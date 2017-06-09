В ноябре 2016 года вышел отечественный сборник комиксов «Параллельные комиксы» от издательства Parallel comics, который был принят читателями и критиками весьма неоднозначно. Кто-то был недоволен содержанием, другим мозолила глаза популярность книги и её продвижение в различных СМИ, но были и третьи, которые сетовали на кажущуюся разовость акции, которая подняла столько шуму. Но не прошло и полгода, и вот на Comic Con Russia представлено одновременно долгожданное и неожиданное продолжение — «Диссонанс», под обложкой которого собралось 13 историй от 22 авторов.

Parallel comics Обложка антологии «Диссонанс»

До сих пор издание не предложило никакого названия этой загадочной серии антологий, если таковая имеется, потому что между сборниками больше различий, нежели общего. Перед нами самые что ни на есть авторские комиксы в том смысле, что мы можем даже определить характер куратора этого проекта — Андрея Лукина. Он отобрал авторов в соответствии со своим вкусом и целями, но сделал это весьма умело и незаметно, что делает его условным автором антологии.

В качестве примера организаторского таланта Лукина можно привести две белые страницы между первым и вторым комиксами сборника. По сути, эти пустые полосы не несут какой-либо информации, и читатель может даже не заметить их, посчитав ошибкой типографии или слишком сложным художественным приёмом, пожать плечами и продолжить листать дальше. Только некоторое время спустя он поймёт, какой была смысловая нагрузка этих двух пустых страниц, автором которых был составитель сборника, а заодно и сценарист комикса «Терра когнита» — сквозной истории, которая, не ограничивая свободу других участников проекта, соединяет комиксы в одну цельную книгу.

Parallel comics Фрагмент комикса Юрия Плисенко и Артёма Траханова «bmp»

Неординарный приём подачи материала является визитной карточкой антологий Parallel comics, но, в отличие от первого сборника, здесь он используется умеренно и более рационально. Максим Чумин, дизайнер выпуска 2016 года, решил сделать из книги произведение искусства, тогда как Андрей Лукин хотел представить комиксы и показать не то, до чего может дойти комикс как форма, а то, в чём комикс может быть хорош. «Параллельные комиксы» говорили больше об амбициях составителя и издательства, тогда как «Диссонанс» ставит на первый план авторов.

Если у Parallel comics дела продолжат идти в гору, и в следующем году нас будет ждать ещё один сборник, содержание которого нельзя никак предсказать из-за предполагаемой постоянной смены кураторов, то можно смело заявить, что никто не вспомнит о «Диссонансе» через несколько лет. В памяти у читателей отложатся яркий метафорический образ «Распущенной» Урюрюк, непревзойдённый талант графика Артёма Траханова в «bmp», интересные изобразительные приёмы в «Бумеранге» Глеба Липаткина в исполнении Артёма Топилина, Димы Иванова и Асета Кайрамбаева или же трагичность образа межпространственного странника из нестройной в эстетическом плане «Терре когните», но они могут напрочь забыть, где с ними познакомились.

Parallel comics Фрагмент комикса «Распущенная» Урюрюк

Назвать представленных авторов новыми не поворачивается язык, так как они уже как-то заявили о себе благодаря конкурсам или социальным сетям и тем самым и получили пропуск в этот сборник. Представленные здесь комиксы не всегда являются их лучшими работами, но, безусловно, показательными. Например, «Апокалипчай» — образчик последнего увлечения Александра Уткина созданием собственного мира с выдуманными существами. В той же вселенной развивался и его комикс для «Бумфеста», однако они оба уступают его интерпретации сказки про Красную Шапочку или же истории про Ленина.

Parallel comics Фрагмент комикса Александра Уткина «Апокалипчай»

В «ЧП в школе №XX» Алексей Гончаров уже не похож на Лёшу Дитко из «Параллели» и решает взяться за социально значимые темы полового неравенства и гендерного самоопределения, но ему не удаётся представить нам цельную и законченную историю, как это было в «Рюмочной».

Самой сбалансированной в плане изображения, сценария и нарратива оказывается «Дикая земля» Чарли О’Конар, которая подобно Лу Хуй Фанг и Фредерику Питерсу представляет нам сюрреалистичный вестерн с сильным визуалом, дозированным экшеном и живыми персонажами.

«Параллельные комиксы» стали сенсационным экспериментом, тогда как «Диссонанс» — это хороший сборник комиксов, который не выбивается из ряда своих зарубежный коллег. Скидку можно сделать разве что некоторым страницам, которые, судя по всему, были закончены в некой спешке. Кураторов обоих проектов легко узнать по их почерку: если Чумин пишет радужной краской, то Лукин — прозрачными чернилами. В «Диссонансе» нет одного ведущего инструмента, он играет громким перезвоном множества самобытных авторов.

Parallel comics Фрагмент комикса «Бумеранг» Глеба Липаткина в исполнении Артёма Топилина, Димы Иванова и Асета Кайрамбаева

Если вам не понравился прошлый сборник, то вам покажется, что издательство учится на своих ошибках. Если вы были в восторге, то увидите, как куратор сохранил суть предыдущей антологии, показывая новых ярких сценаристов и художников. Если всё это прошло мимо вас, то можете со скидкой приобрести оба сборника и уже судить сами. В любом случае вы будете удивлены.