Военная операция на Украине имеет решительные стратегические цели. Эти цели в общем виде определены в выступлениях президента Путина. Главная из них состоит в том, что Украина никогда больше не должна представлять угрозу для России как государства и для русских как этноса. Постановка этой цели подразумевает, что российская военная операция не должна ограничиваться какой-то частью Украины — она подразумевает установление нашего военного контроля над всей её территорией. Поэтому никаких переговоров и компромиссов с нынешним руководством Украины быть не должно. Единственное требование к киевским властям — полная и безоговорочная капитуляция.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 19:00. 27.02.2022

Достижение главной цели подразумевает решение ряда задач, уже обозначенных президентом. Это включает проведение демилитаризации и денацификации Украины. Демилитаризация означает, что Украина должна быть лишена вооруженных сил и военной промышленности. Имеющиеся мощности ВПК должны быть либо уничтожены на месте, либо вывезены в Россию в качестве трофеев.

Денацификация включает в себя не только свержение нынешнего режима и наказание виновных в преступлениях против русского населения Украины, но и люстрацию нынешней правящей бюрократии и экспроприацию собственности украинской олигархии, так как она несет свою долю ответственности за деяния киевской власти. Естественно, должны быть ликвидированы все бандеровские формирования, их члены арестованы и направлены на восстановление разрушенного Донбасса, как это было с пленными немцами после Великой Отечественной войны. В дальнейшем эти лица должны подлежать строгому полицейскому надзору пожизненно. В идеологии, науке и образовании все бандеровские проявления должны быть вычищены, а их поборники удалены с соответствующей работы.

Еще одна важная вещь, прозвучавшая в выступлении Путина, состоит в том, что жители Украины должны получить право на свободное самоопределение. Это означает, что во всех областях Украины должны быть проведены референдумы о независимости и создании собственных республик по примеру ДНР и ЛНР. Уверен, что по крайней мере две области — Харьковская и Одесская — проголосуют за независимость. Не исключено, что их поддержат и другие области юго-востока Украины. Уверен также, что и русины, проживающие на западе Украины, проголосуют за отделение. В дальнейшем отделившиеся области могут создать конфедерации либо просто остаться независимыми. Возможно, в будущем часть из них захочет воссоединиться с Россией.

Есть еще одна важная вещь, которая не прозвучала в выступлениях президента России, но которая должна быть реализована. На Украине, особенно на ее западных границах, должно сохраниться российское военное присутствие в виде мощной армейской группировки. Это необходимо в связи с резким наращиванием численности войск НАТО в Польше и других сопредельных странах. Понятно, что НАТО к положению 1997 года возвращаться не намерена и угроза для нашей страны с западного направления будет неуклонно возрастать.