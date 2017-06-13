Пестрая сказка о трудном детстве
Сюжет «Пантеры» довольно прост: маленькая девочка Кристина, которую воспитывает отец-одиночка, в попытке справиться со смертью своего кота придумывает воображаемого друга — Принца Пантеру. На протяжении книги главная героиня проводит всё своё свободное время в компании загадочного зверя, приходящего к ней в гости через портал в нижнем ящике комода, и пытается понять, чем же на самом деле является её новый партнёр по играм.
Для русского читателя тайна этого персонажа кроется уже в обложке отечественного издания, на которой присутствует кажущееся на первый взгляд несовпадение названия книги с изображением чего-то пятнистого и уж точно не чёрного окраса. Объясняется это тем, что род пантер включает в себя многих животных из семейства кошачьих, среди которых есть такие виды, как львы, тигры и ягуары, поэтому не удивляйтесь имени главного героя, который по всем внешним признакам похож на леопарда. Подобная путаница в терминах наблюдается в литературе не впервые, взять хотя бы Багира из «Книги джунглей», который из-за лингвистической неопределённости в одних адаптациях был пятнистым, в других — чёрным как мгла, а в советском мультфильме так вообще сменил пол. Принцу Пантере повезло, и благодаря переводу Екатерины Торицыной он остался мужчиной, что является немаловажной деталью в образе этого галантного животного голубых кровей.
Да и как не попасть под чары этой приковывающей к себе большой кошки, которая буквально на каждой странице меняет не только позу, но и свой облик, ластясь к главной героине. На первых страницах нам показывают скучную жизнь Кристины, выполненную исключительно в синих и красных тонах. Пустота комнаты подчёркивается проступающими сквозь мебель линиями перспективы, а одиночество только усиливается всякий раз, когда отец пытается заговорить с дочкой. Но всё тут же меняется, жизнь становится ярче и красочнее, как только на сцену выходит единственный и неповторимый Октавиан Абракадолфус, Пантериус, наследный принц Пантерии!
Графическая составляющая и является как раз таки тем, что первым делом привлекает в этом комиксе. В своей шестой книге Брехт Эвенс доводит своё мастерство до совершенства. Если акварель в его прошлых книгах, где каждая страница делалась за раз, можно было назвать порой неаккуратной и грязной, то в случае с «Пантерой» художник потратил много времени на перерисовывание отдельных кадров и полную переработку истории после подготовки первого варианта комикса — всё, чтобы добиться необходимого настроения неоднозначности показываемого мира. Вместе с героиней читатель радуется каждому появлению Принца Пантеры. В его присутствии большие развороты поражают своей красочностью и игрой с перспективой, а короткие кадры с диалогами без фона не дают заскучать из-за постоянно сменяющейся формы необычного гостя, который по собственной воле сменяет личину величественного льва из Месопотамии на маску мультяшного кота. Но постепенно радость от настоящего праздника для глаз омрачается сомнением в подлинности всего происходящего. Сперва увиливающие ответы, а потом и невозможность Пантеры задержаться в одном состоянии и тем самым обнажить своё истинное лицо наводят на мысль, что все эти радужные декорации служат лишь для отвлечения внимания.
Принц Пантера разделяет многие черты своих кошачьих собратьев из детской литературы. В частности, он похож на детские игрушки Кристофера Робина в книгах Алана Милна и Кальвина из стрипов Билла Уотерсона. У каждого из мальчиков было по плюшевому тигру, первый из которых, Тигра, не мог усидеть на месте и любил постоянно хвастаться своими несуществующими талантами, а второй, Хоббс, был единственным, с кем его хозяин играл и делился секретами. И в первые минуты знакомства с Пантерой может показаться, что Брехт Эвенс тем самым продолжает традицию изображения в детской литературе воображаемых друзей, которые помогают главному герою справиться с проблемами из реального мира. В соответствии с этим приёмом даже самые жестокие существа в придуманных детьми мирах желают ребёнку только самое лучшее: так, например, опасные чудовища из «Я убиваю великанов» Джо Келли и Х.М. Кэн Ниимураи «Голоса монстра» Патрика Несса наталкивают протагонистов на верный путь, которого они пытались всячески избежать. В «Пантере» же воображаемый друг, который выступает заменой умершей Котейки, не решает главной проблемы главной героини, которая состоит в нежелании принимать жизнь такой, какая она есть, вместе с разлукой и смертью близких. Иными словами, Кристина не хочет взрослеть, и её воображаемый друг только помогает ей в этом, уводя её вглубь мира фантазий, что в конечном счёте оборачивается для неё трагедией.
В своих книгах Брехт Эвенс говорит прежде всего о ситуациях из реальной жизни, хоть и через призму своего восприятия. В «Любителях» он рассказывает о злоключениях представителей современного искусства, а «Неверное место» так вообще можно назвать сборником едва связанных между собой историй о любителях ложиться на рассвете. Ближе всего к сюрреализму бельгийский автор приблизился в комиксе «Ночные животные», где чёрный сатир уводит к себе в лес девочку после того, как у неё начинаются первые месячные. Героиня сперва пугается странных существ, к которым её приводит играющий на дудочке похититель, но затем с радостью пускается в пляс, попутно снимая с себя одежду на виду у необычных существ. Чёрно-белая история, символично окрашивающаяся по ходу истории в красный, с её сказочными тварями различных мастей служит метафорой происходящих в девочке изменений, чьё вступление во взрослую жизнь было отмечено пятном крови на детских трусиках. В «Пантере» Эвенс не позволяет себе таких откровенных сцен, но нельзя не провести параллели между этой книгой и «Ночными животными». Для Кристины вхождение во взрослую жизнь не носит такого физиологического характера, её путь начинается прежде всего с моральной травмы, вызванной смертью домашнего животного. Однако сексуальный подтекст остаётся уже хотя бы из-за того, что её напарником по играм становится мужская фигура Пантеры, а их совместная игра в Твистер кажется некоторым читателям вполне однозначной.
Тем не менее у книги нет единственно верной трактовки, что и делает её шедевром современного комикса. Предложенная в этой статье версия о пагубном влиянии воображения в попытке убежать от реального мира прекрасно уживается с той, согласно которой как раз Пантера и является олицетворением взросления маленькой девочки, а для некоторой публики так совсем станет сказочным существом, пришедшим из своеобразной Нарнии. Не обременённые излишними домыслами дети не находят в комиксе каких-либо сексуальных подтекстов, которых всячески пытаются избежать родители, когда выбирают книжку на ночь. Встречались критики, которые увидели в следовании Брехтом Эвенсом правил создания литературы для младшего и школьного возрастов (яркие цвета, альбомный формат) попытку спародировать или же переосмыслить издания подобного рода. Но рассказываемая художником история настолько искренняя и органичная, что в ней не прослеживается желания автора создать детскую книгу, которая была бы интересна и взрослым, или же, наоборот, перевернуть этот концепт, создав взрослую книжку, которая могла бы заинтересовать детей. Подобные ярлыки помещают произведения в узкие рамки, тогда как Эвенс обращается к каждому, кто мог бы его услышать. «Пантеру» интересно читать и ею интересно делиться с другими, так как каждое новое видение истории, с которым вы познакомитесь, позволит и без того богатой на цвета и смыслы истории заиграть новыми красками.
Впрочем даже с такой уникальной техникой и многозначностью книга бы стала простым артбуком, не будь в ней хорошего сюжета с мощной кульминацией, которую Брехт Эвенс преподносит читателю при помощи первых двух элементов. В его руках наполненная смыслом цветовая палитра становится чеховским ружьём, готовым выстрелить в нужный момент. Так, умело вводя по ходу истории черно-белые кадры, пугающие своей монохромностью на фоне пышущих красками страниц, автору удаётся изобразить на бумаге крещендо из композиции Эдварда Грига «В пещере Горного короля» как раз в тот момент, когда комикс неожиданно теряет все краски, а персонажи закручиваются вокруг главной героини в пугающем танце.
В любой личной библиотеке «Пантера» Брехта Эвенса будет выбиваться из общего ряда. Отчасти из-за своего горизонтального формата и ширины в 28 см, отчасти из-за своей жанровой неоднозначности, отчасти из-за своей оригинальности в художественном, сюжетном и концептуальном планах. Так или иначе, это книга не для одного прочтения, и вы, сами того не ведая, будете часто возвращаться к украшению вашей коллекции.