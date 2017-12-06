Максим Трудов
Автор
Волгоград, 1993 Переводчик и автор комиксов
Последние публикации
О паломниках без религии — комикс с клопами и мозолями
Сегодня, 6 декабря, в книжные магазины поступил комикс «На пути в Компостелу» норвежского художника Джейсона. Автор рассказывает о своем паломническом пути, на протяжении которого пытается преодолеть склонность к бесконечному самоанализу. ИА REGNUM публикует отрывки из комикса, который выпустило...
6 декабря 2017
Из «Пхеньяна» во Францию с любовью к комиксам
Ещё в те времена, когда Северная Корея была ещё более закрытой страной нежели сейчас, и даже не впускала к себе фотографов, одним из первых изобразительных свидетельств о жизни в стране Ким Чен Ына стал графический репортаж Ги Делиля «Пхеньян». За этой книгой последовали комиксы про Шэньчжэнь...
14 октября 2017
Личное пространство комикса, или Долгая дорога из Салехарда в Петербург
Так сложилось, что, несмотря на «Пантеру», «Корто Мальтезе» и прочие комиксы, «Бумкнига» ещё долго будет многими восприниматься как издательство, выпускающее исключительно автобиографии. Интимный нон-фикшн привлекает своей искренностью и открытостью, а изображение позволяет читателю заглянуть ещё...
1 октября 2017
Рассуждения о диктатурах, детстве, войне и скорби, упакованные в комикс
Хоть Фабьен Вельман не очень известен за пределами Франции и в выходящей на русском хоррор-сказке «Прекрасная тьма» он выступил скорее в роли помощника сценариста, это очень вдумчивый писатель, который прославился у себя на родине благодаря комиксу «Одни», который был адаптирован в 2017 году для...
30 сентября 2017
Никто не вспомнит о «Диссонансе»
В ноябре 2016 года вышел отечественный сборник комиксов «Параллельные комиксы» от издательства Parallel comics, который был принят читателями и критиками весьма неоднозначно. Кто-то был недоволен содержанием, другим мозолила глаза популярность книги и её продвижение в различных СМИ, но были и...
29 сентября 2017
В Петербурге о комиксах говорят серьезно
Сегодня, 21 сентября, в Санкт-Петербурге в «Новой Голландии» открывается XI Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест», который соберет любителей комиксов и специалистов по «девятому искусству». Фестиваль откроет творческая встреча с бельгийскими комиксистами Бенуа Петерсом и Франсуа...
21 сентября 2017
Пестрая сказка о трудном детстве
В этом году издательство «Бумкнига» выпускает «Пантеру» — красочный комикс неординарного бельгийского автора Брехта Эвенса, создавшего свой уникальный стиль на основе работ как классиков проторенессанса, так и современных иллюстраторов. Наполненные светом акварели позволили художнику не только...
9 июня 2017