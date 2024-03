Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, в Санкт-Петербурге в «Новой Голландии» открывается XI Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест», который соберет любителей комиксов и специалистов по «девятому искусству».

Фестиваль откроет творческая встреча с бельгийскими комиксистами Бенуа Петерсом и Франсуа Скойтеном, посвященная выходу книги «Падающая девочка» из серии «Тайные города» на русском языке. В этот же день художник и преподаватель Британской высшей школы дизайна Виктор Меламед прочитает лекцию «Жанр сенрю в графике», на которой рассказал о жанре коротких визуальных высказываний.

22 сентября в Библиотеке книжной графики и комиксов состоится конференция «Комиксы в публичных библиотеках — российский и зарубежный опыт», в которой примут участие представители Библиотеки комиксов Санкт-Петербурга, Библиотеки комиксов города Осло и нескольких региональных библиотек. Обзор русскоязычных комиксов проведет Владимир Апёнов, владелец магазина комиксов в Туле и один из организаторов книжного фестиваля «Литератула». Здесь же состоится открытие выставок.

Основная программа фестиваля будет сконцентрирована 23−24 сентября в «Новой Голландии». Тема первого дня образовательной программы — «Наука и образование». В рамках программы организатор проекта ComixStudies Алексей Павловский выступит с докладом «Наука о комиксах: Почему всем гуманитариям пришло время заниматься комиксоведением?» Профессор Университета Париж IV Сорбонна Жак Дюрренматт прочитает лекцию «Анализ понятия стиля в комиксах: новый научный подход». Кандидат исторических наук Наталья Потапова и доктор филологических наук Ирина Головачева проведут дискуссию «Новая дисциплина / старые методы: что нужно, чтобы комиксология стала наукой?» Лена Ужинова и Владимир Рудак представят свою новую книгу «Я — слон!» Также в рамках программы состоятся лекция Виктора Меламеда «Самообучение искусству графики», лекция руководителя отдела иллюстрации в Университете прикладных наук и искусств города Люцерн Пьера Томе «Обучение рисованию как языку», лекция преподавателя и критика Билла Карталопулоса «Изменение культурного статуса комиксов в Америке» и лекция Бенуа Гийома «От скетча к графическому репортажу».

Темой второго дня образовательной программы станет «Автор и издатель». Автор комиксов Виталий Терлецкий выступит с докладом «Фэнзины в России сегодня». Комиксист из Швейцарии Кёниг Лю. Ку. прочитает лекцию «15 лет самиздата». Minava, проект «Типацеха» и Артём Траханов станут участниками дискуссии «Зачем мы делаем зины?» Юлия Никитина представит свою новую книгу «Полуночная земля». Алексей Павловский выступит с докладом «Современный российский комикс». Основатель сборника комиксов kuš! Давид Шилтер прочитает лекцию «10 лет kuš!» Завершит программу дискуссия «Легко ли издавать российские комиксы?», в которой примут участие издатели Дмитрий Яковлев (Бумкнига), Владимир Лопатин (Live Bubbles) и Александр Борщевский (SPb Comics).

В рамках фестиваля проходит конкурс на тему «Семейный архив». В этом году на участие в нем было подано 153 заявки, из них прошли 43 работы. Критик и переводчик комиксов Максим Трудов, который производил конкурсный отбор, проанализировал работы участников и выделил среди них лучшие.

«Темой конкурса одиннадцатого «Бумфеста» стал «Семейный архив», что навело многих участников на мысль о фотоальбоме. В результате было прислано великое множество сделанных по единому лекалу комиксов: под неспешное знакомство со старыми снимками рассказчик слушает от бабушки или дедушки о былых временах. Как вариант, автор ссорился с родителями по поводу внешнего вида, после чего фотоальбом совершенно случайно падал ему на голову и раскрывался как раз на той странице, где мама или папа главного героя носят не менее откровенный наряд. Так или иначе, подобные работы представляли собой клише и довольно быстро отсеивались. Исключение составила история Елены Козловой, которая изящно вписала комикс в формат фотоальбома.

Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» Фрагмент комикса Елены Козловой «Шпион»

Другие авторы, желая подойти к теме оригинально, поставили знак равенства между «семьёй» и «планетой» и начали вести свой архив ещё с мезозоя. Как оказалось, эта идея пришла в голову многим, и в данном исполнении отбор прошла только работа Марии Бурановой, которая в очень лёгкой и непринуждённой манере спародировала данный подход.

Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» Фрагмент комикса Марии Бурановой «Хороший потомок»

Большинство авторов обратились к историям бабушек и дедушек о Великой Отечественной. Несмотря на весь потенциал военной темы, немногие справились с задачей заинтересовать читателя, хоть и встречались очень сильные работы, выигрывающие за счёт визуального ряда. Главный фаворит в данной категории — это «Два чемоданчика» Ольги Посух.

Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» Фрагмент комикса Ольги Посух «Два чемоданчика»

Стоит отметить, как военную тематику представила Ирина Ши в комиксе «Суженый-ряженый». Для неё блокада Ленинграда — только контекст, а случайно встреченный по пути к гадалке немец показан, прежде всего, как живой человек. Автору удалось легко и просто рассказать семейный анекдот, найдя при этом интересный приём с использованием архивных фотографий, отчего комикс стал ещё более запоминающимся.

Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» Фрагмент комикса Ирины Ши «Суженый-ряженый»

Встречались работы, в которых автору не удалось донести свою историю из-за того, что сильно ударялись в иллюстрацию, забывая о графическом нарративе. Идеальный баланс был найден Анной Воловик, которая, как Серджио Топпи, строит на одной странице многофигурные разноплановые композиции, выполненные в приятной монохромной акварели.

Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» Фрагмент комикса Анны Воловик «Яков»

Тем не менее, комиксы — это не только картинки, но и слова, и в этом ключе выигрывает работа Анастасии Дымовой, которая в качестве семейного архивапредставила… уши. Другие авторы также часто обращались к частям тела (например, нос и волосы, причём рыжие волосы), но эта конкурсантка выделилась на их фоне благодаря умелому использованию в тексте шипящих. Очень простой приём, но другие авторы, которые пытались как-то заигрывать с текстом, зачастую выдавали нестройные стихи.

Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» Фрагмент комикса Анастасии Дымовой «Уши»

Хоть это и не совсем правда, но традиционно «Бумфест» ассоциируется с авторскими, преимущественно автобиографичными историями. Связь с реальными событиями усиливает эффект, оказываемый на читателя, но удаляет подобные произведения от современных тенденций, так как взгляд комиксиста прежде всего обращён внутрь, нежели наружу. Тем не менее у Тамары Мартыновой удаётся поженить мейнстрим с артхаусом, представив историю про истребление зомби, которая, как и «Ходячие мертвецы», больше про человеческие отношения, нежели про вселенскую угрозу.

Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» Фрагмент комикса Тамары Мартыновой «Жизнь, извращённая»

Оценивая все отобранные работы, становится очевидным, что прежде всего большее внимание уделялось содержание и тому, какой изобразительный способ был выбран для его передачи. Чем больше художник может сказать, используя при этом минимум средств, тем ценнее заложенный смысл. В этом году на «Бумфесте» минимализм нашёл себе делегата в лице mopka, чей комикс, несмотря на «коротенький» формат, раскрывается большим полотном, в котором читается история страны за прошедшее столетие.

Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» Фрагмент комикса mopka

Для понимания комикса Андрея Покровского, напротив, фоновых знаний окажется достаточно и даже поиски в Интернете не многое смогут прояснить, но экспрессия рисунка и нарратив в Once upon a time in Tianjin настолько поражают своим мастерством, что работу приняли, несмотря на отсутствие ясной картины происходящего.

Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» Фрагмент комикса Андрея Покровского «Once upon a time in Tianjin»

В списке непрошедших работ было также много интересных комиксов, которые не прошли из-за сильных конкурентов. Тем не менее, их все, в том числе и не попавшие в отбор, можно будет увидеть самому во время «Бумфеста», на котором жюри вынесет окончательное решение и выберет победителей».

Фестиваль «Бумфест» проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 2007 года. За 10 лет существования мероприятие собрало на своей территории более двухсот авторов и специалистов комиксов.