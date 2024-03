Данный материал был подготовлен еще до президентских выборов. Описанный здесь сценарий является антитезой «сценарию геополитической капитуляции», изложенному ранее в публикации ИА REGNUM . Сейчас актуальность данной темы еще более возросла, так как избирательная кампания выявила насущную необходимость форсированного экономического развития России в последующие шесть лет как минимум. Надо сказать, что и президент Путин в ходе избирательной кампании принял этот тезис и даже поставил его в центр своей предвыборной программы, заявив, в частности, что Россия должна осуществить экономический рывок и добиться темпов экономического роста выше среднемировых. Однако главная проблема состоит в том, как достигнуть этих целей и можно ли это вообще сделать, опираясь на людей, которые проводили «углубление рыночных реформ» в последние шесть лет и ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM «Родина-мать зовёт!»

Сценарий национальной модернизации имеет примерно одинаковую вероятность осуществления в сравнении со сценарием геополитической капитуляции. Это объясняется расколом российской элиты на прозападный и патриотический сегменты и примерным равенством сил между этими двумя сегментами. На первый взгляд, этот вывод кажется сомнительным, так как прозападные круги, хотя и широко представлены в элитном сообществе России, составляют весьма незначительную часть в российском обществе в целом и не имеют практически никакой поддержки в широких народных массах. Низкие показатели либеральных кандидатов на прошедших президентских выборах (Собчак, Явлинский, Титов) еще раз подтвердили эту мысль.

Однако, не стоит забывать, что прозападный сегмент российской элиты опирается на всю мощь западной цивилизации, предоставляющей им ресурсы и политическую поддержку для реализации своих целей. И патриотический сегмент российской элиты, хотя и является более влиятельным внутри страны и пользуется широкой народной поддержкой, не в состоянии одержать верх над прозападными кругами без серьезной и напряженной борьбы.

Советский плакат «Широка страна моя родная» Родина

Победа патриотического сегмента будет возможна только в том случае, если принципиально изменится вектор российских цивилизационных и внешнеполитических устремлений, если Россия перестанет искать смысл в развитии отношений с Западом и реально диверсифицирует спектр своих международных связей. То есть тогда, когда отношения с западной цивилизацией будут свернуты до прагматично необходимого минимума. В этом случае и возможности Запада влиять на российское общество существенно сократятся. Соответственно, ослабнет и влияние прозападного сегмента элиты не только на сферу внешней, но и на сферу экономической политики.

Таким образом, сценарий национальной модернизации начнет реализовываться, если руководство страны пойдет на решительный разрыв с Западом во внешней политике и с либерализмом во внутренней политике. Этот сценарий будет основан на двух китах — переходе от либеральных к планово-рыночным методам управления экономикой и от оборонительной к наступательной внешней политике. По существу, сценарий национальной модернизации является единственной возможной альтернативой геополитической капитуляции и единственным шансом России выжить перед лицом внешних вызовов, брошенных западной цивилизацией.

Сценарий национальной модернизации начнется с принципиальных изменений во внутренней политике. На первом этапе из руководства РФ удаляются либералы-рыночники. На смену в экономический блок правительства и ЦБ приходят приверженцы регулируемого рынка. Они предпринимают два важных изменения в экономической политике — отвязывают эмиссию рубля от валютной выручки страны и воссоздают Государственный комитет по экономическому планированию (Госплан). Это позволяет решить две ключевые задачи — получить неиссякаемый ресурс инвестиционного капитала за счет эмиссии рубля и развивать отдельные отрасли экономики на плановой основе, не подстраивая их под рыночную конъюнктуру. В этой системе Центральный банк занимает подчиненное положение к Госплану, хотя и не будет формально контролироваться правительством, продолжая подчиняться непосредственно президенту.

Советский плакат Те же годы, да разные походы Плановая экономика

Госплан определяет перспективные направления развития экономики, устанавливает показатели производства в этих отраслях и выделяет под них проектное финансирование в виде госзаказа. Это финансирование осуществляется путем эмиссии Центробанка. Для обеспечение стабильности рубля принимаются меры по фактическому запрету на биржевую спекуляцию валютой. Вводится прогрессивный налог на доходы физических лиц, а за выплату зарплаты «в черную» устанавливается уголовная ответственность. При этом низкооплачиваемые слои населения (прожиточный минимум + 10%) от подоходного налога освобождаются вовсе.

В течение первого года своей работы Госплан составляет масштабный проект развития национальной промышленности, обеспечивающий рост производства на 5−6% в год. Ключевые предприятия ведущих отраслей получают госзаказ. Там, где мощностей не хватает, запланировано строительство новых предприятий. Для обеспечения их квалифицированной рабочей силой разрабатывается 3-летняя программа подготовки кадров.

Сопротивление прозападных олигархических кругов внутри страны жестко подавляется. В Госдуму вносится законопроект о пересмотре итогов приватизации. Закон составляется таким образом, что собственность можно отобрать у любых олигархов, обогатившихся до 2004 года. Принимается закон о конфискации имущества не только у самих коррупционеров, но и их родственников, причем не обязательно ближайших, если они не смогут доказать законность приобретения этого имущества. Происходит замена руководства центральных российских СМИ на людей патриотической ориентации. Осуществляется разрыв с западной системой образования, в средней школе восстанавливаются традиции классической русской гимназии. Прозападные тренды и вкусы в области культуры и искусства перестают получать государственное финансирование.

Максим Цуканов ИА REGNUM Флаг ДНР

В области внешней политики российское руководство принимает решительные меры на украинском направлении. Осознав нереалистичность Минских соглашений и намерение Запада использовать их для увековечивания конфликта в Донбассе, Россия официально заявляет о признании ДНР и ЛНР и устанавливает с ними дипломатические отношения по примеру Абхазии и Южной Осетии. Войска обеих республик получают масштабную военную помощь Москвы. После очередного обстрела ДНР украинской армией войска ДНР и ЛНР переходят в наступление при поддержке ВКС России. Украинская оборона не выдерживает мощного удара и разваливается, после чего войска ДНР и ЛНР ведут наступление вглубь украинской территории.

С момента начала силовой операции в Донбассе на Западе поднимается страшный шум, от Москвы требуют остановить наступление под угрозой новых санкций. Звучат также угрозы военного характера, начинаются учения НАТО на границе с Калининградской областью. В ответ Россия сосредотачивает на границе с Латвией и Эстонией одну общевойсковую и одну танковую армии. Это охлаждает пыл натовских военных. Одновременно Запад предлагает «компромиссные решения» по выполнению Киевом Минских соглашений. Москва требует гарантий — отвода украинских войск за административные границы Донецкой и Луганской областей и ввода миротворческих сил стран СНГ на территорию Харьковской и Одесской областей.

При этом наступление российских войск продолжается. Войска ДНР и ЛНР полностью освобождают от украинских войск свои области, а также часть Харьковской области. Наступление прекращается только после того, когда Украина соглашается подписать перемирие и отвести свои войска на 50 км от границы обеих областей. В освобожденной части Харьковской области провозглашается Харьковская народная республика, которая заключает соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Поражение украинских войск усиливает политическую дестабилизацию на Украине. Там нарастают центробежные тенденции.

UTR News Министр иностранных дел Украины просит помощи у США

В этих условиях Запад вынужден оказать Украине срочную экономическую помощь. Также увеличиваются поставки вооружения и военной техники из США и других стран НАТО. На Украину направляется большое число военных советников. Делаются публичные обещания о скором предоставлении Киеву статуса кандидата в члены НАТО. Это позволяет предотвратить коллапс киевского режима, но полностью остановить процесс деградации власти на Украине не удается.

Начинается усиленное наращивание войск НАТО в Польше и Румынии. При этом НАТО официально отказывается от своего обещания не размещать в Восточной Европе существенных воинских формирований на постоянной основе. В то же время объективные экономические сложности, испытываемые Евросоюзом, и различные вызовы, с которыми сталкиваются США по всему миру, затрудняют сосредоточение всех военных ресурсов Запада против России. К 2025 году в Восточной Европе будут развернуты две общевойсковые армии НАТО смешанного состава, не считая, естественно, национальных вооруженных сил стран региона, входящих в блок. Москва в ответ переместит из-за Урала в европейскую часть страны большую часть расквартированных там войск. На западных границах РФ будет сосредоточено четыре танковые и пять общевойсковых армий.

Одновременно Запад резко ужесточает экономические санкции против России. Устанавливается полный запрет на операции российских банков в ЕС и США, за исключением двух-трех банков, через которые осуществляется погашение долгов, оплата диппредставительств и ряд других неотложных операций. Россия исключается из SWIFT. Вводится полный запрет на экспорт в Россию высокотехнологической продукции, а также на импорт многих российских сырьевых товаров, в том числе черных и цветных металлов.

stevepb Бытовой газ

В то же время Европа не в состоянии полностью отказаться от импорта российского газа и нефти и продолжает их закупки. Однако Россия, воспользовавшись ситуацией, полностью прекращает транзит газа через Украину. Это приводит к временным перебоям с газоснабжением в Европе и увеличением закупок Европой сжиженного газа. Мировые цены на сжиженный газ увеличиваются, что частично компенсирует потери России от снижения поставок трубопроводного газа в Европу. Более того, балканские страны требуют срочного подключения к «Турецкому потоку».

В целом блокада Запада приводит к уменьшению российского экспорта в Евросоюз и США на 20%. Однако, в связи с новыми экономическими санкциями падает и российский импорт из этих стран. Поэтому дефицита торгового баланса и дополнительной потребности в валюте не возникает. Да она уже и не особо нужна. К этому моменту сельское хозяйство страны уже вполне способно обеспечить население основными продуктами питания. А для тех ниш, которые еще не заполнены продукцией отечественных производителей или не могут быть заполнены в принципе, валюты вполне достаточно. Тем более что большая часть этой продукции может быть приобретена в незападных странах, в том числе в странах СНГ. А Китай, Турция и страны ЮВА заполняют российский рынок своими промышленными товарами повседневного спроса.

Значительный ущерб от блокады несет валютно-спекулятивный сектор российской экономики, но государство безжалостно позволяет ему умереть. Однако в целом финансовые санкции не имеют серьезного эффекта. В России уже вовсю действует независимая система электронных платежей, имеющая выход за рубеж. Совместно с Китаем создан аналог SWIFT на базе юаня. Торговля с Китаем, Индией, Ираном, странами ЮВА и Латинской Америки ведется в национальных валютах или в определенных случаях через конвертируемый юань. Ряд западных компаний пытается вывести свои активы из российских предприятий, однако сделать это непросто в связи со всеобщностью западной блокады и отсутствием покупателей. В итоге уходящие инвесторы вынуждены продавать свои пакеты акций по бросовым ценам российским предпринимателям.

Pxhere.com Мест нет

Между тем Москва, воспользовавшись раскрученной на Западе волной истеричной русофобии, предпринимает меры по максимально возможному ограничению связей с США и их союзниками. На большинство западных товаров водятся запретительные таможенные пошлины. Россия принимает дополнительные контрсанкции, в частности, разрывает сотрудничество в космической области, отказывается от поставки титана для американской авиационной промышленности, а также редкоземельных металлов и уранового сырья. Запрещены полеты западных авиакомпаний через территорию РФ. Прекращаются спонсируемые государством обмены в области культуры и образования.

Россия также выходит из ряда международных соглашений с Западом, прежде всего, из Совета Европы, а также договора «об открытом небе», Договора по ракетам средней и меньшей дальности в Европе, Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), договорённостей об инспекциях при проведении военных учений и ряда других. Вводится запрет на деятельность западных НКО на территории РФ. Осуществляются демонстративные высылки послов ряда наиболее крикливых стран — Прибалтики, Польши и т. п. Консульства США и Великобритании за пределами Москвы закрываются. Россия также сокращает дипломатический персонал в этих странах. Эти меры резко ограничивают возможности Запада по вмешательству во внутреннюю ситуацию в России. Вместе с тем расширяется российское дипломатическое присутствие в странах Азии и Латинской Америки.

Произойдет дальнейшее укрепление отношений в рамках ЕАЭС. К 2025 году в него войдут Молдова и Таджикистан. Последний, так же как и ранее Киргизия, будет присоединен исключительно из имиджевых соображений, без особой пользы для союза. Однако общий рост экономики зоны ЕАЭС, позволит дотировать экономику Таджикистана без особого напряжения. Вместе с тем Россия учтет проблемы, возникшие в Евросоюзе, и не пойдет по пути политического объединения в рамках ЕАЭС, также как и по пути создания единой общесоюзной валюты. Вместо этого будет принято решение о наделении российского рубля функцией расчетной единицы в рамках ЕАЭС. При этом в каждой стране союза будут продолжать функционировать национальные валюты. Курс этих валют с рублем будет устанавливаться по согласованию в рамках ЕАЭС, но только в тех случаях, если указанные страны будут согласовывать с ЕАЭС эмиссию своей валюты. В других случаях будет действовать плавающий курс. Вопросы военно-политической интеграции будут решаться в рамках ОДКБ, которая будет постепенно укрепляться, превращаясь из формального объединения в реальный военный союз.

Mil.ru Организация договора о коллективной безопасности

На начальном этапе обмен экономическими ударами с Западом несколько затормозит развитие российской экономики. В первый год после введения блокады экономика замедляется до нулевого роста, на следующий год падает на 3%, но уже на третий год начинается рост в 2%, а затем — 5% в год. Сказывается не только государственная программа, разработанная Госпланом, но и вынужденное импортозамещение в связи с блокадой. В целом в 2018—2025 гг. экономика РФ, согласно этому сценарию, вырастет на 13%. Соответственно ВВП по ППС составит примерно 4,364 трлн долл. Россия сохранит шестое место в рейтинге крупнейших экономик мира. Инфляция будет составлять порядка 5% в год. Однако национальный доход на душу населения по ППС вырастет и составит $25 470 на человека. В итоге Россия переместится по этому показателю с 77-го на 71-е место в мировом рейтинге.

Численность населения страны в этот период принципиально не изменится. Оно будет расти в соответствии со средним вариантом прогноза динамики роста населения и составит 148,3 млн человек. [1] Однако, в связи с улучшением системы образования и подготовки специалистов для промышленности возрастет качество человеческого капитала. Россия улучшит свои показатели по индексу человеческого развития (ИЧР) ООН и переместится с 49-го на 45-е место в рейтинге стран мира по ИЧР.

Однако главное преимущество сценария национальной модернизации на этом этапе будет состоять в том, что он заложит основы укрепления российской государственности, поступательного экономического роста и развития человеческого капитала на длительную перспективу.

Crea-dom.ru Челябинский Тракторный Завод

К 2025 году сценарий национальной модернизации будет находится на довольно продвинутой стадии. И главной задачей российского руководства будет плавная и бесконфликтная передача власти новому лидеру патриотической ориентации. При этом прозападные круги будут стремиться навязать стране собственный сценарий — сценарий геополитической капитуляции. Поэтому борьба на президентских выборах 2024 года предстоит нешуточная.

Нельзя исключать и реформу государственного устройства России в период 2018—2024 годов, в результате которой усилятся коллективистские начала верховной власти, а должность президента будет упразднена или станет символической. Если это произойдет, то президентские выборы перестанут играть главенствующую роль и основная борьба будет происходить на выборах в Госдуму или другой коллективный орган власти. В любом случае сценарий национальной модернизации исходит из того, что после 2024 года реванша либеральных кругов не произойдет.

После 2025 года принятые в экономике меры обеспечат темпы экономического роста в среднем 4% в год. Соответственно в 2025—2035 гг. ВВП России по ППС увеличится на 40% и составит 6,110 трлн долл. В рейтинге крупнейших экономик мира Россия переместится с 6-го на 5-е место. Национальный доход на душу населения по ППС также вырастет и составит $35 658 на человека. По этому показателю Россия переместится с 71-го на 55-е место в рейтинге стран мира. Россия также улучшит свои показатели по индексу человеческого развития (ИЧР) ООН и переместится по этому показателю с 45-го на 33-е место. Благодаря мерам по стимулированию рождаемости удастся стабилизировать рост населения страны. В 2035 году оно приблизится к отметке 152 млн человек.

moritz320 Евросоюз и его проблемы

Значительно укрепится и международное положение РФ. Давление Запада на Россию существенно ослабнет. Это будет связано с ослаблением (или распадом Евросоюза) и финансово-экономическим кризисом в США, который в период 2020—2035 годов обязательно прорвется наружу. Совокупная доля ведущих западных стран в мировой экономике упадет к тому моменту до 25%, что существенно подорвет возможности Запада по проецированию своего политического влияния. Также ослабнут их возможности по наращиванию военных расходов.

Украинский проект будет находиться в стадии своего исчерпания. Будучи не в состоянии возродить экономику и утратив последнюю стабильную статью дохода в виде взимания платы за транзит российского газа, Украина окажется страной-банкротом. Запад будет удерживать Украину на плаву, постоянно реструктурируя ее долги, оказывая гуманитарную помощь, но главное, выделяя минимально необходимые дотации на поддержание репрессивного аппарата. Единственной опорой киевского режима останутся силовые структуры и бандеровские формирования, осуществляющие террор и прямое запугивание населения. Однако экономические возможности Запада по оказанию помощи Украине будут постоянно сокращаться.

На этом фоне признанные Россией и подключенные к рынку ЕАЭС ДНР и ЛНР будут демонстрировать пример относительного процветания. Обе республики к тому моменту будут располагать внушительными вооруженными силами, сопоставимыми с украинской армией, что будет эффективно сдерживать официальный Киев от новых военных авантюр. Вообще после операции по освобождению Донбасса и части Харьковской области киевский режим будет воздерживаться от каких-либо наступательных действий против ДНР и ЛНР, ограничиваясь лишь спорадическими обстрелами на линии фронта. Но это не будет уже иметь принципиального значения, так как зона соприкосновения войск окажется в районах, удаленных от основных населенных пунктов ДНР и ЛНР. В какой-то степени эта ситуация будет напоминать диспозицию, сложившуюся в Нагорном Карабахе.

Army-news.ru По образу и подобию

ДНР и ЛНР будут также обладать мощными разведывательными и информационно-пропагандистскими структурами, которые развернут активные операции на юго-востоке Украины: Харьковской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Лейтмотив этих операций будет состоять в поддержке настроений по отделению от Киева и присоединению к проекту Новороссия, конфедеративному образованию украинских территорий, который будет официально провозглашен в Донецке.

По мере того как безденежье центральной власти в Киеве будет нарастать, она все в большей степени будет превращаться в пылесос, выкачивающий средства из регионов и ничего не дающий взамен. На этом фоне региональные элиты начнут дистанцироваться от Киева, прежде всего, в финансовых вопросах. Попытки Киева взимать сборы и налоги силовым путем приведут к нарастающему сопротивлению и саботажу на местах, в том числе и вооруженному. Причем это вооруженное сопротивление получит поддержку ДНР и ЛНР путем поставок вооружения и направления военных специалистов. Начнутся вооруженные стычки между частными армиями местных чиновников и олигархов и присылаемыми из Киева силовиками.

Чтобы противостоять давлению Киева, местное начальство начнет организовывать массовые митинги протеста с требованиями автономии и «федерализации» Украины. Попытки подавить эти митинги при помощи боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бандеровских добровольческих батальонов натолкнутся на отпор местных вооруженных дружин. При этом у Киева возникнут проблемы с переброской в зоны новых конфликтов регулярных войск, так ДНР и ЛНР развернут в это время беспокоящие военные действия на линии соприкосновения с украинской армией. Более того, Донецк и Луганск объявят, что готовы послать свои войска для военной помощи украинским регионам, требующим автономии от Киева. Это начинание будет публично поддержано в Москве, которая выразит готовность оказать логистическую поддержку для соответствующей переброски войск ДНР и ЛНР.

Dan-news.info Паспорта ДНР

Предположительно, финансовую автономию от Киева поддержат не только регионы юго-востока Украины, но все без исключения. Делиться все уменьшающимся объемом денежного пирога с центральной властью мало кто захочет. В итоге Киев постепенно утратит финансовый контроль над регионами и средства для воздействия на них, кроме силовых. По мере укрепления собственной финансовой базы регионов и ослабления таковой у Киева баланс силовых возможностей начнет меняться в пользу регионов. Как уже бывало в Средние века, армии местных феодалов окажутся сильнее армии короля. Украина как единое государство будет доживать последние годы.

Развитие событий на Украине после 2035 года может происходить в разных вариантах. Плавный вариант предусматривает постепенную автономизацию и федерализацию с последующей конфедерализацией и распадом к 2050 году на ряд независимых государств. Может быть и резкий вариант, когда Киев пойдет ва-банк и попробует восстановить контроль над регионами военным путем. Это приведет к гражданской войне, вмешательству в нее ДНР и ЛНР и распаду Украины на независимые государственные образования уже к 2040 году.

В любом случае к 2050 году Россия одержит на Украине геополитическую победу: часть украинских регионов войдет в состав РФ, другие создадут 2−3 государственных образования, условно: Новороссию, Малороссию, Галицию, Закарпатскую Русь. При этом Новороссия, а затем Малороссия присоединятся к ЕАЭС. Галиция войдет в германский блок, а Закарпатская Русь будет пытаться проводить многовекторную политику, склоняясь к военному союзу с Москвой, но экономически ориентируясь на Германию.

Pxhere.com Мир

К 2050 году в мире окончательно сложится полицентричная система международных отношений. Единый Запад перестанет существовать. Внутри него возникнет три центра силы — североамериканский, британский (с опорой на доминионы) и германский. Либо, в случае распада США, два центра силы — англосаксонский (Британия, доминионы, некоторые штаты США) и германский. Между этими центрами силы возникнет традиционная конкуренция за влияние в Восточной Европе, на Балканах, на Ближнем и Среднем Востоке.

«Большая игра» продолжится, но по другим правилам. Россия заключит военный союз с Сербией, которая воссоединится с Черногорией и вышибет албанцев из Косово. Великобритания укрепит свое влияние в Греции, на Кипре и Мальте. Германия закрепит свое влияние в Хорватии, Венгрии и Румынии. «Серыми зонами» конкуренции будут Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Македония, Албания. Эти страны будут маневрировать между тремя центрами силы, пытаясь сохранить часть суверенитета и по возможности получить ситуационные выгоды.

Россия как лидер группы государств Евразии станет одним из полюсов силы в многополярном мире. ЕАЭС к этому моменту будет включать почти все республики бывшего СССР, возможно, за исключением Прибалтики, которые пойдут по пути Финляндии: нейтральный военно-политический статус плюс зона свободной торговли с Россией. В то же время наличие значительных русских общин в Латвии и Эстонии не исключает присоединения этих стран к ЕАЭС. Да и сама Финляндия к тому моменту может получить статус ассоциированного членства ЕАЭС. Другими ассоциированными членами ЕАЭС могут стать Турция, Иран и Болгария.

Pixelbay.com ЕАЭС

Со скрипом будет происходить вступление в ЕАЭС Азербайджана. Баку будет разрываться между своей позицией по нагорно-карабахскому конфликту и перспективой оказаться в полной экономической изоляции в Евразии. В конце концов Азербайджан будет вынужден согласиться на прекращение экономической блокады Армении (но не Нагорного Карабаха) и на этом основании будет принят в ЕАЭС. Последней вступит в ЕАЭС Грузия. Ей придется принять болезненное решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии в обмен на возвращение грузинским беженцами денежной компенсации за утраченное имущество. Москва окажет Южной Осетии и Абхазии финансовую помощь в решении этого вопроса. После признания независимости со стороны Грузии Южная Осетия воссоединится с Северной Осетией в составе России.

Таким образом, к 2050 году Россия будет лидером группы государств, общая численность населения которой, с учетом ассоциированных членов, составит более 500 млн человек. Совокупный объем ВВП по ППС этой группы государств будет составлять примерно 21 трлн долл., что поставит его по экономической мощи на четвертое место в мире после Китая, Индии и США. При этом ВВП по ППС самой России будет находится в районе 9 трлн долл. И она сможет сохранить роль пятой экономики мира, немного уступая Индонезии. [2]

При этом само население РФ увеличится незначительно и будет составлять около 160 млн человек. ВВП по ППС на душу населения приблизится к 56 250 долл. на человека, а национальный доход на душу населения — к 47 000 долларов. Это соответствует современному уровню Австралии, Швеции или США. Россия также продвинется еще на несколько ступеней вверх по индексу человеческого развития ООН.

Pixelbay.com ЕАЭС

Таким образом, к 2050 году Россия будет представлять собой мощную страну, одного из лидеров мира, обладающую самыми передовыми в мире вооружёнными силами [3], объединяющую вокруг себя большую группу союзных государств и контролирующую обширный рынок срединной Евразии. Страна будет характеризоваться относительно высоким благосостоянием граждан, продвинутым уровнем развития человеческого капитала, развитой медициной и сферой социальных услуг. Российские граждане будут иметь хорошие возможности для самореализации и уверенность в завтрашнем дне.

[1] www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

[2] Оценка сделана на базе: Projected rankings of economies based on GDP at PPPs (in constant 2016 $bn) // The World in 2050. The long view: how will the global economic order change by 2050? PwC, 2017. — p. 23.

[3] Возможные варианты развития Вооруженных сил РФ в перспективе до 2050 года будут подробно рассмотрены в последующих главах.