В Петербурге о комиксах говорят серьезно
Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, в Санкт-Петербурге в «Новой Голландии» открывается XI Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест», который соберет любителей комиксов и специалистов по «девятому искусству».
Фестиваль откроет творческая встреча с бельгийскими комиксистами Бенуа Петерсом и Франсуа Скойтеном, посвященная выходу книги «Падающая девочка» из серии «Тайные города» на русском языке. В этот же день художник и преподаватель Британской высшей школы дизайна Виктор Меламед прочитает лекцию «Жанр сенрю в графике», на которой рассказал о жанре коротких визуальных высказываний.
22 сентября в Библиотеке книжной графики и комиксов состоится конференция «Комиксы в публичных библиотеках — российский и зарубежный опыт», в которой примут участие представители Библиотеки комиксов Санкт-Петербурга, Библиотеки комиксов города Осло и нескольких региональных библиотек. Обзор русскоязычных комиксов проведет Владимир Апёнов, владелец магазина комиксов в Туле и один из организаторов книжного фестиваля «Литератула». Здесь же состоится открытие выставок.
Основная программа фестиваля будет сконцентрирована 23−24 сентября в «Новой Голландии». Тема первого дня образовательной программы — «Наука и образование». В рамках программы организатор проекта ComixStudies Алексей Павловский выступит с докладом «Наука о комиксах: Почему всем гуманитариям пришло время заниматься комиксоведением?» Профессор Университета Париж IV Сорбонна Жак Дюрренматт прочитает лекцию «Анализ понятия стиля в комиксах: новый научный подход». Кандидат исторических наук Наталья Потапова и доктор филологических наук Ирина Головачева проведут дискуссию «Новая дисциплина / старые методы: что нужно, чтобы комиксология стала наукой?» Лена Ужинова и Владимир Рудак представят свою новую книгу «Я — слон!» Также в рамках программы состоятся лекция Виктора Меламеда «Самообучение искусству графики», лекция руководителя отдела иллюстрации в Университете прикладных наук и искусств города Люцерн Пьера Томе «Обучение рисованию как языку», лекция преподавателя и критика Билла Карталопулоса «Изменение культурного статуса комиксов в Америке» и лекция Бенуа Гийома «От скетча к графическому репортажу».
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Темой второго дня образовательной программы станет «Автор и издатель». Автор комиксов Виталий Терлецкий выступит с докладом «Фэнзины в России сегодня». Комиксист из Швейцарии Кёниг Лю. Ку. прочитает лекцию «15 лет самиздата». Minava, проект «Типацеха» и Артём Траханов станут участниками дискуссии «Зачем мы делаем зины?» Юлия Никитина представит свою новую книгу «Полуночная земля». Алексей Павловский выступит с докладом «Современный российский комикс». Основатель сборника комиксов kuš! Давид Шилтер прочитает лекцию «10 лет kuš!» Завершит программу дискуссия «Легко ли издавать российские комиксы?», в которой примут участие издатели Дмитрий Яковлев (Бумкнига), Владимир Лопатин (Live Bubbles) и Александр Борщевский (SPb Comics).
В рамках фестиваля проходит конкурс на тему «Семейный архив». В этом году на участие в нем было подано 153 заявки, из них прошли 43 работы. Критик и переводчик комиксов Максим Трудов, который производил конкурсный отбор, проанализировал работы участников и выделил среди них лучшие.
«Темой конкурса одиннадцатого «Бумфеста» стал «Семейный архив», что навело многих участников на мысль о фотоальбоме. В результате было прислано великое множество сделанных по единому лекалу комиксов: под неспешное знакомство со старыми снимками рассказчик слушает от бабушки или дедушки о былых временах. Как вариант, автор ссорился с родителями по поводу внешнего вида, после чего фотоальбом совершенно случайно падал ему на голову и раскрывался как раз на той странице, где мама или папа главного героя носят не менее откровенный наряд. Так или иначе, подобные работы представляли собой клише и довольно быстро отсеивались. Исключение составила история Елены Козловой, которая изящно вписала комикс в формат фотоальбома.
Другие авторы, желая подойти к теме оригинально, поставили знак равенства между «семьёй» и «планетой» и начали вести свой архив ещё с мезозоя. Как оказалось, эта идея пришла в голову многим, и в данном исполнении отбор прошла только работа Марии Бурановой, которая в очень лёгкой и непринуждённой манере спародировала данный подход.
Большинство авторов обратились к историям бабушек и дедушек о Великой Отечественной. Несмотря на весь потенциал военной темы, немногие справились с задачей заинтересовать читателя, хоть и встречались очень сильные работы, выигрывающие за счёт визуального ряда. Главный фаворит в данной категории — это «Два чемоданчика» Ольги Посух.
Стоит отметить, как военную тематику представила Ирина Ши в комиксе «Суженый-ряженый». Для неё блокада Ленинграда — только контекст, а случайно встреченный по пути к гадалке немец показан, прежде всего, как живой человек. Автору удалось легко и просто рассказать семейный анекдот, найдя при этом интересный приём с использованием архивных фотографий, отчего комикс стал ещё более запоминающимся.
Встречались работы, в которых автору не удалось донести свою историю из-за того, что сильно ударялись в иллюстрацию, забывая о графическом нарративе. Идеальный баланс был найден Анной Воловик, которая, как Серджио Топпи, строит на одной странице многофигурные разноплановые композиции, выполненные в приятной монохромной акварели.
Тем не менее, комиксы — это не только картинки, но и слова, и в этом ключе выигрывает работа Анастасии Дымовой, которая в качестве семейного архивапредставила… уши. Другие авторы также часто обращались к частям тела (например, нос и волосы, причём рыжие волосы), но эта конкурсантка выделилась на их фоне благодаря умелому использованию в тексте шипящих. Очень простой приём, но другие авторы, которые пытались как-то заигрывать с текстом, зачастую выдавали нестройные стихи.
Хоть это и не совсем правда, но традиционно «Бумфест» ассоциируется с авторскими, преимущественно автобиографичными историями. Связь с реальными событиями усиливает эффект, оказываемый на читателя, но удаляет подобные произведения от современных тенденций, так как взгляд комиксиста прежде всего обращён внутрь, нежели наружу. Тем не менее у Тамары Мартыновой удаётся поженить мейнстрим с артхаусом, представив историю про истребление зомби, которая, как и «Ходячие мертвецы», больше про человеческие отношения, нежели про вселенскую угрозу.
Оценивая все отобранные работы, становится очевидным, что прежде всего большее внимание уделялось содержание и тому, какой изобразительный способ был выбран для его передачи. Чем больше художник может сказать, используя при этом минимум средств, тем ценнее заложенный смысл. В этом году на «Бумфесте» минимализм нашёл себе делегата в лице mopka, чей комикс, несмотря на «коротенький» формат, раскрывается большим полотном, в котором читается история страны за прошедшее столетие.
Для понимания комикса Андрея Покровского, напротив, фоновых знаний окажется достаточно и даже поиски в Интернете не многое смогут прояснить, но экспрессия рисунка и нарратив в Once upon a time in Tianjin настолько поражают своим мастерством, что работу приняли, несмотря на отсутствие ясной картины происходящего.
В списке непрошедших работ было также много интересных комиксов, которые не прошли из-за сильных конкурентов. Тем не менее, их все, в том числе и не попавшие в отбор, можно будет увидеть самому во время «Бумфеста», на котором жюри вынесет окончательное решение и выберет победителей».
Фестиваль «Бумфест» проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 2007 года. За 10 лет существования мероприятие собрало на своей территории более двухсот авторов и специалистов комиксов.