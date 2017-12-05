Сценарий геополитической капитуляции может начать осуществляться еще до президентских выборов 2024 года. И хотя вероятность такого развития событий до президентских выборов 2024 года невелика, но полностью сбрасывать ее со счетов было бы опрометчиво. Скорее всего, такая эволюция станет возможной в случае ошибок и просчетов политического руководства страны в экономической и кадровой политике, а также давления различных олигархических кланов и отдельных влиятельных лиц, преследующих свои узкие интересы.

Andrew Butko Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка

На начальной стадии сценарий либерального реванша будет протекать незаметно, но затем приведет к резкому обострению внутриполитической ситуации в стране. Сперва подверженный западным санкциям олигархат и чиновничий аппарат усилит давление на президента, подталкивая его на уступки Западу, в частности, на сдачу Донбасса по примеру Сербской Краины. Западные партнеры российских олигархов обещают президенту существенное облегчение санкций в случае реинтеграции Донбасса в состав Украины.

Либеральное крыло правительства под предлогом экономических сложностей примет ряд непопулярных экономических мер, вызывающих возмущение населения. Несистемная прозападная оппозиция организует акции протеста с требованием отмены антизападных контрсанкций «для облегчения положения народа». К этим акциям присоединится часть недовольного населения. Таким образом будет формироваться иллюзия того, что экономическое положение ухудшается благодаря конфронтации с Западом, и народ якобы требует эту конфронтацию прекратить.

Andrew Butko Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка

В этих условиях президент идет на поводу у прозападных кругов и соглашается на сдачу Донбасса в красивой обертке «реализации Минских соглашений». Российская делегация в ООН получает указание проголосовать в Совете Безопасности за резолюцию о начале миротворческой операции ООН на Донбассе. На территорию ДНР и ЛНР вводятся миротворческие силы ООН, которые перекрывают границу с Россией и отрезают эти самопровозглашенные республики от российской помощи. Затем на территорию обеих республик просачиваются части специального назначения киевского режима, которые начинают брать под контроль ключевые инфраструктурные объекты. Попытки вооруженных сил ДНР и ЛНР им в этом помешать объявляются нарушением перемирия и блокируются силами ООН. Через некоторое время все ключевые объекты Донбасса оказываются под контролем украинских подразделений.

Помощь со стороны России не приходит. Власти ДНР и ЛНР осознают безвыходность своего положения и под конвоем войск ООН покидают территорию Донбасса. Вслед за ними устремляются тысячи беженцев. Поток беженцев на территорию РФ резко возрастает, когда ВСУ и добровольческие батальоны Украины начинают тотальную зачистку территории от нелояльных элементов. Все это масштабно освещается в российских и зарубежных СМИ. Как следствие, авторитет президента и его окружения в патриотических кругах РФ и силовых структурах резко падает.

Между тем Запад принимает лишь символические шаги по отмене санкций и заявляет, что они могут быть полностью прекращены только после решения проблемы Крыма. Либеральное правительство РФ продолжает непопулярные экономические меры, повышаются акцизы, тарифы и другие поборы с населения. Поток беженцев с Донбасса на территорию РФ еще больше усугубляет экономическую ситуацию.

Vognebrodanet.su Донецк. Эвакуация

Инфляция увеличивается до 6—8% в год. Стремясь ее обуздать, Центральный банк увеличивает процентные ставки, что негативно отражается на кредитовании промышленности и потребительском спросе. Под предлогом, что надо купировать социально-экономический кризис, вызванный потоками беженцев с Донбасса, и что отношения с Западом якобы выходят на траекторию нормализации, либералы сокращают расходы на оборону. Это вызывает оправданное недовольство военных и всего силового блока. Сокращение военных расходов тормозит рост производства, особенно в промышленных и высокотехнологических областях. Экономика России входит в стадию стагнации. Темпы экономического роста снижаются до 0,5% в год.

Запад требует проведения нового референдума в Крыму под международным контролем. Для этого Москве надо формально вывести республику из состава РФ. Невнятная реакция властей на эти требования Запада приводит к тому, что в Крыму начинается массовое брожение людей, активизируются крымскотатарские сепаратисты. Часть правоохранителей Крыма, увидев последствия ситуации на Донбассе, занимают выжидательную позицию. Наиболее неустойчивые из них начинают искать контакты с киевским режимом на предмет получения индульгенции в будущем в обмен на определенные услуги. Политическая ситуация в Крыму дестабилизируется.

На этом фоне активизируется патриотическая оппозиция в Москве, призывая народ на массовые митинги в поддержку Крыма. Она получает неожиданную поддержку либеральных и прозападных кругов, выделяющих финансовые ресурсы на проведение митингов под общим лозунгом отставки президента. В столице проходит серия многотысячных митингов протеста. В условиях нарастания политической нестабильности население, мелкий и средний бизнес, чтобы защитить свои денежные накопления, начинает скупать валюту. В отсутствие системы контроля за биржевой торговлей валютой это ведет к резкому росту валютных спекуляций и падению курса рубля на 50%.

Kuba Центральный Банк России

После этого Центральный банк вынужден вмешаться для поддержки курса рубля. Ему удается стабилизировать рубль в районе 100 рублей за 1 доллар США, истратив на это 1/3 своих валютных резервов. Между тем падение курса рубля вызывает новый виток инфляции, которая увеличивается до 10% в год. Это в свою очередь ведет к дальнейшему снижению покупательной способности населения и еще больше тормозит рост экономики. Фактически экономика входит в стадию отрицательного роста.

Тем временем киевский режим, установив контроль над Донбассом, перемещает ударный военный кулак на границы Крыма. Воодушевленные победой на Донбассе украинские военные находятся в боевом настроении. Российские войска в Крыму, напротив, дезориентированы и подавлены. В этих условиях украинская сторона начинает обстрелы российских пограничников и близлежащих населенных пунктов Крыма. Появляются первые убитые и раненые среди российских военнослужащих. Однако российские войска в Крыму реагируют на эти обстрелы очень ограничено, так как из Москвы не поступает приказа решительным ударом отбросить агрессора. Украинские диверсанты предпринимают попытку взорвать мост через Керченский пролив. Им удается вывести из строя железнодорожную часть моста, что приводит к дополнительным сложностям по снабжению Крыма необходимыми товарами.

Протесты населения Крыма усиливаются, часть крымских активистов направляется в Ростов, Краснодар, Воронеж, Москву, где присоединяется к акциям за сохранение Крыма в составе России. Эти митинги сливаются в один поток с митингами социально-экономического характера и митингами несистемной оппозиции за отставку президента. А вот контрмитингов, вроде митинга на Поклонной, уже не происходит, ибо патриотическое крыло российского общества отказывает президенту в дальнейшей поддержке.

Bogomolov.PL «Болотные» протесты

Президент остается один на один с ростом массовых протестов, управляемых либералами. Официальные структуры, типа Единой России и ОНФ, в условиях раскола в верхах оказываются недееспособными. На определенном этапе происходят столкновения протестующих с Росгвардией, в результате которых появляются первые жертвы. Запад вновь ужесточает санкции. Прозападные круги в окружении президента требуют отставки силовых министров и генералов, «виновных в кровопролитии», и назначения на эти должности приемлемых для либералов и Запада фигур.

Этот момент будет критическим для судьбы данного сценария и всей России. В этот момент у президента еще есть возможность отыграть ситуацию назад и, опираясь на лояльных силовиков, ввести чрезвычайное положение, распустить правительство, арестовать лидеров протестов и наиболее активных представителей «пятой колонны», поставить СМИ под жесткий контроль, передать административную власть в крупных городах военным комендатурам, объявить о том, что Крым — неотъемлемая часть России, и пойти на решительный разрыв отношений с Западом. Это на какое-то время осложнит экономическую ситуацию в стране еще больше, но позволит спасти российскую государственность.

Если же президент поддастся давлению прозападных кругов и поменяет руководителей силового блока, то он станет полностью зависимым от либерального клана и не сможет принимать самостоятельных решений. В конце концов его вынудят уйти в досрочную отставку. В этом случае либеральный реванш свершится в форме дворцового переворота. Будут назначены досрочные президентские выборы, на которых при поддержке «Единой России» победит либеральный кандидат, прикрывающийся патриотической риторикой.

Возможен также вариант, при котором президент не поддастся на давление прозападных кругов, не заменит лояльных себе силовиков на других, но и не предпримет решительных мер по подавлению участников заговора. Такое решение несколько отсрочит развязку, но не предотвратит ее. Запад будет принимать всё новые и новые санкции. Экономическая ситуация под руководством либерального крыла правительства будет продолжать ухудшаться.

Kremin.ru Президент России Владимир Путин

Неготовность президента дать решительный военный ответ на вооруженные провокации Киева в Крыму будет еще больше подтачивать его авторитет в силовых структурах. И если верхушка силовиков продолжит сохранять лояльность президенту, то на низшем и среднем уровне силовых структур эта лояльность перестанет существовать. Рядовые военнослужащие откажутся активно бороться с протестующими. После этого контроль над крупными городами начнет переходить в руки оппозиции. Всё большее число лиц из ближайшего окружения президента начинает вести двойную игру. Подавление оппозиции силой на этом этапе будет уже невозможно. Президенту придется подать в отставку и назначить досрочные выборы. Таким образом, либеральный реванш осуществится в виде «оранжевой революции».

После смены власти в Кремле решение проблемы Крыма займет какое-то время, но к 2025 году он будет возвращен Украине в форме автономной республики, которая в перспективе опять потеряет свой статус. Это будет сопровождаться массовым бегством из Крыма русского населения и захватом их собственности проукраинскими элементами. Черноморский флот также будет вынужден покинуть Крым. Все это будет серьезным бременем для российской экономики. Количество беженцев превысит 3 млн. человек. Потребуется строительство новой портовой инфраструктуры и жилья для военнослужащих. Делаться это будет крайне медленно из-за сокращения военного бюджета и в чём-то напоминать вывод советских войск из Германии при Горбачеве.

Экономика России, согласно этому сценарию, фактически не вырастет, так как экономический рост в первые два года сменится стагнацией, а затем и падением. Соответственно ВВП по ППС останется примерно на уровне 2016 года — 3,862 трлн. долл. При этом Россия опустится с шестого на восьмое место в рейтинге крупнейших экономик мира. Инфляция будет составлять порядка 10%. Национальный доход на душу населения по ППС в абсолютных цифрах снизится незначительно, однако относительно других стран существенно. По этому параметру Россия опустится с 77-ого на 84 место в международном рейтинге. В связи с дальнейшей коммерциализацией образования еще больше упадет качество человеческого капитала. Внутри страны установится диктатура либералов. Они резко сократят вооруженные силы и Росгвардию, зато существенно увеличат количество частных охранных структур, которые будут подавлять народные выступления против всё более жесткой экономической политики.

irinariviera Крым

После решения «крымского вопроса» Запад отменит большую часть экономических санкций, но наложит на Россию контрибуцию для «компенсации потерь», вызванных «российской аннексией Крыма» и войной на Донбассе. Эта контрибуция будет исчисляться десятками миллиардов долларов и будет включать как прямые финансовые дотации в украинский бюджет, так и поставки российского газа и нефти по заниженным ценам, а также свободный доступ украинской продукции на российский рынок.

В то время как олигархические структуры РФ смогут компенсировать свои убытки путем повышения цен и тарифов, российский средний и мелкий бизнес окажется в тяжелом положении, поскольку снизится покупательный спрос населения, возрастут тарифы, акцизы и другие поборы с предпринимателей, а российский рынок будет вновь завален дешевой украинской продукцией и товарами из ЕС, контрсанкции против которого будут отменены.

Произойдет серьезное сокращение производства в ОПК в связи с резким уменьшением оборонных расходов. Соответственно, остановятся и промышленные цепочки, снабжающие этот сектор экономики, примерно так же, как это было в 90-е годы. Большое число беженцев с Донбасса и из Крыма продолжит оставаться серьезным бременем для государственного бюджета. Соответственно, экономика РФ не только не сможет восстановиться, но и продолжит падение темпами 1% в год. Инфляция останется на уровне 10% в год, а в потребительском секторе еще выше. Уровень жизни людей продолжит снижаться.

В то же время отмена западных санкций будет носить кратковременный характер. Не пройдет и года после решения крымского вопроса, как Вашингтон и Брюссель выдвинут условия касательно Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, угрожая новыми санкциями. Приднестровье падет первым. К 2030 году либеральное правительство РФ согласится на вывод оттуда российского миротворческого контингента. С украинской стороны будет введена жесткая блокада республики. Запад будет требовать введения в республику миротворческих сил ООН. При голосовании этой резолюции в Совете Безопасности ООН российская делегация воздержится по ливийскому варианту.

Костяк миротворческих сил ООН в Приднестровье составят войска стран-членов НАТО. Столкнувшись с непреодолимой силой, ПМР капитулирует без боя. Войска ООН обеспечат выезд руководства ПМР, но руководители среднего и младшего звена этого сделать не смогут и подвергнутся репрессиям со стороны официального Кишинева. Молдавские националисты начнут массовую зачистку территории Приднестровья от «пророссийских элементов». Русские будут изгоняться со всех постов в системе госуправления, образования, правоохранительных органов. Их бизнес будет изыматься в пользу новой молдавской номенклатуры. Любое сопротивление будет жестко подавляться. Количество русских беженцев из Приднестровья составит порядка 200 тыс. человек в добавление к 4 млн. беженцев из Донбасса и Крыма.

Герб Республики Южная Осетия

Еще более критической окажется ситуация в Южной Осетии и Абхазии. Запад предъявит Москве ультиматум об отзыве признания независимости этих республик и выводе оттуда российских войск. Против этого выступит прежде всего Северная Осетия, но также Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Москва будет разрываться между позицией своих регионов и угрозой западных санкций. Однако после недолгих колебаний интересы прозападной олигархической верхушки в Москве возьмут верх. Без консультаций с Северной и Южной Осетией российские войска покинут регион. Они также будут выведены из Абхазии. Однако попытка Грузии ввести в Южную Осетию и Абхазию свои войска натолкнется на вооруженное сопротивление местного населения. Северная Осетия окажет своим соплеменникам военную помощь и фактически выйдет из-под контроля Москвы. Помощь абхазам окажут и адыгские народы Северного Кавказа. Война с Грузией приобретет трансграничный характер.

Запад под угрозой новых санкций будет требовать от Москвы навести порядок на границе с Абхазией и Южной Осетией. Попытка Москвы осуществить этот план приведет к военным столкновениям между российскими войсками и кавказскими добровольцами. Причем российские военные не будут проявлять особого энтузиазма в этой войне. Из российских воинских частей на Кавказе начнется массовое дезертирство, которое будет поощряться властями кавказских республик в том числе путем подкупа и переманивания в добровольческие вооруженные формирования. Такое поведение военнослужащих получит поддержку российского общества, так как война Южной Осетии и Абхазии с Грузией будет восприниматься как справедливая. Одновременно власти и население кавказских республик начнут саботировать поставки продовольствия и ГСМ российским войскам на границе. Этот саботаж будет постепенно эволюционировать в полномасштабную партизанскую войну.

Дестабилизацией ситуации на Кавказе воспользуются сепаратистские силы кавказских республик, которые начнут создавать свои частные армии и требовать независимости от Москвы. Ситуация на Кавказе будет чем-то напоминать период начала 90-х годов прошлого века. Деморализованная армия РФ будет не в состоянии навести порядок в регионе. Более того, силовые действия Москвы против кавказских сепаратистов неожиданно встретят противодействие со стороны Запада, который заявит о праве этих народов самим определять свою судьбу. Вашингтон и Брюссель начнут убеждать либеральное правительство в Москве предоставить этим республикам независимость, задействовав старый тезис о том, что они являются «обузой для российской экономики». К тому моменту самозваные лидеры Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана и Чечни провозгласят независимость. В республиках возникнет двоевластие. Кавказские сепаратисты получат политическую и материальную поддержку Запада. Им в помощь хлынут вооруженные боевики с Украины.

Флаг партии «Единая Россия»

Между тем налаженный механизм управления выборами через «Единую Россию» не позволит гражданам страны обеспечить смену власти демократическим путем. Все оппозиционные партии патриотической ориентации окажутся под сильным прессингом. Они будут лишены финансовой и ресурсной поддержки, им будут чиниться различные административные препятствия. Против наиболее популярных лидеров будут возбуждаться уголовные дела, а порой осуществляться прямое запугивание, как на нынешней Украине.

Поэтому на выборах 2030 года вновь уверенно «победит» прозападный кандидат. К 2035 году российская экономика упадет примерно на 15% по сравнению с 2025 годом. ВВП по ППС составит примерно 3,28 трлн. долл. Россия опустится на десятое место в рейтинге крупнейших экономик мира. Инфляции будет находиться на уровне 10—12% в год. При этом количество населения принципиально не изменится, оно стабилизируется на уровне 2025 года, а отделение Крыма будет «компенсировано» большим количеством беженцев оттуда, а также из Донбасса и Приднестровья. Но национальный доход на душу населения упадет существенно, примерно на 20%, и в расчете по ППС составит $18 032 долл. на человека. По этому показателю Россия уже не войдет даже в первую сотню государств мира. А уровень жизни граждан будет сопоставим с нынешним украинским.

Через два-три года после зачистки Приднестровья Молдавия вступит в НАТО. За ней последует Украина. Россия утратит привлекательность для партнеров по ЕвраЗЭС. В Белоруссии и Казахстане произойдет смена первых лиц. В условиях либерального реванша в России к власти в этих странах также придут прозападные лидеры. Они заявят о своей ориентации на ЕС и НАТО. Начнется постепенный демонтаж ЕвраЗЭС. Экономическое влияние РФ на постсоветском пространстве существенно упадет. Белоруссия, Молдова, Закавказье и страны Центральной Азии через Восточное партнерство и договоры об ассоциации с ЕС будут все больше втягиваться в экономические отношения с Западом.

Белоруссия к тому моменту выйдет из ОДКБ и заявит о своем военном нейтралитете. При этом официальной целью республики будет объявлено вступление в НАТО и Евросоюз. Грузия получит статус страны-кандидата в члены НАТО, а Азербайджан заявит о намерении присоединиться к альянсу в среднесрочной перспективе. Армения также выйдет из ОДКБ, но сохранит, соглашение о взаимопомощи с Россией. В то же время ей придется постепенно переориентироваться на НАТО, и в этом контексте встанет болезненный вопрос об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта на условиях Азербайджана.

Minsvyaz.ru Сотрудничество КНР и России

Китай и Иран, осознав беспомощность России и ее ориентацию на Запад, будут все больше дистанцироваться от Москвы, прекратят поддерживать ее политически в ООН и на других международных форумах. В экономическом плане Китай и Иран будут совершенно беспардонно продавливать свои интересы в Центральной Азии и Закавказье, уже не считаясь с интересами Москвы. Одновременно они начнут переманивать к себе наиболее талантливых российских ученых и инженеров ОПК с целью воспользоваться их услугами для укрепления собственных сил сдерживания перед лицом западной агрессии.

К 2035 году ЕвраЗЭС и ОДКБ перестанет существовать. Белоруссия, Грузия и Азербайджан вступят в НАТО. Положение Армении ухудшится настолько, что она будет вынуждена вернуть Нагорный Карабах Азербайджану и подать заявку на вступление в НАТО. Российская база будет выведена с территории Армении, а договор о взаимопомощи досрочно денонсирован. Пришедшие к власти в Казахстане казахские националисты воспользуются ситуацией и начнут силовое выдавливание оставшегося русского населения. Таким способом они смогут на какое-то время обеспечить стабилизацию политической ситуации в условиях резкого ухудшения экономического положения страны. Перераспределяя среди своих сторонников захваченную у русских собственность, они смогут на несколько лет обеспечить себе политическую базу поддержки. С учетом Донбасса, Крыма, Приднестровья и республик Северного Кавказа общее количество русских беженцев в РФ составит около 10 млн. человек.

Третье десятилетие 21-ого века станет последними годами существования России в том виде, как мы ее сегодня знаем. Нарастающая экономическая разруха на Северном Кавказе будет побуждать жителей кавказских республик совершать вооруженные набеги на соседние регионы с преимущественно русским населением. Под ударом окажутся Ставропольский и Краснодарский край, а также Ростовская область. Неспособность властей РФ прекратить такие набеги приведет к вооружению граждан и организации отрядов самообороны и самостийных органов власти, неподконтрольных Москве. В национальных автономиях РФ за пределами Кавказа усилится сепаратизм.

В этих условиях наиболее разумные люди из числа либерального руководства России начнут настаивать на введении чрезвычайного положения, резкого увеличения расходов на армию и другие силовые структуры, а также жесткого подавления проявлений сепаратизма. Однако они натолкнутся на жесткое противодействие олигархических кругов, связанных с Западом, и самого Запада. Брюссель и Вашингтон пригрозят введением санкций против олигархов, которые недостаточно активно препятствуют введению чрезвычайного положения и увеличению оборонных расходов. Против этого плана также истерично выступят все либеральные СМИ. В итоге план введения чрезвычайного положения одобрен не будет, ассигнования на вооруженные силы увеличатся незначительно и дестабилизация страны продолжит углубляться.

Александр Лебедь идет на подписание Хасавюртовского соглашения

В конце концов либеральное правительство в Москве посчитает, что предоставление независимости республикам Северного Кавказа — меньшее из зол. К 2040 году все эти республики получат независимость. Русского населения там фактически не останется, за исключением стариков, которым просто некуда будет ехать. Однако стабилизировать обстановку таким путем не удастся. На Северном Кавказе будет идти война всех против всех. Регион превратится в подобие нынешней Ливии. Там обоснуются исламские террористические организации, которые при поддержке Запада начнут перманентную диверсионно-террористическую войну против соседних российских регионов. Эмиссары этих организаций устремятся вглубь России, на территорию мусульманских республик, где также развернут подпольную террористическую войну.

Между тем, вдохновленные примером Северного Кавказа, элиты других автономных республик также потребуют независимости. Начнется новый парад суверенитетов. На первом этапе независимость провозгласят Татарстан, Башкирия, республика Тыва и Якутия. Либеральное правительство в Москве окажется парализованным. Согласиться на признание независимости этих территорий оно никак не сможет, но и применить силовые методы для подавления сепаратизма также не сможет. Во-первых, потому что будет опасаться новых санкций Запада, а во-вторых потому, что не будет уверено в способности и готовности армии и внутренних войск такой порядок навести. Начнется перетягивание каната между центром и республиками, как это имело место в последние годы правление Горбачева.

Между тем местные сепаратисты начнут переподчинять себе все республиканские органы власти, устанавливать свои порядки и игнорировать приказы и распоряжения Москвы. В Татарстане и Башкирии эта ситуация приведет к вооруженному межэтническому конфликту, так как проживающее в республике русское население не захочет отделяться от России и возьмется за оружие. А Якутия и Тува в течении года-двух фактически выйдут из подчинения Москве и обретут независимость де-факто. К этому добавится и ситуация в Калининградской области, где подпитываемая Западом «пятая колонна» организует местный майдан с требованием отсоединения от России и вступления в ЕС. На помощь этому майдану придут боевики из соседних Литвы и Польши, которые начнут действия по силовому захвату власти. Попытка расквартированных в Калининграде российских войск противостоять этому натолкнется на угрозу НАТО применить силу для «защиты гражданского населения».

К тому моменту вооруженные силы России будут находится в довольно плачевном состоянии, и им будет нечего противопоставить натовскому ультиматуму. Калининградская область провозгласит независимость, вступит в ЕС, а затем будет поделена между Польшей, Литвой и Германией. Большая часть русского населения области будет насильно выселена, а другая часть ассимилирована.

Anatoly Gruzevich Курильские острова

Япония, увидев слабость России, начнет готовить почву для аннексии Курильских островов и Сахалина. Усилятся территориальные претензии со стороны Финляндии, Норвегии и государств Прибалтики. Финляндия выдвинет претензии на Карелию и Выборг, Норвегия — на Мурманскую область, Латвия — на Псковскую область, Эстония на часть Ленинградской области, Украина — на Ростовскую область и Кубань, Казахстан — на Оренбургскую и Астраханскую области, Китай — на Дальневосточные районы РФ, США — на Камчатку, Чукотку и Якутию.

К 2050 году РФ будет представлять собой лоскутное одеяло — страну, «разорванную в клочья». Она потеряет примерно половину своей нынешней территории. Независимость провозгласят все автономные республики и часть областей. На территории ряда из них будет идти гражданская война. Прогнозировать уровни падения экономики и жизни людей для такой ситуации не имеет смысла. Это будет национальная катастрофа, сопоставимая с событиями 1918—1920 годов. Только на этот раз объединенный Запад не позволит России вновь подняться, все его силы будут брошены на добивание поверженного геополитического противника.

Часть территории России будет оккупирована соседними государствами. Некоторые районы будут контролироваться миротворческими силами ООН или НАТО. Российское ядерное оружие перейдет под международный контроль и будет постепенно демонтироваться. Власть правительства в Москве не будет простираться далее центрального экономического района. Развал российской государственности примет необратимый характер. Страна будет доживать последние годы своей жизни.

Наиболее печальная участь в этом сценарии ожидает русский народ. Если различные автономные образования на территории РФ смогут сохранить свою национальную государственность (Запад не будет этому препятствовать), то русские территории будут расчленены. Часть из них перейдет под контроль различных национальных образований, где русские окажутся в положении людей второго сорта, как это имеет место в нынешней Прибалтике или на Украине. Со временем это русское население будет частично ассимилировано, а частично уничтожено или выселено. В собственно русских регионах будут действовать администрации, контролируемы международными структурами, как это имеет место, например, в нынешней Боснии и Герцеговине.

Значительная часть русского населения будет принудительно переселена в районы Крайнего севера, где оно будет использоваться в качестве дешевой рабочей силы для добычи полезных ископаемых и обслуживания инфраструктуры по поставке сырьевых ресурсов на Запад и на территорию прозападных клиентских государств постсоветского пространства. Оккупационные администрации будут проводить политику по депопуляции русских регионов путем контроля над рождаемостью, спаивания и наркотизации населения, поставками генно-модифицированного продовольствия, выращенного на западных агропромышленных фермах, поощрением замещающей миграции из Китая и стран Центральной Азии. К концу 21 века Россия перестанет существовать, а ее территория будет представлять собой совершенно новый конгломерат народов и государств, подконтрольных западной цивилизации и обслуживающих ее.