Надежда Рогова — москвичка, которая уже 22 года находится в декрете. У нее 15 детей, последнюю девочку Надежда родила совсем недавно, но нашла время и силы, чтобы рассказать в авторском проекте главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой «Красные линии», каково это — быть многодетной матерью в России.

ИА Регнум Надежда Рогова

Рогова поведала, через какие бюрократические препоны ей пришлось пройти, чтобы получить заслуженное звание «Мать-героиня». Поделилась своими мыслями о предубежденности чиновников и общества к многодетным семьям. Подробно объяснила, почему семьи на 15 детей могут быть гораздо счастливее чем те, где один или два ребёнка. Изложила свой взгляд на демографические проблемы страны и способы их решения. И, наконец, рассказала — почему родившуюся 15-й девочку назвали Верой.

«Тяжело за бумажками бегать»

— Надежда, вы родили 15-го ребёнка совсем недавно. Когда это случилось?

— В августе.

— Как назвали?

— Вера.

— Это имя со смыслом?

— Для меня — да. У меня был выбор между Верой и Любовью, и именно в данный момент жизни веры захотелось. Веры в лучшее. Веры в лучшее по поводу отношения наших чиновников к народу.

Сколько мы своего жилья добивались? Ни к кому не обращались, ничего не получалось. А с признанием «Матерью-героиней» сколько бились? «Принесите такую-то справку». Когда столько детей, очень тяжело за бумажками бегать. У меня даже какое-то отчаяние было. Вот и назвала дочь Верой, чтобы с новым ребёнком пришла вера в лучшее и всё было так, как должно быть.

— А вы верите, что с каждым ребёнком в жизнь семьи приходит что-то новое? Не просто новый человек, а он ещё с собой что-то приносит вроде веры и любви.

— Конечно. Каждый ребёнок в нашу семью что-то приносит. Бог нам даёт с каждым ребёнком что-то своё.

— А как было с другими? Что они приносили в жизнь семьи?

— Когда родился первый ребёнок, мы жили у мужа. Вообще, семья изначально должна жить отдельно от родственников, какие бы хорошие отношения ни были… И мы очень много с мужем мотались. Даже в регионы ездили жильё снимать, потому что денег не было.

Потом родился третий ребёнок. И вот, пожалуйста, открылся семейный детский сад. Появилась такая хорошая программа от государства. И всю мою зарплату мы отдавали на съём квартиры. Потому что считали, что самое лучшее — это спокойствие семьи. Когда всегда надеешься на себя, можно вообще без детей быть. Но мы всё-таки до сих пор полагаемся на Бога.

Присутствие Бога с собой я чувствовала всегда. И всегда молилась, чтобы Господь мне послал такого мужа, который мне действительно нужен. И, видимо, Господь мне его послал.

«Семья — это одно целое»

— А где он вам его послал?

— У нас дома были друг напротив друга, но до моего 18-летия мы с ним никогда не виделись. У нас улица такая — Пойма. Она как деревня. Одна дорога и на въезд, и на выезд. Но в нашей «деревне» мы никогда не встречались. А тут мы взяли и встретились спустя 18 лет в компании. Оказалось, что в нашей компании были и его друзья. Он продал свою машину и пришёл отметить. Так мы и познакомились.

— А как вы поняли, что это вам его Бог послал?

— Настолько всё легко было. У нас будто родственные души. При знакомстве с ним было такое чувство, что мы 20 с лишним лет вместе прожили.

— И у вас за эти 20 лет не изменились отношения?

— Нет.

— Столько детей — это же очень сложно.

— Конечно, в семье всё бывает: и неурядицы, и скандалы. Но самое главное — находить компромисс. Я вспылю — он где-то пошутит и успокоит. Он вспылит — я где-то промолчу, не буду дальше разжигать этот костёр. Семья — это одно целое. Если любите друг друга, надо помогать друг другу. У всех бывает плохое настроение или ещё что-то. Поэтому поддержка — это самое важное.

— Вам было 18, когда вы познакомились?

— Почти. Это было за неделю до 18-летия.

— О чём вы мечтали в том возрасте?

— Училась в медицинском училище. Думала: «Сейчас закончу и пойду в карьеру косметологом». Детей я любила всегда, но никогда не думала, что буду многодетной мамой.

— У вас так и не получилось поработать?

— Нет.

— Вы оставили эту мечту? Или, когда дети подрастут, можно будет всё-таки попробовать?

— Это надо мне заново идти в медицинское училище. Наверное, я бы уже не смогла.

— Просто кому-то кажется, что если косметолог может как-то расти и развиваться (карьера, клиентская база, заработок), то многодетная мама — это стабильное состояние («мама и мама»). Или у мам тоже есть некий рост?

— Конечно есть. Растя детей, ты по-любому начинаешь развиваться. Дети же в школе учатся, и ты с ними вспоминаешь школьные годы. Лично у меня открылась склонность к юриспруденции. Надо знать законы и свои права, чтобы чего-то добиться. У нас же это не рассказывают. Приходится самому изучать.

Льготы нужны федеральные

— А какими правами многодетных вы пользуетесь?

— У нас бесплатные парковки. Но многодетным семьям было бы гораздо удобнее, чтобы это было на федеральном уровне, а не только на региональном.

— Я знаю об этой проблеме. Многодетные семьи обращаются к нам в Совет по правам человека. Они просят, чтобы льгота распространялась на федеральном уровне.

— Это было бы очень удобно. У нас дочка в Петербурге учится. Мы к ней ездим, а припарковаться негде. В Тулу мы тоже часто ездим, и там тоже нет такой возможности. Парковка по инвалидности у нас федеральная, а по многодетности — нет.

Также хотелось бы, чтобы по многодетности бесплатный проезд в наземном транспорте везде распространялся. И музей чтобы бесплатный был. Многодетных сильно тормозит то, что каждому надо билет покупать.

— Вы когда в музей ходите, сколько с собой детей берёте? Старшие, наверное, с вами уже не ездят.

— Совсем маленькие не понимают ещё. А со школьниками ходим. Семь-восемь детей.

— И если, например, билет стоит 500 рублей, то на восемь человек выходит 4 тысячи. А ещё вы с мужем должны зайти. Это уже 5 тысяч.

— Да, да.

— А муж ваш сколько зарабатывает?

— Муж на заводе работает. Где-то 80 тысяч зарабатывает.

— Вы извините, что я нескромные вопросы задаю. Но я просто уверена, что наши читатели сейчас голову ломают: «Как можно жить на 80 тысяч, когда у тебя 15 детей?» Детские пособия же не очень большие.

— Многодетным полагается по 2 тысячи на ребёнка.

— И что можно купить ребёнку на 2 тысячи в месяц?

— Не знаю. Детская смесь для самого маленького ребёнка уже 2300 стоит.

— 80 тысяч плюс на каждого ребёнка по 2 тысячи. Всего 100 тысяч. И за детский сад вы получаете?

— Да, да.

— Но это тоже небольшие деньги?

— Конечно, небольшие.

— Вам кто-то помогает?

— Бывают какие-то благотворители, которые привезут продукты разово или вещи дадут. Но мы на это не живём, не рассчитываем. Помогли — слава богу, спасибо большое людям за помощь. А так мы только на себя рассчитываем.

Три года отказов

— А когда Вера родилась, что она принесла в семью?

— Вера нам принесла «Мать-героиню», которой мы очень долго добивались.

— Несколько лет?

— Три года. Мы вначале подали, нам отказали. Дескать, дети недостаточно творческие.

— Они не посчитали, что у них есть какие-то достижения в кружках и секциях?

— У них, в принципе, всё это есть. Дочка с красным дипломом закончила училище. Сын закончил 11 классов, но в армию пошёл. Решил, как говорится, должное Родине отдать — хоть какую-то маленькую частицу. Отслужил. Сейчас работает.

— Вас не удивило, когда он вам сказал, что хочет долг Родине отдать? Или вы детей воспитывали так всё время?

— Мы так воспитываем детей. Любовь к Родине, уважение, патриотизм.

— Но ведь государство, как вы говорите, вам не особо помогает.

— Это не государство. Это наши чиновники. Если те, кто должен работать с людьми и любить людей, так себя ведут, то почему из-за этого должна страдать Родина? Поэтому мы своих детей так и воспитываем. Мы надеемся, что наши дети не будут такими. И хотим их воспитать как положено русскому человеку.

— Сколько у вас комнат?

— Мы в общежитии живём. Это считается домом. Раньше его назвали общежитием, потому что это обычный дом от завода и люди там как в общежитии живут. У нас там две квартиры: «двушка» и «трешка».

— То есть у вас 100 метров есть?

— Да.

— И нормально умещаетесь?

— Ненормально, но привыкли. Приспосабливаемся. А что делать? Я смотрела блог одной девчонки. Они вообще живут в студии на 20 квадратов и собираются третьего рожать. Как-то даже обидно за страну стало. Получается, что всё идет не на улучшение, а на ухудшение. Молодёжь живет в 20 квадратах. Выходит, даже в 90-е люди жили лучше, потому что у них хотя бы квартиры какие-никакие были. И мы ещё жалуемся на маленькую кухоньку в три квадрата, а тут у тебя вообще всё в одной комнате. Так ещё они и платят за нее, и будут платить до пенсии.

— Это один из самых животрепещущих вопросов для наших людей — жильё.

— А куда столько строится? Вся Москва застроена.

— Мы недавно разговаривали с застройщиками. Эти квартиры выкупаются теми, у кого деньги есть. И застройщик, понимая, что однушки и студии — самый ходовой товар, переориентируют своё строительство вот в это, фактически загоняя туда семьи. Просят у них: «Рожайте ещё». А как рожать?

— Вот поэтому здесь всё очень сложно. А проценты какие? Молодые берут процент под ипотеку. Они, грубо говоря, за 5 лет выплачивают свою квартиру, а остальные 20 лет платят за эти проценты. Почему бы не снизить процент или сделать его минимальным? Это если мы говорим о том, что нужно поднимать демографию в стране.

Потому я и говорю, что мне не хватало веры в лучшее.

— И вот вас наконец-то наделили званием «Мать-героиня». И что вы почувствовали, когда узнали об этом?

— Я до сих пор в шоке хожу, в приятном таком шоке. Сейчас вам это говорю, а у самой прям мурашки по коже.

— Это значит, что вы встретитесь с Владимиром Владимировичем.

— А вот этого я не знала. Это большая честь для меня.

— И вы знаете, что вы ему скажете?

— Ещё пока не думала. Только от вас о возможности такой встречи узнала.

— Обычно президент встречается с многодетными мамами.

— Орденом «Родительская слава» нас награждал мэр наш.

— Когда мэр вас награждал, вы ему не говорили про свои стеснённые жилищные условия?

— Говорила. Я очень полагалась на него, письмо ему вручила. Но, видимо, он это доверил кому-то. Нас просто вызвали в департамент жилищной политики и предложили нам купить жильё. А как купить? За какие деньги? Мы им говорим: «Мы малоимущая семья. У нас нет возможности. Живём от зарплаты до зарплаты». Сказали: «Передадим эту информацию в мэрию». А мы не знаем, передали они это в мэрию или нет. На этом у нас всё опять с жильём остановилось.

— Будем ждать улучшений. Сейчас пройдёт церемония награждения, и подвижки пойдут.

— Будем надеяться.

«Мне говорили: «Подумаешь, нарожала!»

— Вы как-то вскользь сказали, что кто-то плохо относится к многодетным. Вы часто с этим сталкиваетесь?

— Даже такую предысторию расскажу.

Когда я была в юности, нам тоже говорили: «Многодетные — они все обшарпанные». А нас в семье было только двое — я и брат. И я всегда тоже так думала, потому что в нас это капали и капали. Но потом я сама стала многодетной и сама с этим столкнулась. Когда мы со всеми детьми выходим, все шушукаются. А когда папу дети на улице встречают, то наоборот: «Вы герой, вы молодец».

— Получается, папу уважают, а вас осуждают?

— Не совсем так. Хорошее отношение тоже встречается. Когда куда-то прихожу с детьми или беременной, многие говорят: «Идите без очереди». Я не хочу. Лучше спокойно постоять. Пойдёшь без очереди — сразу начнётся: «Вот, нарожала и без очереди пошла».

— Это где так?

— В магазине, в аптеке. Отдельная тема — общественный транспорт. Место уступают в основном женщины.

— А почему такая разница? «Отец — герой, а женщина — нарожала»?

— Сама не знаю. Это надо у людей спросить, почему у них такое отношение. Я даже когда на «Мать-героиню» подавала, мне тоже говорили: «Подумаешь, нарожала».

— Чиновники так говорили?

— В управе мне так говорили.

— Они в себе вообще?

— Не знаю. Поэтому я и говорю, что в такой сфере должны люди работать, которые любят людей.

— То есть вам в лицо какая-то чиновница сказала: «Подумаешь, нарожала»?

— «У тебя же никого на СВО нет. И что ты — на награждение идёшь?»

— А им какое дело? Это же не их решение — награждать вас или нет. Это решение президента.

— Пока до президента оно дойдёт, оно должно внизу побыть. А внизу оно не идёт наверх.

— И что вы в этот момент чувствуете?

— Унижение. Будто бы взяли и растоптали. Это и есть «непредвзятое отношение к многодетным семьям от самих чиновников».

Должно быть как в Советском Союзе

— Вы родили 15-го ребенка. У вас дома совсем маленькая Вера. Вы внутри этой энергии материнской любви. Вы приходите куда-то, потому что вышестоящее руководство посчитало нужным и достойным вас наградить. А тут какой-то мелкий чиновник на месте вам говорит: «Нарожала». И разрушается всё это волшебство, которое у вас дома.

— Да. Но это было не сейчас. Мы давно подавали.

— А кто тогда может претендовать на это звание, если не мать 15 детей?

— А это вот надо им вопросы задавать, не мне. Они мне как сказали? «У тебя на СВО никого нет? Никто у тебя не умер на СВО? Значит, всё».

— А сами как думаете, кого в принципе надо наделять званием «Мать-героиня»? Женщину, которая автоматически родила 10-15 детей и не лишена родительских прав, потому что худо-бедно за ними ухаживает? Или это действительно должна быть какая-то семья с выдающимися достижениями?

— Должно быть как в Советском Союзе. Обычная семья, воспитывающая детей и не стоящая нигде на учёте. Думаю, этого достаточно. Если семья не стоит на учёте как неблагополучная, автоматом ей должны дать это звание. Это большой труд. Каждый ребёнок — это личность. В эту личность надо много вложить, чтобы она была достойной. Самый большой труд — это воспитание детей. Ты можешь их прокормить и одеть, но вырастить достойных людей — это очень сложно.

— Что вы вкладываете в понятие «воспитать достойных людей»? Как это выглядит в вашей повседневной жизни?

— То, как нас воспитывали родители. Уважение к людям. Чтобы совесть была у человека. Чтобы эгоизм не процветал, потому что сейчас это очень часто встречается. Доброта, ответственность. Это основное, что надо вкладывать в детей.

— Вы говорите, что сейчас много эгоистов. И вы выпустите своих 15 неэгоистов в эгоистичный мир. Как они будут приспосабливаться?

— Мои дети тоже эгоисты. Каждый человек по своей сути эгоист. Просто кто-то это держит в себе, а кто-то активно показывает. И потом, маму, которая захотела куда-то пойти и попить кофе наедине с собой, тоже могут назвать эгоисткой. «Как ты могла бросить детей?»

Вернёмся к чиновникам. Когда они оскорбляют матерей — это тоже эгоизм. «Я могу себе позволить сказать такое, не подумав о том, что я её обижу». А ведь это очень важно, когда ты хочешь что-то сказать. Надо сто раз подумать.

Президент издал закон, чтобы выделить многодетных мам. Почему закон президента не соблюдается? Почему внизу это останавливается и не идёт дальше?

— А почему они это делают? Может быть, это какая-то зависть?

— Ты работаешь с людьми. Если у тебя неприязнь к человеку или зависть, ты не должен этого показывать. Это непрофессионально.

— И вы это детям объясняете?

— Да. Я детям рассказываю, как чиновники относятся к нам, и учу их, чтобы они жили по-другому.

— И вы прямо рассказываете, как чиновники относятся?

— Если ко мне так обращались — да. Маленьким не рассказываю, они не понимают пока. Со старшими делюсь.

— А старшие как на это реагируют?

— Конечно, им это всё не нравится. Им очень обидно.

«Забить» на перфекционизм

— А был какой-то у вас такой самый эмоционально тяжёлый момент от того, что у вас много детей и вы не справлялись?

— Я перфекционист. Мне надо, чтобы дома было всё идеально. Чтобы было чисто, чтобы все вещи лежали на своих местах. И когда у меня такой момент, я на это забиваю на один-два дня.

— И во что превращается квартира?

— Страшно представить, во что превращается квартира. Потом я отдохнула, выхожу из этого состояния, и всё заново. Конечно, с воспитательными разговорами: «Почему вы опять на место ничего не кладёте?» А потом опять всё сначала.

— Как вы чувствовали себя внутри этого хаоса, когда в течение 2-3 дней каждый разрушал установленный вами порядок, в котором вам комфортно?

— Это же дети. Хаос у них в шкафу постоянный. Я им сложу — у них там хаос. Если выберу время, сделаю это ещё раз. Но иногда я просто отключалась — не обращаю на это внимания. Просто закрываются глаза на это. Если вижу, что что-то на полу валяется, я подниму молча.

Тут же сложен сам момент. Иногда ведь легче всё сделать самой. А с воспитательной манерой это сложно. Ты должен прийти и сказать: «У тебя здесь всё валяется. Повесь аккуратно, расставь». А они же ещё сопротивляются: «Не хочу. Меня и так всё устраивает». И ты их начинаешь учить, чтобы в шкафу порядок был.

Иногда сын говорит: «Мама, погладь мне рубашку». Я отвечаю: «Не буду тебе гладить рубашку, потому что я её поглажу, а она у тебя валяется. Мой труд напрасен. А я берегу своё здоровье. Если ты не бережёшь здоровье своей мамы, то я тебе гладить не буду». Пошёл гладить сам.

— Правильно ли я понимаю, что вы уже растворились в этой многодетной жизни и вам в ней абсолютно комфортно? Если родители, у которых один-два ребенка, в подобных ситуациях впадают в отчаяние, то для вас это просто привычка. Зато были моменты, когда окружающий мир в виде чиновников вас просто унижал, не ценя вашу семью.

В чем счастье?

— А на детских площадках или в транспорте были моменты, когда вас попрекали многодетностью?

— Открыто нас никто не попрекал. Не было такого, что ты выходишь на улицу, а кто-то скажет: «Фу».

— А чего «фу»? Много детей — это же круто.

— Возьмём те же СМИ. Я комментарии читаю. Там люди такое пишут… «Плодят нищету». «Такая мать ничего не даст: ни любви, ни денег». «Где на такую толпу времени взять? Дети брошены». А я про себя думаю, что если в семье один-два ребенка, то они тоже могут быть брошены. Причём ещё сильнее, чем там, где много детей. И потом, даже если им мама где-то внимания не уделила, они это могут взять друг от дружки. Я детям всегда говорю: «Держитесь вместе. Вместе — вы сила. Вас не пробить будет ничем. По отдельности вы — ничего». Говорю это, чтобы они гордились многодетностью и не стеснялись.

Я у старших детей спрашиваю: «Как одноклассники реагируют? Не обижают?» «Да не, нормально всё». И я не могу сказать, что мои дети какие-то обделённые. Ничем они не отличаются от семей, где один-два ребёнка. Допустим, надо их одеть. Так если у тебя доходы маленькие, то тебе даже одного ребёнка одеть трудно. А когда много детей, то ты можешь в храм пойти, потому что там что-то дают. И когда ребёнок совсем маленький, ему вообще всё равно, в чём ходить. Они быстро вырастают. Ты можешь на маленьких сэкономить и что-то купить подростку, для которых это важнее.

— А себе?

— Бывает такой период, что себе покупаешь и покупаешь, а потом смотришь и понимаешь: «Ой, что-то мне много. Не буду тратиться на себя». Это как-то волнами идет. Одежду я себе покупаю. Но не каждый месяц и не каждый день.

— А в салон красоты ходите?

— Да. Маникюр делаю и волосы крашу.

— Вы добились звания «Матери-героини». Теперь будете добиваться жилья. А что вам ещё нужно?

— Хотелось бы бесплатных кружков и секций. Это очень дорого. Каратэ или художественная гимнастика — это около 10 тысяч в месяц.

— Бесплатных нет?

— Нет. Там, где мы живем, много секций. Но все они на платной основе.

— А бесплатные секции в другом районе?

— Я даже не знаю, где бесплатные. Мне кажется, их вообще нет. Почему нельзя там, где платные, выделить для многодетных там же бесплатные. И чтобы это было в каждом районе. Чтобы мама, которая сидит с младшими детьми, была спокойна за старших. Пусть даже им нужно проехать одну-две остановки на автобусе. Это было бы очень хорошо.

— Вам осталось этого добиться?

— Очень печально вообще, что нам приходится всего добиваться. Очень много времени это занимает. Его можно было бы на детей или на себя потратить. И вообще непонятно, почему этим надо заниматься, когда закон есть. Просто он почему-то не работает.

— Короче говоря, вам нужен большой дом и бесплатные секции. Если это появится, можно будет сказать, что вы счастливы?

— Счастье у нас в том, что наши дети здоровы и мы как родители здоровы. А с точки зрения государства это облегчило бы жизнь многим мамам. Это опять говорит о том, что если идёт помощь, то вполне возможно, что и демография будет повышаться, потому что многодетные семьи будут чувствовать поддержку от государства. Это очень важно.

Понятно, что мы рожаем для себя. Но в то же время мы рожаем столько налогоплательщиков. И поддержка для нас очень важна. Кстати, спасибо директору школы, куда мои дети ходят. Они пошли навстречу и сделали нам бесплатную продлёнку. Дети заканчивали учиться в разное время, и надо было за всеми по отдельности ездить. И теперь мы приезжаем за детьми в одно и то же время.

— Как вам кажется, почему у нас в стране ухудшаются демографические показатели?

— Основа — это жильё. Если нет жилья, о чём может идти речь? Я уже говорила, что молодые берут ипотеку на 30 лет, а ты не знаешь, что с тобой завтра будет. Я знаю семьи, у которых забирали квартиры. Они платили 10 лет, а потом что-то с работой случилось, и их выселили. Люди никак не застрахованы. И если бы от троих детей государство давало жильё, это было бы очень хорошо.

— А социальное жильё?

— Как в СССР? Было бы вообще неплохо. На заводе отработал, тебе комнатку дали. Родился ребёнок — квартирку дали. Я не думаю, что сейчас мы намного хуже живём, чем люди в СССР жили.

— Как бы вы объяснили девушкам, почему надо рожать? Почему много детей — это хорошо?

— Дети — это счастье. Когда ты видишь, как молодые девчонки долго идут к этому и у них рождается ребёнок — они обретают это счастье. Они в него окунаются.

— Но это же посвящение всей жизни ему. Когда ребёнок маленький, ты встаёшь через каждые три часа сначала. И потом ты всё равно с ним. Ты уже никогда, как людям кажется, не будешь свободен.

— Не знаю. Кто-то всю жизнь работе отдаёт. Ночами не спит, работает, работает. Так и жизнь проходит. Ну отработал ты, а детей нет. И что дальше? А когда дети есть — это совсем другое.

Родишь одного-двух. Ты в них вроде всё вкладываешь, как положено, но у них всё равно свой характер. И генетика немалую роль играет. Бывает такое, что они бросают родителей — просто в дом престарелых сдают. А когда у тебя 15 детей, то хоть кто-то поднесёт стакан воды. Подушка безопасности такая. Это большая опора в старости.

Конечно, бывают молодые, которые не рожают. «А зачем они мне? Я везде путешествую, мир смотрю. Мне и так хорошо». А потом, когда уже хотят, не получается. И в старости люди остаются одинокими.

Кому-то одиночество нравится. Но большинство жалеет, что не родили.

«Мы плодим богатых духом!»

— Когда выйдет наше с вами интервью, всё равно найдётся кто-нибудь, кто захочет написать: «Наплодили нищету». Что бы вы ему ответили?

— В первую очередь мы плодим детей, богатых духом! Русским духом! И вообще, я не понимаю, что они имеют в виду под понятием «нищета»?

Одежда? Сейчас все более-менее хорошо одеты. Сейчас такая мода, что не поймёшь, дорого это или нет. Или как там они говорят: «Лучше дать одному всё, чем этой ораве ничего». Что такое «всё»? Звезды с неба им доставать?

Когда мы с детьми идём в магазин, я всегда говорю: «Так, у нас денег рассчитано на это и на это. Лишнее мы не берём. В следующий раз купим». Это хорошо формирует детей, потому что они учатся правильно распределять финансы. Это даже взрослым полезно. Мы ведь ходим в магазин со списком, но никогда этого списка не придерживаемся.

Повторюсь, можно иметь двух детей, и по этим понятиям они тоже могут быть нищими. Но потом, когда дети вырастают в сложных условиях, им дальше легче идти, чем ребёнку, под которого всю жизнь ковры подкладывали.