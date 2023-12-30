Марина Ахмедова
Главный редактор ИА Регнум
Последние публикации
Украина причинила нам боль. Но не ту, которую планировала
Сегодня Украина выпустила снаряды по центру Белгорода. Снаряды прилетели в торговый центр, в каток, в центральный парк. Не могло быть сомнений в том, что в это время — днем 30 декабря, накануне Нового года — на катке окажутся дети, что в торговом центре будет много людей, пришедших купить подарки...
30 декабря 2023
Труп для меня — всегда аргумент
Тот редкий случай, когда я оказалась не согласна с мнением уважаемого мной автора нашей редакции. Настолько не согласна, что вынуждена писать этот текст. Если коротко, то автор называет «застенчивыми людоедами» людей, которые меняют свою позицию в зависимости от того, у какой стороны трупов больше...
18 октября 2023
Пригожин, пошел вон из наших городов!
А ведь правда, я практически никогда не писала о Пригожине ни плохого, ни хорошего и кувалду публично не осудила. Меня в этом сейчас упрекают. Может быть, справедливо, но это имеет объяснение — не хотела втыкать тот самый нож в спину воюющим. Но рассчитывала на то, что, когда СВО закончится, всё...
24 июня 2023
Несгибаемость или бравада. Как Москва выдержит проверку на прочность
Сегодня на редакционной планерке мы обсуждали, как мог бы выглядеть фоторепортаж о событиях этого дня. Главное событие дня — атака украинских дронов на Москву. Самая простая идея — оформить событие съемкой, сделанной на месте эвакуации жителей домов, к которым прилетели дроны. «Один мужчина...
30 мая 2023