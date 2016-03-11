



Александр Горбаруков ИА REGNUM

В последние годы возможность осуществления цветной революции в России постоянно обсуждается в экспертных и политических кругах. Актуальность этой темы особенно возросла в связи с приближением выборов в Государственную Думу РФ осенью нынешнего года. Не случайно президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ 26 февраля, отметил, что «к этим выборам готовятся и наши недруги «за бугром». В этой связи он призвал органы безопасности «пресекать любые внешние попытки вмешательства в ход выборов, в нашу внутриполитическую жизнь».

Естественно встает вопрос, насколько обоснованы опасения российского руководства, возможна ли в России «цветная революция»? Чтобы это понять, необходимо взглянуть на феномен цветной революции с научных позиций, рассмотреть его во взаимосвязи с другими политическими явлениями и процессами. При этом становится очевидным, что любая цветная революция является одним из элементов более широкого процесса, известного как гибридная война. По существу, цветная революция есть заключительная стадия, финальный аккорд «гибридной войны», когда происходит смена власти в стране, подвергнувшейся гибридной агрессии. Приход к власти в этой стране коллаборационистских кругов по сути означает отказ от суверенитета и полное подчинение агрессору, который с помощью марионеточного режима способен решать любые задачи в отношении данного государства.

Тот факт, что Запад развязал против России гибридную войну признают, пожалуй, сейчас уже все, кто так или иначе интересуется международной политикой. Не все однако понимают, что Запад преследует в этой войне самые радикальные политические цели. Поражение России в гибридной войне будет означать не только сдачу важнейших геополитических позиций — Донбасса, Крыма, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Оно будет означать ликвидацию Российского государства и дальнейшее расчленение русской нации. На первом этапе Россия будет расчленена по национальному признаку (начиная с Северного Кавказа), а затем и по территориальному признаку (Дальний Восток, Сибирь, Урал).

Впервые со времен германского нашествия в 1941 году российская цивилизация оказалась перед угрозой полного уничтожения. Но этот факт в обществе пока не достаточно осознается, даже можно сказать, вообще не осознается. Приходится удивляться многочисленным примерам несерьезного отношения представителей российской элиты к угрозе цветной революции в России. Большинство экспертов и политиков свято верят, что такая революция просто не может произойти. Мол, в стране политическая стабильность, рейтинг президента чрезвычайно высок, действует жесткая вертикаль власти, маргиналы из внесистемной оппозиции не пользуются общественной поддержкой. Все это так. Но не учитывается один важный факт. Общественные настроения могут резко измениться, причем совершенно неожиданно и непредсказуемо.

История знает множество таких примеров. Наиболее наглядный пример из недавнего прошлого — это судьба ливийского лидера Муаммара Каддафи. Казалось бы, ничто не предвещало грядущей бури. Ливия была вполне процветающей страной даже по европейским меркам, не говоря уже об Африке и Ближнем Востоке. По логике вещей, ливийцы должны были бы гордиться своим преимущественным положением по сравнению с другими государствами региона. Более того, в стране существовала жесткая вертикаль власть, а лидер ливийской революции пользовался огромным авторитетом как за рубежом, так и внутри страны. Но гибридная война Запада сделала свое дело. Режим зашатался и пал. Есть ли гарантии, что такой сценарий невозможен в России? Думается, таких гарантий не может дать никто.

Легковесное отношение к возможности цветной революции в России объясняется отчасти тем, что многие ошибочно представляют гибридную войну исключительно как войну информационно-психологическую. И при этом исходят из того, что дух российского народа не сломить, что вражеская пропаганда не сможет достигнуть своих целей, так как народ понимает, что к чему и не поведется на козни наших геополитических противников. Отчасти такая оценка верна, но лишь отчасти.

Информационная война, действительно, не сможет поколебать страну, находящуюся в состоянии экономической и политической стабильности. Пропаганда слабо воздействует на тех, кто удовлетворен политикой своего руководства, и эти люди никогда не пойдут на антиправительственные митинги. Конечно, в любой стране всегда есть недовольные, обиженные и даже эпатажные люди, готовые на активные действия против властей. Но в странах со стабильной экономической и политической обстановкой таких людей сравнительно не много. И они не в состоянии сформировать достаточную социальную базу для цветной революции.

В России такие люди тоже есть. Они группируются вокруг так называемой внесистемной оппозиции и регулярно выходят в Москве на митинги, не превышающие 50 тыс. человек. Это составляет примерно 0,3% от населения столичного мегаполиса. В других городах таких людей и того меньше. В целом по стране электоральная поддержка этих кругов колеблется вокруг 1% населения. Между тем, целенаправленная информационная война против России ведется с конца 2013 года, то есть более двух лет. Очевидно, что западная пропаганда пока не достигла желаемого результата — количество людей, готовых поддержать внесистемную оппозицию не растет.

Но надо понимать, что гибридная война не ограничивается пропагандой и информационно-психологическими операциями. Она включает целый комплекс средств воздействия на вражеское государство. Здесь можно вспомнить, что писал по этому поводу основоположник теории гибридной войны Е.Э.Месснер. Он выделял семь элементов такой войны: пропаганда, саботаж, вредительство, диверсионные действия, терроризм, партизанские действия, восстание.[1]

Сразу заметим, что восстание является финалом, заключительным актом гибридной войны, той самой «цветной революцией», о которой сейчас идет речь. Впрочем опыт Ливии и Сирии показывает, что и в нынешние времена восстание может происходить в классической форме, а не в виде цветной революции, как это имело место в Грузии в 2003 году. Даже переворот в Киеве в феврале 2014 года был вооруженным захватом власти, хотя мятежники действовали дубинами, арматурой, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Но это тоже оружие, хотя и не огнестрельное.

Важно также понимать, что все элементы гибридной войны тесно взаимосвязаны между собой, взаимно поддерживают и дополняют друг друга. Только в совокупности они могут привести к цветной революции, особенно, в стране, которая характеризуется приемлемыми экономическими условиями и политической стабильностью. Вредительство и саботаж, как раз и направлены на то, чтобы ухудшить социально-экономическое положение в государстве и дискредитировать власть в глазах населения. Причем саботаж и вредительство могут осуществляться в самых изощренных, завуалированных формах. Давно прошли времена, когда саботаж представлял собой акции неповиновения приказам начальства, а вредительство сводилось к поломке машин и порче продуктов питания.

В настоящее время саботаж представляет собой устойчивое нежелание чиновников и руководителей различных уровней принимать меры, по улучшению социально-экономической ситуации в стране. А вредительство заключается в принятии решений, которые ведут к еще большему ухудшению положения в экономике и общественной жизни. Причем все это маскируется самыми благими намерениями, ссылками на экономическую теорию или объективные обстоятельства. Между тем, пропаганда противника умело обыгрывает эти факты, доказывая гражданам, что власть не справляется со своими обязанностями, что она коррумпирована, не думает о населении, стремится удовлетворить только свои шкурные интересы. Ну, а это ведет к изменению отношения людей к руководству страны. Причем, негатив накапливается постепенно и возможно даже незаметно для социологических служб. Однако любое крупное негативное событие в жизни страны может придать этим настроениям новое качество, вывести людей из равновесия.

И с этой точки зрения важную роль в гибридной войне играют диверсии и террор. Они сеют панику среди населения, вызывают хаос в управлении государством, что еще больше дискредитирует власть в глазах граждан. Таким образом формируется картина полной недееспособности властей, которые утратили нити управления страной, спрятались за высокими заборами, бросив свой народ на растерзание стихии рынка, террористов и убийц. Все это толкает население в сторону оппозиционных кругов, требующих смещения существующего режима. В конце концов, ситуация доходит до точки кипения, когда люди, в казалось бы, благополучной стране готовы поддержать акции неповиновения официальным властям.

В контексте современных цветных революций такие акции могут представлять собой блокирование дорог, органов государственного управления, захват различных государственных учреждений и коммерческих организаций, морально-психологический террор против государственных служащих, военнослужащих, полиции, итп. В нынешних условиях подобные акции вполне можно приравнять к партизанским действиям. Они еще больше дезорганизуют ситуацию в стране, вызывают недовольство уже не только населения, но и у определенной части элиты, которая начинает нести экономические убытки и опасаться за свою безопасность. В итоге в этих кругах элиты начинает созревать мысль о необходимости замены высшего руководства, неспособного нормализовать ситуацию в стране. И тогда процесс вплотную подходит к своей завершающей стадии — этапу восстания.

Важнейшим условием успеха цветной революции является переход на сторону оппозиции представителей органов государственной власти, особенно силовых структур или их нейтралитет, когда власть становится некому защищать и это вынуждает ее капитулировать перед напором мятежной толпы. Подобный феномен можно наблюдать фактически во всех революциях как классических, так и нынешних. Характерным примером могут служить события во время киевского майдана, когда глава администрации президента С.В.Левочкин фактически играл на стороне оппозиции против своего патрона, чем способствовал успеху государственного переворота на Украине. Позднее в одном из своих интервью президент Янукович прямо заявил, что подозревает Левочкина в организации провокации по разгону студентов в ночь на 30 ноября 2013 года.

Раскол правящей элиты обеспечивается двумя путями. Во-первых, путем заблаговременного имплантирования в состав элиты агентов влияния, то есть лиц лояльных не своей родине, а иностранным спонсорам. Как отмечал тот же Месснер: «…Теперь даже и глупейшее правительство понимает необходимость иметь «пятые колонны» в земле враждебной и нейтральной, а пожалуй, — в союзной».[2] Во-вторых, целенаправленным перетягиванием части элиты в ряды «пятой колонны» путем пропаганды, психологического и экономического давления, а также подкупа. Неслучайно, в этой связи применение Западом точечных санкций против высокопоставленных российских чиновников, крупных предпринимателей и их бизнеса. Эти меры направлены на то, чтобы вызвать среди части российской элиты недовольство политикой Владимира Путина и побудить их начать внутреннее сопротивление его политике. Можно ли со 100% уверенностью утверждать, что никто из этих людей не поддался давлению Запада и не предаст президента в критический момент? Ведь, известна древняя истина «предают только свои».

Между тем, в России с пятой колонной отождествляют главным образом представителей внесистемной оппозиции — Касьянова, Навального, Яшина и других подобного рода деятелей и их немногочисленных сторонников. Но это как раз наиболее слабая и безобидная часть пятой колонны, которая отвлекает на себя внимание общественности и правоохранительных органов. На самом деле вся эта внесистемная тусовка может быть легко и быстро обезглавлена действиями спецслужб. Главную опасность представляют не они, а те, кого в последнее время принято называть «шестой колонной». На самом деле, использование данного термина является ошибочным. Постоянное увеличение числа различных «колонн» лишь запутывает людей.

Речь надо вести о той же «пятой колонне», но только скрытой ее части, засевшей в органах государственного управления и ловко маскирующейся под сторонников курса Владимира Путина. Именно эта группа выполняет те функции гибридной войны Запада против России, которые связаны с вредительством и саботажем, именно она имеет финансовые и материальные ресурсы для организации «цветной революции». Именно на этом сегменте пятой колонны должны сосредоточить свое основное внимание российские спецслужбы и правоохранительные органы.

С деятельностью этой пятой колонны российские граждане сталкиваются постоянно, повсеместно и, можно даже сказать, в массовом масштабе. Одним из наглядных примеров такой деятельности является строительство энергомоста в Крым. Президент высказался за строительство этого моста еще в середине 2014 года. Однако его начали строить лишь в конце 2015 года, только когда Украина начала энергоблокаду Крыма. Спрашивается, почему так долго ждали, почему нельзя было приступить к строительству сразу же после слов президента? Уверен, что чиновники сразу же нашли массу оправданий — стали валить ответственность друг на друга и ссылаться на объективные обстоятельства, мол, денег не дали, материалы не подвезли, погода подкачала. Но это не более чем маскировка саботажа политики президента.

Схожая ситуация сложилась со строительством космодрома «Восточный». В нынешних условиях нарастания конфронтации с Западом этот космодром имеет важнейшее значение для национальной безопасности, прежде всего, для запуска спутников на геостационарную орбиту. Байконур, находящийся на территории Казахстана, весьма уязвим как с точки зрения возможной дестабилизации внутриполитической ситуации в этой стране, так и с точки зрения изменения ее внешнеполитического курса после ухода Назарбаева. Однако строительство «Восточного» забуксовало, ввод космодрома в строй постоянно откладывался, несмотря на то, что президент Путин обозначил этот проект как приоритетный.

Кто-то может сказать, что причиной торможения строительства была просто коррупция среди подрядчиков. Однако надо понимать, что коррупция всегда идет рука об руку с саботажем и вредительством. Ведь засевший в органах власти представитель пятой колонны не может в одиночку осуществлять масштабные акции по дезорганизации производства. Для этого ему необходимо привлечь множество людей. Понятно, что честные и порядочные люди вредительством и саботажем заниматься не будут. Поэтому самое логичное решение — привлечь коррупционеров и дать им зеленый свет в разворовывании государственных средств, что объективно ведет к провалу любой созидательной работы.

Можно найти примеры вредительства и на региональном уровне. Так политика мэрии Москвы по расширению зоны платной парковки за пределы центра города вызвала справедливое возмущение москвичей. То же самое можно сказать, про политику московских властей в области образования, связанную с созданием школьных конгломератов и раскидыванием детей между различными школьными зданиями. А слияния и поглощения больниц и поликлинник вызвали протесты медицинских работников города. Даже министр здравоохранения В.И.Скворцова вынуждена была дистанцироваться от этих решений.

Ну, а действия чиновников мэрии, направленные вроде бы на благое дело — строительство новых православных храмов, фактически привели к противостоянию между РПЦ и жителями ряда районов столицы. Дело в том, что земельные участки под строительство храмов, как нарочно, выделяются в парках, зеленых зонах и местах отдыха москвичей. Естественно, это вызывает недовольство жителей данных районов. В совокупности эти и некоторые другие решения московских властей ведут к нарастанию в столице общественного недовольства, подталкивая москвичей в объятия внесистемной оппозиции. Следует напомнить в этой связи, что мэр Москвы Собянин никак не препятствовал протестным акциям внесистемной оппозиции против президента Путина в конце 2011 — начале 2012 года. Есть ли уверенность, что он будет на стороне президента в случае попытки цветной революции в России?

Однако наибольшую опасность для социально-политической стабильности в стране представляет деятельность экономического блока правительства и Центрального банка России. За два года, прошедшие с момента введения Западом санкций против РФ правительство и ЦБ не предложили ни одного значимого решения по улучшению экономической ситуации в стране. Единственная полезная мера — запрет на импорт западного продовольствия и то была предложена самим президентом. Однако, экономическое положение страны продолжает ухудшаться, ВВП падает. Но это, похоже, не очень беспокоит правительство.

Отвечающий за экономику Улюкаев вместо того, чтобы предлагать меры по стимулированию экономического роста, постоянно трындит о том, что кризис будет только углубляться. Мол, таковы объективные обстоятельства — цены на нефть упали, да и Запад санкции ввел. Что я могу сделать, в этой ситуации? (В этой позиции можно прочитать мысль о том, что, если бы президент не присоединил Крым, то все было бы нормально. А сейчас, мол, расхлебывайте). Казалось бы, не можешь ничего предложить, уйди в отставку, уступи место тому, кто может. Но Улюкаев уходить не хочет. И понятно почему. Если придет другой человек, он может предложить реальные меры по стимулированию экономики. Но этого то Западу как раз и не надо. Его очень устраивает бездеятельность Улюкаева на посту министра экономического развития.

Другой экономический гуру, министр финансов Силуанов, также не может ничего предложить, кроме как увеличить поборы с населения и малого бизнеса. Благодаря его усилиям уже повышена цена ОСАГО и акцизы на бензин. Он постоянно предлагает поднять пенсионный возраст, прекратить индексировать пенсии и пособия, навязывает гражданам накопительные пенсии, в которые никто в стране не верит. Все эти меры и предложения не только вызывают рост недовольства населения, но бьют по покупательной способности людей, тормозя экономический рост.

Вместе с тем, очевидные, лежащие на поверхности шаги, вроде введения прогрессивного налога, налога на обмен валюты, выпуска облигаций внутреннего займа он с порога отметает. Более того, Силуанов постоянно заявляет о нехватке денег, в то время как по данным Счетной палаты на счетах различных министерств, госпредприятий и организаций сконцентрированы огромные неиспользованные ресурсы на сумму в триллионы рублей. Но Силуанов этих денег как бы не видит и не пускает в экономику. То есть с одной стороны тормозит экономическую активность, а с другой провоцирует недовольство населения все новыми поборами.

Синхронно действует и Центральный банк. Обобрав российское население в два раза путем девальвации рубля, это учреждение уже два года не предпринимает никаких мер для нормализации финансовой ситуации, кивая на некие объективные рыночные факторы. Предлагаемые экономистами различные меры, вроде ограничений на валютные спекуляции и увеличение целевой эмиссии рубля, сходу отвергаются как якобы провоцирующие инфляцию. На самом деле инфляцию провоцирует именно бездействие ЦБ, его нежелание использовать инструменты валютного регулирования, бороться со спекулянтами валюты, а также неготовность к эмиссии рубля без ее привязки к доллару.

Большинство людей рассматривают такое поведение российских экономических и финансовых властей как некие ошибки, нерадивость, нерешительность. Но чем тогда объяснить, что эти руководители так долго упорствуют в своих заблуждениях? Предположим, что руководитель допустил ошибку, но он не может не видеть, что предпринятые им меры не работают, причем не только не дают желаемого результата, но еще более усугубляют ситуацию. В этих условиях добросовестный руководитель начинает искать пути исправления ситуации, предлагает новые ходы и решения. А если таких решений не предлагается и делается вид, что исправить ситуацию просто нельзя, то это можно объяснить только нежеланием что-либо улучшать.

Скорее всего, пятая колонна намерена довести ситуацию до точки кипения к думским выборам осенью 2016 года. Ну, а сами выборы послужат катализатором массового протестного всплеска, который будет вызван обвинениями властей в фальсификации выборов. Что такие всплески будут не вызывает сомнения, даже если выборы пройдут предельно честно. Ведь важно не то, что реально произошло, а то, что прозвучало в СМИ и интернете. Потом можно будет разбираться, но будет уже поздно. К тому же, надо ожидать, что пятая колонна не ограничится информационными вбросами и будет осуществлять реальные провокации на выборах. То есть одной рукой отдавать приказы о подтасовке результатов голосования, а другой рукой эти подтасовки разоблачать, вызывая недовольство граждан и стихийные протесты.

Одним словом, ситуация складывается драматическая. И если все оставить так как есть, то к думским выборам в стране действительно может сложиться ситуация, благоприятствующая цветной революции. Чтобы этого не произошло, надо уже сейчас предпринять решительные шаги по очищению органов власти и государственных СМИ от представителей пятой колонны.

[1] Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э.Месснера / Под ред. В.И. Марченкова. Москва: Военный университет, Русский Путь, 2005. С. 90−91.

[2] Там же. С. 109.