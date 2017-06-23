Так сложилось, что, несмотря на «Пантеру», «Корто Мальтезе» и прочие комиксы, «Бумкнига» ещё долго будет многими восприниматься как издательство, выпускающее исключительно автобиографии. Интимный нон-фикшн привлекает своей искренностью и открытостью, а изображение позволяет читателю заглянуть ещё глубже в душу автора. Наивный стиль Мавила в «Киндерланде» позволяет нам взглянуть на ГДР глазами аполитичного ребёнка, отсутствие каких-либо деталей в рисунке «Персеполиса» обнаруживает в Маржан Сатрапи её отрешённость от прошлого, а графика Лаврентьевой в «ШУВе» показывает весь ужас и очарование взросления в постсоветский период.

Юлия Никитина Издательство «Бумкнига» Фрагмент книги Юлии Никитиной «Полуночная земля»

«Бумкниге», как никому другому издательству, очевидно, как манера рисунка может порой рассказать об авторе больше, чем он сам этого хочет. В связи с этим в редакции возник запрос на автобиографию к Юлии Никитиной, чья любовь к природе Севера и опыт обучения правилам написания комикса придали её графике весьма оригинальный стиль. Начав с фэнтези «Путешествия чародея», в последнее время художница писала в основном короткие зарисовки о своих путешествиях и внутренних переживаниях, поэтому появление многостраничной автобиографической «Полуночной земли» стало логичным шагом в её творчестве.

Дарья Драй ИА REGNUM Юлия Никитина

Перед нами толстая книжка, которая рассказывает о девушке из Салехарда, о её жизни с матерью-одиночкой в тяжёлых условиях Севера, учёбе в Тюмени, а потом переезде в Питер. По ходу истории она делает пару неожиданных поездок, встречается с людьми, и на этом всё. Для Юлии Никитиной сюжет не представляет никакого интереса, и порой она ссылается на события и личностей, о которых могут знать только знакомые ей люди. Здесь нет как таковой линии повествования, которая куда-либо вела или как-то развивалась, зато отчётливо прослеживается мировозрение автора, которая во всём видит определённый посыл или проявления паттерна.

Книга разделена на части и главы лишь для того, чтобы обозначить определённую идею или тему: «Руки», «Темнота», «Побег»… Ни на одной из страниц вы не сможете убежать от авторского голоса, который смело и уверено ведёт вас к морали, выводя по пути подходящие образы. Как никто другой Никитина умеет создавать сильные графические метафоры, зачастую забываясь и делая их так часто, что они становятся одним непрерывным узором. В конце второй главы первой части она настолько сильно увлекается игрой с образами, что подаренное на Новый год яблоко превращается в ёлочную игрушку, которая символизирует домашний очаг и Землю и затем зависает безликой Луной в небе, чтобы в конце повторить круглый силуэт спящей героини. Такие переходы и умение Никитиной из простого монтажного приёма донести определённую мысль являются главной особенностью «Полуночной земли».

Художница полностью отдаётся рисунку и больше слушает свои руки, нежели глаза. По композиции кадров, который показывают быт людей, можно понять, что для Никитиной важнее наполненность пространства, нежели значимость тех или иных элементов. Она стремится передать фактуру всех представленных объектов, не оставляя ни одного из них без отличительной штриховки. Зачастую она не стесняется использовать на всех планах контур единой толщины, отчего первый план приходится обводить белым, чтобы он не потерялся на фоне всего прочего. Такое излишнее акцентирование на каждом предмете композиции делает её рисунок похожим на студенческие работы, которые ругают за отсутствие ощущения пространства. Однако дело в том, что Никитину не интересует трёхмерная действительность, для неё важнее представить узор, который работает в формате плоского листа.

Для Никитиной комикс — это во всех смыслах выжимка: выжимка истории и событий в виде морали и выжимка увиденного в виде набора паттернов. «Полуночная земля» получилась эссенцией всего увиденного и пережитого, которая может не понравиться лишь тому, кто не согласен с критериями фильтрации материала.