметили их где-то на 7 км, когда вертолеты уже открыли огонь. Половина «Торов» переключилась на перехват ракет «Хэллфайер», другие дали залп по вертолетам. За ними по «Апачам» ударили «Буки». Этот первый залп сразу уничтожил 12 вертолетов противника. Другие стали маневрировать, стараясь уклониться от следующего залпа, но это резко понизило их возможность точно поражать наземные цели. Выпустив почти наугад все свои ракеты, «Апачи» вышли из боя. В итоге они смогли уничтожить только 50 иранских танков, в то время как сами потеряли 60 вертолетов.

К этому моменту в район сражения прибыли еще шесть F-16 вдобавок к трем другим, барражирующим на границе 40-километровой зоны действия «Бук-М"1. Они выпустили 12 антирадарных ракет, но высвободившиеся от ударов по вертолетам «Торы» прикрыли своих старших собратьев. Все антирадарные ракеты были уничтожены. Между тем экипаж «Бука» своевременно отключил РЛС, и у американцев создалась иллюзия, что она поражена.

Теперь задача американских самолетов состояла в том, чтобы выбить российские комплексы малой дальности «Тор-М2». Задача казалась не сложной. Поднявшись на высоту свыше 10 км, они могли барражировать над полем боя и атаковать включенные РЛС противника антирадарными ракетами. Даже если бы эти ракеты удалось перехватить ракетами других «Торов», это втянуло бы их в противоборство с F-16 и позволило бы «Апачам» начать методичное уничтожение танков.

Таким образом, F-16 дали зеленый свет на повторную вертолетную атаку, а сами вошли в 40-километровую зону действия ЗРК «Бук-М1». Правда, они держались на высоте 12 км, но это их не спасло. РЛС «Бук-М1» неожиданно включилась, и вслед за этим последовал залп 12 зенитных ракет, который застал F-16 врасплох. Они бросились врассыпную, но только двум удалось уйти невредимыми.

Минобороны России ЗРК «Бук-М1»

Между тем «Апачи» уже вошли в зону поражения «Торов». Они тоже не ожидали встречного залпа зенитных ракет, но он последовал. Так же, как и в первый раз, американцы сразу же потеряли 12 вертолетов, а после непродолжительного боя еще 8. Остальные вертолеты резко развернулись и ушли за линию огня, подбив не более 10 иранских таков.

Тем временем танковые колонны неумолимо сближались. Между их передовыми порядками оставалось около 15 км. У американцев в первом эшелоне шло 200 танков «Абрамс», во втором— мотопехота на БМП, и в третьем еще 100 танков и самоходная артиллерия. Примерно такое же построение было и у иранцев, с той разницей, что в первом эшелоне они имели все 400 танков, 60 из которых уже были уничтожены американскими вертолетами. И все же иранцы по-прежнему сохраняли существенное преимущество по танкам.

Однако американцы еще рассчитывали на победу, поскольку полагались на преимущество своих танков. «Абрамсы», имевшие более прочную броню, чем большинство иранских танков, также располагали более мощными орудиями и снарядами с урановыми сердечниками. Это позволяло рассчитывать, что они смогут поражать иранские машины на дистанции 2 км, в то время как иранцам для эффективного поражения «Абрамсов» потребовалось бы сблизиться с ними на 1 км. Если каждый американский танк за время сближения уничтожил бы в среднем хотя бы по одному иранскому танку, в ближнем бою сошлись бы уже 200 американских и 140 иранских танков. И в этом случае победа наверняка досталась бы американцам.

Но военное руководство кувейтской группировки США не учло одну маленькую деталь. На вооружение армии Ирана недавно поступила партия реактивных танковых снарядов «Рефлекс-М». Они были установлены на всех иранских Т-72 и могли спокойно пробить лобовую броню «Абрамса» на дальности 5 км. Правда, недостатком этих снарядов было то, что стрельба ими была возможна только в рамках прямой видимости, так как они наводились по лазерному лучу. Поэтому когда две танковые армады стали сходиться, то первыми открыли стрельбу иранцы. Это произошло примерно на расстоянии 3 км. И за время сближения до 2 км им удалось уничтожить 80 американских танков.

The U.S. Army M1 Abrams ВС США

Еще до того, как танки вышли в зону прямой видимости, реактивная артиллерия иранцев нанесла массированный ракетный удар по второму и третьему эшелону американских войск. Иранские РСЗО «Град», имеющие дальность 40 км, накрыли американские боевые порядки. Целеуказание для огня иранских РСЗО осуществлялось несколькими малыми беспилотниками, которые хотя и быстро обнаруживались и сбивались американцами, но тем не менее успевали передать координаты целей.

Американские самоходные гаубицы М-109 не смогли оказать противодействия иранским «Градам» и поразить второй эшелон иранских войск. Имея максимальную дальность 30 км, они не успели выйти на дистанцию выстрела и сами стали жертвой иранских РСЗО. Их слабо бронированные корпуса не выдерживали близких попаданий боевых элементов кассетных боеголовок «Градов». В то же время следовавшие в третьем эшелоне 100 «Абрамсов» не пострадали, так как могли выдержать даже прямое попадание ракеты с фугасной головной частью.

Чтобы избежать полного уничтожения, остатки американской мотопехоты и самоходной артиллерии рассредоточились по пустыне. При этом они утратили ударную мощь и уже не могли противостоять крупным силам танков, поддержанных мотопехотой. Тем временем две танковые армады первого эшелона вошли в ближний бой. Тут проявили себе такие качества иранских танков, как лучшая маневренность. Двигаясь зигзагообразно, они затрудняли американцам ведение огня прямой наводкой, заставляли «Абрамсы» крутить башнями, что сразу же сказалось на скорострельности американских танков и точности их стрельбы. В ходе сражения все «Абрамсы» первого эшелона были уничтожены, в то время как у иранцев еще оставалось около 100 танков, из них 20 Т-72 с ракетными снарядами «Рефлекс».

В этих условиях у американского командования не оставалось никакого другого выхода как только начать отступление. Потеряв большую часть своих танков и вертолетов, значительное число мотопехоты и артиллерии, американская дивизия уже не имела возможности вести наступательные действия. Оставаться на месте — означало обречь себя на методичное уничтожение артиллерией противника. К тому же к иранцам могли достаточно быстро подойти резервы. Единственным вариантом было отступить на заранее оборудованные оборонительные позиции на территории Кувейта.

Это было первое отступление американской армии на Ближнем Востоке со времен Второй мировой войны. Оно осуществлялось под прикрытием арьергардных мобильных групп, вооруженных противотанковыми ракетами ТОУ-2, а также были задействованы оставшиеся вертолеты на максимальной дистанции по принципу «выстрелил — ушел». Такая тактика позволила американцам существенно затормозить продвижение иранских войск и осуществить организованный отход.

К вечеру того же дня иранские дивизии вышли к границе Кувейта. Но дальше они не пошли. Во-первых, их ударная мощь была серьезно подорвана, так как они утратили большую часть своих танков. Во-вторых, им необходимо было пополнить запасы снарядов и горючего. В третьих, личный состав устал, хотя и был в приподнятом настроении, добившись трудной, но заслуженной победы. Но главное, в Москве склонялись к тому, что желательно было бы вывести Кувейт из войны, не прибегая к военному вторжению. И иранская сторона в целом разделяла эту точку зрения. Проблема состояла в том — на каких условиях должна произойти капитуляция Кувейта. По-мнению Москвы, было бы достаточно провозглашения этой страной нейтралитета и выдворения с ее территории американских войск. Иранцы же настаивали на более жестких условиях — получения права на проход своих войск через кувейтскую территорию. А также — установления юридического запрета на размещение в Кувейте иностранных военных баз когда-либо в будущем. Но в целом этот этап кампании был завершен. Битва за Ирак была выиграна.

U.S. Naval Forces Central Command Взлет с авианосца «Гарри Трумэн» ВМС США

Борьба с авианосными группами

В то время как танковое сражение у Эз-Зубайра близилось к концу, американский авианосец «Гарри Трумэн» на всех парах приближался к Оманскому заливу. Еще немного, и он вышел бы на дальность применения палубной авиации, которая начала бы массированные удары по иранской группировке в Ираке. Однако российская разведка ВМС заблаговременно вскрыла начало передвижения американских авианосных групп, и Генштаб быстро разработал план контрудара.

Наиболее эффективным средством поражения авианосцев являлись многоцелевые атомные подлодки «Антей» или «Ясень» с крылатыми ракетами «Гранит», «Оникс» или «Калибр-НК». Такая подлодка могла подойти достаточно близко к американским кораблям охранения авианосной группы и сделать комбинированный залп 24 ракетами, как по ближайшим кораблям охранения, так и по самому авианосцу. Это гарантировало попадание в авианосец нескольких ракет и если не потопление, то по крайней мере его серьезное повреждение.

Однако на тот момент в Индийском океане действовала только одна многоцелевая атомная подлодка К-561 «Казань», та самая, которая несколько дней назад атаковала американскую авиабазу на о-ве Диего Гарсия. Теоретически она могла бы попытаться атаковать и «Гарри Трумэна». Однако ее боезапас состоял в основном из ракет дальнего действия «Калибр 3М14», предназначенных для удара по наземным целям. А противокорабельных ракет у нее было всего несколько штук. Для атаки авианосной группы их было недостаточно.

Конечно, К-561 могла тихо прокрасться в центр авианосной группы на предельной глубине 600 метров, где ее не засекла бы даже суперсовременная американская подлодка класса «Вирджиния», предельная глубина погружения которой составляла 488 метров, а рабочая еще на 100 метров выше. И прямо с предельной глубины К-561 могла торпедировать американский авианосец пятью универсальными самонаводящимися электрическими торпедами УСЭТ-80. Однако после этого удара подводная лодка наверняка была бы уничтожена противолодочными кораблями противника.

Надо сказать, что американцы знали о существовании российской подлодки в этом районе и больше всего боялись именно такой торпедной атаки. Однако с точки зрения российского командования разменивать дорогущую и суперсовременную подлодку даже на целый американский авианосец было не очень разумно. Поэтому был выбран гораздо более сложный, но менее дорогостоящий вариант — вариант воздушной атаки. В ней приняли участие 5 истребителей Су-35, 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и воздушный танкер-заправщик. Четыре Су-35 имели на вооружении по две противокорабельные ракеты Х-59МК, а один был вооружен только ракетами «воздух — воздух». Ту-22М3 имели на борту по две новейшие противокорабельные ракеты Х-32.

Чтобы обмануть космическую разведку противника, самолеты летели к месту назначения разными маршрутами. Зону боевых действий над Ираном они пересекли на сверхзвуковой скорости. Танкер-заправщик должен был встретить их в заданном квадрате. Встреча была назначена в точке Х Индийского океана, расположенной таким образом, чтобы зайти в тыл американской авианосной группы. Расчет делался на то, что с тылу российским самолетам будет противостоять один корабль охранения, так как спереди их могло быть два и даже три и по два с каждого фланга.

Встретившись с воздушным танкером в заданном квадрате и пополнив запасы топлива, самолеты приступили к атаке американской АУГ. Атака осуществлялась тремя эшелонами. В первом эшелоне шел один Су-35, не имевший противокорабельных ракет. Его задача состояла в том, чтобы обезвредить американский самолет ДРЛО E-2С «Хокай», который наблюдал за воздушной обстановкой вокруг авианосной группы. Для этого Су-35 имел на борту две ракеты «воздух — воздух» К37М дальностью 300 км.

Минобороны России Новейший истребитель Су-35C ВКС России

Находящийся на удалении около 100 км от авианосца, «Хокай» обнаружил СУ-35 на расстоянии 500 км. Русский летчик еще не видел американца на своем радаре, но обнаружил его по радиоизлучению. Идущий на максимальной скорости 2500 км/ч, Су-35 должен был выйти на дистанцию пуска своих ракет через пять минут. В это время в воздухе находились еще два истребителя палубной авиации США F/A-18E «Супер Хорнет», которые должны были прикрывать «Хокай» от возможной воздушной атаки. Получив от него сигнал о приближении Су-35, они устремились на помощь.

Однако собственные радары F-18 не видели российского истребителя, так как их максимальная дальность составляла всего 67 км. Конечно, их мог наводить на цель экипаж «Хокая», но последний сразу же понял, что два F-18 перехватить Су-35 не смогут и, скорее всего, будут сбиты вместе с самим «Хокаем». Поэтому экипаж «Хокая» решил передать задачу перехвата Су-35 системе ПВО «Иджис» эсминца класса «Арли Берк», который как раз занимал тыловую позицию в охранении авианосной группы. В принципе это было правильным решением, но и оно не могло спасти ситуацию. Сейчас все решали секунды, а их мучительно не хватало.

Экипажу «Хокая» хватило в общей сложности двух минут, чтобы обнаружить цель, определить ее тип, координаты и курс и передать всю эту информацию в командный центр системы ПВО «Иджис» эсминца «Арли Берк». Расчету ПВО «Иджис» потребовалось еще две минуты, чтобы определить точку перехвата и запустить по Су-35 зенитную ракету SM-2 повышенной дальности, а за ней еще одну. В этот момент Су-35 оставалось лететь до рубежа пуска ракет К37М всего одну минуту, а зенитной ракете SM-2 требовалось примерно 3 минуты, чтобы преодолеть расстояние до точки, где должен был произойти перехват российского истребителя. Таким образом, у русского летчика, после выхода на дистанцию выстрела, было всего две минуты, чтобы выпустить две ракеты К37М и резко уйти в глубокое пике за линию радиогоризонта радара эсминца «Арли Берк». Он отрабатывал этот прием много раз и сейчас сработал почти на автомате.

Конечно, этот маневр еще не гарантировал выживания самолета. Висящий в воздухе «Хокай» мог еще 4 минуты наводить ракеты SM-2 на пикирующий русский истребитель — те самые 4 минуты, в течение которых ракеты К37М должны были настигнуть и поразить самолет ДРЛО. Этого времени вполне хватило бы, чтобы две SM-2 уничтожили российский истребитель. И если бы экипаж «Хокая» был готов до конца выполнить свой долг, как это только что сделал русский пилот, то Су-35 был бы наверняка сбит. Однако, увидев, что к нему на огромной скорости несутся две ракеты «воздух — воздух», уйти от которых не было никакой возможности, экипаж «Хокая» бросился спасать свою жизнь и поспешил покинуть самолет.

Ракеты SM-2 потеряли ориентировку, бесцельно покружили в небе и рухнули в море. А Су-35 на предельно малой высоте, около 200 метров над уровнем моря, уходил вдаль от американской авианосной группы навстречу воздушному заправщику, поджидавшему его в условленном квадрате. Летчик был в хорошем настроении. Сегодня он выполнил сложнейшую боевую задачу. Дальнейший успех операции зависел уже от других самолетов и других экипажей. И эти самолеты уже приближались к американской авианосной группе.

Во второй волне атаки участвовали четыре Су-35 с противокорабельными ракетами Х-59МК. В то время когда первый Су-35 выпустил свои ракеты по «Хокаю», они находились на удалении 550 км от места боя, за пределом дальности радара американского самолета ДРЛО. Поэтому о их существовании и тем более местоположении у американцев не было никакой информации. Получив от первого Су-35 условный сигнал, они на максимальной скорости устремились в сторону американской АУГ. Быстро преодолев первые 200 км, самолеты нырнули вниз на высоту 500 м, чтобы быть невидимыми для радаров тылового эсминца класса «Арли Берк». Им оставалось лететь еще 100 км, чтобы выйти на рубеж пуска противокорабельных ракет Х-59МК. Всю эту дистанцию Су-35 преодолели за 10 минут. Выпустив ракеты по американскому эсминцу с предельной дистанции 250 км, самолеты повернули назад.

Командование американской АУГ хорошо осознавало, что на них началось воздушное нападение, но о месте и характере предстоящего удара не имело ни малейшего представления. Как только поступил сигнал об атаке российского самолета, командование АУГ отдало приказ поднять в небо дополнительные истребители. И по прошествии 15 минут боя в воздухе находилось уже четыре F-18. Однако после того как «Хокай» рухнул в море, они оказались без глаз и ушей и бесцельно барражировали над авианосной группой.

А быстро поднять второй «Хокай» службы авианосца не могли. Даже если бы этот самолет был готов к запуску на палубе авианосца, а его экипаж сидел в кабине, то потребовалось бы не менее 10 минут для того, чтобы он взлетел, поднялся на необходимую высоту и начал бы новый обзор воздушной обстановки. Но в данной ситуации самолет к взлету готов не был, так как никому не приходило в голову, что он может быстро понадобиться, а места на палубе он занимал много. Да и экипаж второго «Хокая» находился на отдыхе в разных местах авианосца, и подготовка его к вылету заняла бы в лучшем случае минут двадцать. Так что командованию авианосной группы не оставалось ничего иного, как понадеяться на непробиваемость системы ПВО кораблей охранения.

U.S. Naval Forces Central Command Эсминец «Арли Берк» ВМС США

Между тем 8 ракет Х-59МК, выпущенные Су-35, неумолимо приближались к тыловому эсминцу «Арли Берк». Им требовалось 15 минут, чтобы достигнуть американского корабля. Эти ракеты обладали одним существенным недостатком. Они были дозвуковыми. То есть прицелиться и попасть в них было гораздо легче, чем в сверхзвуковые ПКР «Москит», «Оникс» или «Калибр-НК». Но это только в том случае, когда ракеты уже обнаружены и хорошо видны на радаре. Однако своевременно обнаружить Х-59МК и навести на них противоракеты было совсем нелегко. Они шли над поверхностью воды на предельно малой высоте — по некоторым данным, на 4 метрах, то есть даже на 3 метра ниже, чем легендарный «Москит».

А это означало, что радиогоризонт их видимости для радара AN/SPY-1D эсминца «Арли Берк» составлял примерно 19 км. Но это только в теории. Обнаружить Х-59МК на такой высоте было очень сложно из-за особенности распространения радиоволн у поверхности воды. Еще сложнее было навести на них ракеты-перехватчики. Так что реальная дальность обнаружения ракеты была значительно меньше. В любом случае у операторов системы ПВО эсминца было не более минуты, чтобы навести и запустить ракеты для перехвата.

Когда ракеты Х-59МК преодолели 19-километровый барьер, оператор радара «Арли Берк» увидел на экране мелкие снежинки на уровне моря, которые то подскакивали от поверхности воды, то исчезали, как бы проваливаясь в глубину. Эти хаотичные всплески на экране в обычной ситуации можно было бы принять за радиопомехи, вызванные волнением моря, и просто проигнорировать их. Но оператор радара ждал ракетного нападения и был чрезвычайно внимателен. Он пристально вглядывался в экран и через несколько секунд увидел, что снежинки уже перестали исчезать, выстроились в ряд и стремительно приближаются. Их было много, считать было некогда. «Ракетная атака», — крикнул он и дал команду запустить весь боекомплект ракет-перехватчиков «Си Спэрроу» («SeaSparrow»), все 8 штук, находившиеся в пусковом контейнере. Одновременно был включен весь набор средств радиоэлектронной борьбы. Однако российские ПКР Х-59МК уже захватили цель своими головками наведения, и сбить их с курса при помощи радиопомех было практически невозможно.

«Си Спэрроу» когда-то была отличной ракетой, которая могла на равной бороться даже с неуловимыми «Москитами». В значительной степени она таковой и оставалась. Примечательно, что в 90-е годы, в период «нежной любви» между разваливающейся Россией и «победившим» Западом, американцы даже закупили партию «Москитов», именно для отработки применения и модернизации «Си Спэрроу». Но в данной ситуации это не помогло.

Даже по нормативам применения «Си Спэрроу» предназначалась для перехвата целей, летящих не ниже 6 м над уровнем моря. Навести ее на цель ниже этого уровня было чрезвычайно сложно, а тем более попасть в эту цель. Конечно, скорость дозвуковых ракет была ниже, чем у «Москитов» или «Ониксов», и это давало определенный шанс, но только шанс. И три ракеты Х-59МК все-таки удалось перехватить. Еще одна, целившаяся в корму, прошла мимо (видимо, РЭБ все-таки немного на нее повлияли). Но другие четыре ракеты уверенно поразили эсминец. Это было смертельное попадание. С начала боя прошло 30 минут.

Поражение эсминца «Арли Берк», прикрывавшего тыл авианосной группы, создало определенный воздушный коридор, по которому можно было нанести удар по самому авианосцу. Это открыло дорогу для третьей, решающей волны воздушной атаки. В ней участвовали четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 с противокорабельными ракетами Х-32. Все это время они находились на дистанции 600 км от АУГ, то есть за пределами видимости самолета ДРЛО противника. Через 10 минут после того, как четыре Су-35 выпустили свой боезапас, бомбардировщики, получив условный сигнал, устремились к центру авианосной группы.

Ракеты Х-32 действовали совсем по другому принципу, по сравнению с большинством противокорабельных ракет. Они не летели у поверхности воды, а забирались на огромную высоту, а затем почти вертикально, камнем обрушивались на цель. Кинетическая энергия удара была такова, что ракеты прошибали несколько палуб крупного корабля. Перехватить Х-32 обычной зенитной ракетой, типа SM-2, было невозможно. И только появление у американцев ракеты SM-3, предназначенной для поражения боеголовок баллистических ракет, выравняло шансы.

Минобороны России Бомбардировщик Ту-22м3 ВКС России

В принципе Ту-22М3 могли выпустить свои ракеты сразу, так как Х-32 имеет дальность 1000 км. Однако осуществить точное наведение ракет с такого расстояния было сложно. Тем более летящие на высот 40 км Х-32 могли быть достаточно рано обнаружены другими кораблями охранения и сбиты противоракетами SM-3, имеющими дальность 700 км. Поэтому Ту-22М3, включив форсаж, на высоте 8000 м преодолели за 8 минут 300 км, остававшихся до границы действия радара системы «Иджис» американской АУГ, и затем выпустили свои 8 ракет Х-32 в направлении авианосца. Ракетам оставалось пролететь еще 300 км, но не по прямой. Сначала они устремились вверх на предельную высоту, а затем почти вертикально рухнули вниз на авианосец. Время полета по этой траектории сверхскоростных Х-32 составило всего четыре минуты.

В это время ракетный крейсер класса «Тикондерога», охранявший авианосную группу с правого фланга, стоял примерно в 350 км от точки запуска ракет и в 150 км правее авианосца. Это был самый ближний корабль охранения, другие находились еще дальше. Бомбардировщики Ту-22М3, которые запустили ракеты, крейсер вообще не увидел, так как они находились за радиогоризонтом его радара. А сами ракеты он обнаружил только через минуту после их старта, когда они набрали максимальную высоту. У оператора системы ПРО крейсера оставалось всего три минуты, чтобы осуществить перехват. Одну минуту занял расчет траектории целей и точек перехвата. Еще полминуты ушло на наведение и запуск первой ракеты.

При скорости 2,7 км/с SM-3 имели определенные шансы сбить все 8 ракет Х-32, так как могли достичь точки перехвата за 61 секунду. Однако это могло бы получиться только при одновременном залпе всех 8 ракет-перехватчиков и без учета времени, требующегося для набора ракетой максимальной скорости. В реальной же ситуации этого боя SM-3 смогли перехватить только две последние ракеты. Остальные со всей своей огромной энергией врезались в авианосец, нанеся ему повреждения, несовместимые с жизнью. К тому же, две ракеты имели термитные боезаряды, которые вызвали страшный пожар. И вся дальнейшая активность АУГ была уже связана не с решением боевых задач, а со спасением своих товарищей с тонущего флагмана. Через несколько часов гигантская махина «Гарри Трумэна» скрылась под водой. Сложнейшая операция по уничтожению авианосца с воздуха была выполнена.

Теперь американским войскам на Ближнем Востоке предстояло ждать подхода авианосца «Джордж Вашингтон», который получил приказ передислоцироваться из Южно-Китайского моря в Оманский залив. Ему предстояло преодолеть 7000 км, что должно было занять примерно пять суток. Причем двое суток он был уже в пути. Но и этому авианосцу не суждено было прибыть в район боевых действий. В районе Малаккских проливов он подвергся ракетной атаке российской многоцелевой атомной подлодки К-150 «Томск». Созданная еще в советское время специально для охоты за авианосными группами противника, эта подлодка несла на своем борту 24 смертоносных ПКР «Гранит». В 2016 году К-150 «Томск» заняла первое место по результатам стрельб по уничтожению кораблей условного противника крылатыми ракетами между многоцелевыми подводными лодками.

«Томск», находившийся на патрулировании в Тихом океане у северо-восточного побережья Австралии, получила приказ выдвинуться в Индийский океан на второй день после начала военных действий. Проделав этот путь за четверо суток, подлодка затаилась в Андаманском море. После получения приказа об атаке авианосной группы «Томск» выбрал идеальную позицию в районе Никобарских о-вов. В этом месте большие глубины сочетались с множеством небольших островов, что делало обнаружение подводной лодки с воздуха весьма затруднительным. Сами острова являлись идеальным препятствием для обнаружения пуска крылатых ракет. К тому же ширина прохода между о-вом Большой Никобар и Индонезией составлял всего 165 км. Это вынудило авианосную группу сжать свои боевые порядки, и расстояние между авианосцем и фланговыми кораблями охранения уменьшилось до 70 км.

Конечно, американцы действовали грамотно. Два головных корабля АУГ, пройдя через это бутылочное горлышко, начали сразу же расходиться влево и вправо, сканируя местность на наличие возможных угроз. Но запас дальности у ПКР «Гранит» был такой, что это не оставляло авианосцу шансов.

Минобороны России АПЛ «Томск»

Подлодка «Томск», затаившаяся чуть севернее о-ва Большой Никобар, получила координаты цели от спутника космической разведки «Лиана» как раз тогда, когда «Джордж Вашингтон» находился в проливе между Большим Никобаром и Индонезией. Радары АУГ не смогли засечь пуски ракет, зато местные аборигены заворожено смотрели на страшное, но захватывающие зрелище, когда из-под воды один за одним вырвались 24 огненных смерча и затем, повернув, исчезли за изгибом береговой линии острова. Ракеты «Гранит» шли на высоте 25 м над водой, огибая западный берег острова с севера на юг. Им предстояло проделать довольно короткий путь около — 160 км при запасе дальности 500 км.

Если бы бой происходил в открытом море, то радар AN/SPY-1 системы «Иджис» заметил бы «Граниты» на достаточно большом удалении. Но в данном случае они были совершенно невидимы для основной группы кораблей АУГ, так как скрывались за рельефом острова. Правда, головной крейсер класса «Тикондерога», уже миновавший остров и отошедший от него километров на 40, обнаружил движение ракет, но сделать ничего не мог. Идущие со сверхзвуковой скоростью «Граниты» должны были поразить свою главную цель через 5 минут. Стрелять им вдогонку было нечем, ибо нет еще ракет корабельной ПВО, способных догнать «Граниты» на таком расстоянии.

Единственное, что смог сделать оператор системы «Иджис» крейсера, — это сообщить об идущей ракетной атаке. Пока он передавал сообщение, пока его приняли и осмыслили на других кораблях охранения, прошло более минуты. Еще минута ушла на то, чтобы дежурный персонал перешел в боевой режим. За это время «Граниты» уже вынырнули из-за рельефа острова. До ближайшего корабля охранения, находившегося в 14 км от берега, ракетам было лететь всего 47 секунд. У него не было шансов. Первые три ракеты нанесли по эсминцу класса «Арли Берк» смертельный удар, и он быстро пошел на дно. Оставшиеся 21 ракета устремились к авианосцу, находящемуся примерно в 60 км от потопленного эсминца. На это им требовалось 2 минуты.

У авианосца тоже не было шанса. Выпущенные одним залпом из контейнера Мк41 восемь ракет «Си Спэрроу» отработали на отлично, сбив 8 «Гранитов». Однако для второго залпа времени не хватило. 13 тяжелых ракет с грохотом врезались в борт и палубу авианосца. Это был смертельный удар. «Джордж Вашингтон» накренился на борт и стал тонуть. К тому моменту подлодка «Томск» ушла на максимальную глубину и на полном ходу направилась в южную часть Индийского океана. Найти и догнать ее у оставшихся кораблей американской АУГ не было никакой возможности. Планы США по наращиванию морской авиационной группировки в районе Оманского залива были сорваны.