Все-таки хочется вернуться к печальной истории с Джиганом, хотя многие делают вид, что ее проехали и забыли.

ИА Регнум

Но мне, как представителю СМИ, который начинал с простого репортера, обидно за профессию и все-таки хочется понять, что произошло и какие последствия это будет иметь для общества и для СМИ в первую очередь.

То есть получается, что какой-то канал с большим количеством подписчиков, превышающим аудиторию СМИ, может сделать вброс о том, что рэпер взял в заложники обслуживающий персонал, стрелял в него, и к нему не приехала полиция, не возбудили дело, он — блатной, у него много денег, он уехал из страны.

Сейчас именно такой ядовитый посыл влит в общество. Делая подобное заявление, канал не проверил, насколько это соответствует действительности. Значит, в нашей стране можно без последствий делать заявления, которые разрушают общественную веру в закон, в государство.

Дальше выползает в своей манере Собчак, которой всё можно, и сообщает, что она о случившемся давно знала, а теперь смотрите ее интервью с женой Джигана. Но во все времена журналист, получивший подобную информацию, должен был ее проверять. Интервью записано, в нем содержится информация о серьезном преступлении. Надо ее проверить, связаться с полицией, подтвердить. Мало ли кто что скажет.

Откуда право выливать это на аудиторию?

У нас получается забавный перекос — если это аудитория телевизора, то нельзя, а если это блогерская аудитория, то блогер делает что хочет. Только у блогера аудитория порой больше, чем у телевизора. Сейчас уже возникают серьезные сомнения в том, что с делом Джигана все было так, как рассказали нам.

Я уже писала: все, кто возмущались, просто участвовали в прогреве интервью Собчак. Хорошо ли это?

В моменте для Собчак и ее «героини» — наверное, да. Они еще лучше смогут монетизировать себя. Но общество вышло из этой истории с разрушенной верой в правоохранительные органы и в СМИ.

Кто-то будет нести за это ответственность?

И теперь у меня другой вопрос — а саму жену, выдвигающую серьезные обвинения, и Собчак, давшую ход этим обвинениям, кто-нибудь приглашал на беседу в правоохранительные органы? А вдруг все так и было, как они говорят? Тогда государство обязано предпринять усилия, чтобы обезопасить нас от этого опасного элемента Джигана.

Полиция в любом случае должна заняться этим делом и разобраться, что произошло. Если все так, рэпер должен нести ответственность. Если не так, ответственность должны нести те, кто вредит репутации правоохранителей.

И здесь возникают три варианта.

Либо подтверждается все, о чем нам сообщила жена рэпера — и то, что он брал людей в заложники, и то, что приезжала полиция, но его не задержала — и тогда за произошедшее начинают нести наказание Джиган и полиция.

Либо подтверждается, что Джиган брал людей в заложни, но не то, что полиция к нему выезжала — тогда несет наказание Джиган.

Либо не подтверждается ни приезд полиции, ни то, что Джиган брал людей в заложники, и тогда несут ответственность крупный канал, Собчак и Самойлова. Потому что нельзя ставить свою алчность выше общественного блага.

23 сентября МВД сообщало, что начало проверку изложенных фактов. По идее, есть еще два дня, по истечении которых должен быть либо отказ в возбуждении уголовного дела, либо продление проверки, либо возбуждение дела.

Ждать осталось недолго.