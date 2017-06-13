Сюжет «Пантеры» довольно прост: маленькая девочка Кристина, которую воспитывает отец-одиночка, в попытке справиться со смертью своего кота придумывает воображаемого друга — Принца Пантеру. На протяжении книги главная героиня проводит всё своё свободное время в компании загадочного зверя, приходящего к ней в гости через портал в нижнем ящике комода, и пытается понять, чем же на самом деле является её новый партнёр по играм.

Издательство «Бумкнига» Обложка книги Брехта Эвенса «Пантера»

Для русского читателя тайна этого персонажа кроется уже в обложке отечественного издания, на которой присутствует кажущееся на первый взгляд несовпадение названия книги с изображением чего-то пятнистого и уж точно не чёрного окраса. Объясняется это тем, что род пантер включает в себя многих животных из семейства кошачьих, среди которых есть такие виды, как львы, тигры и ягуары, поэтому не удивляйтесь имени главного героя, который по всем внешним признакам похож на леопарда. Подобная путаница в терминах наблюдается в литературе не впервые, взять хотя бы Багира из «Книги джунглей», который из-за лингвистической неопределённости в одних адаптациях был пятнистым, в других — чёрным как мгла, а в советском мультфильме так вообще сменил пол. Принцу Пантере повезло, и благодаря переводу Екатерины Торицыной он остался мужчиной, что является немаловажной деталью в образе этого галантного животного голубых кровей.

Издательство «Бумкнига» Страница книги Брехта Эвенса «Пантера»

Да и как не попасть под чары этой приковывающей к себе большой кошки, которая буквально на каждой странице меняет не только позу, но и свой облик, ластясь к главной героине. На первых страницах нам показывают скучную жизнь Кристины, выполненную исключительно в синих и красных тонах. Пустота комнаты подчёркивается проступающими сквозь мебель линиями перспективы, а одиночество только усиливается всякий раз, когда отец пытается заговорить с дочкой. Но всё тут же меняется, жизнь становится ярче и красочнее, как только на сцену выходит единственный и неповторимый Октавиан Абракадолфус, Пантериус, наследный принц Пантерии!

Графическая составляющая и является как раз таки тем, что первым делом привлекает в этом комиксе. В своей шестой книге Брехт Эвенс доводит своё мастерство до совершенства. Если акварель в его прошлых книгах, где каждая страница делалась за раз, можно было назвать порой неаккуратной и грязной, то в случае с «Пантерой» художник потратил много времени на перерисовывание отдельных кадров и полную переработку истории после подготовки первого варианта комикса — всё, чтобы добиться необходимого настроения неоднозначности показываемого мира. Вместе с героиней читатель радуется каждому появлению Принца Пантеры. В его присутствии большие развороты поражают своей красочностью и игрой с перспективой, а короткие кадры с диалогами без фона не дают заскучать из-за постоянно сменяющейся формы необычного гостя, который по собственной воле сменяет личину величественного льва из Месопотамии на маску мультяшного кота. Но постепенно радость от настоящего праздника для глаз омрачается сомнением в подлинности всего происходящего. Сперва увиливающие ответы, а потом и невозможность Пантеры задержаться в одном состоянии и тем самым обнажить своё истинное лицо наводят на мысль, что все эти радужные декорации служат лишь для отвлечения внимания.

ActesSud BD Иллюстрация из книги Брехта Эвенса «Пантера»

Принц Пантера разделяет многие черты своих кошачьих собратьев из детской литературы. В частности, он похож на детские игрушки Кристофера Робина в книгах Алана Милна и Кальвина из стрипов Билла Уотерсона. У каждого из мальчиков было по плюшевому тигру, первый из которых, Тигра, не мог усидеть на месте и любил постоянно хвастаться своими несуществующими талантами, а второй, Хоббс, был единственным, с кем его хозяин играл и делился секретами. И в первые минуты знакомства с Пантерой может показаться, что Брехт Эвенс тем самым продолжает традицию изображения в детской литературе воображаемых друзей, которые помогают главному герою справиться с проблемами из реального мира. В соответствии с этим приёмом даже самые жестокие существа в придуманных детьми мирах желают ребёнку только самое лучшее: так, например, опасные чудовища из «Я убиваю великанов» Джо Келли и Х.М. Кэн Ниимураи «Голоса монстра» Патрика Несса наталкивают протагонистов на верный путь, которого они пытались всячески избежать. В «Пантере» же воображаемый друг, который выступает заменой умершей Котейки, не решает главной проблемы главной героини, которая состоит в нежелании принимать жизнь такой, какая она есть, вместе с разлукой и смертью близких. Иными словами, Кристина не хочет взрослеть, и её воображаемый друг только помогает ей в этом, уводя её вглубь мира фантазий, что в конечном счёте оборачивается для неё трагедией.

Издательство «Бумкнига» Иллюстрация из книги Брехта Эвенса «Пантера»

В своих книгах Брехт Эвенс говорит прежде всего о ситуациях из реальной жизни, хоть и через призму своего восприятия. В «Любителях» он рассказывает о злоключениях представителей современного искусства, а «Неверное место» так вообще можно назвать сборником едва связанных между собой историй о любителях ложиться на рассвете. Ближе всего к сюрреализму бельгийский автор приблизился в комиксе «Ночные животные», где чёрный сатир уводит к себе в лес девочку после того, как у неё начинаются первые месячные. Героиня сперва пугается странных существ, к которым её приводит играющий на дудочке похититель, но затем с радостью пускается в пляс, попутно снимая с себя одежду на виду у необычных существ. Чёрно-белая история, символично окрашивающаяся по ходу истории в красный, с её сказочными тварями различных мастей служит метафорой происходящих в девочке изменений, чьё вступление во взрослую жизнь было отмечено пятном крови на детских трусиках. В «Пантере» Эвенс не позволяет себе таких откровенных сцен, но нельзя не провести параллели между этой книгой и «Ночными животными». Для Кристины вхождение во взрослую жизнь не носит такого физиологического характера, её путь начинается прежде всего с моральной травмы, вызванной смертью домашнего животного. Однако сексуальный подтекст остаётся уже хотя бы из-за того, что её напарником по играм становится мужская фигура Пантеры, а их совместная игра в Твистер кажется некоторым читателям вполне однозначной.

Издательство «Бумкнига» Иллюстрация из книги Брехта Эвенса «Пантера»

Тем не менее у книги нет единственно верной трактовки, что и делает её шедевром современного комикса. Предложенная в этой статье версия о пагубном влиянии воображения в попытке убежать от реального мира прекрасно уживается с той, согласно которой как раз Пантера и является олицетворением взросления маленькой девочки, а для некоторой публики так совсем станет сказочным существом, пришедшим из своеобразной Нарнии. Не обременённые излишними домыслами дети не находят в комиксе каких-либо сексуальных подтекстов, которых всячески пытаются избежать родители, когда выбирают книжку на ночь. Встречались критики, которые увидели в следовании Брехтом Эвенсом правил создания литературы для младшего и школьного возрастов (яркие цвета, альбомный формат) попытку спародировать или же переосмыслить издания подобного рода. Но рассказываемая художником история настолько искренняя и органичная, что в ней не прослеживается желания автора создать детскую книгу, которая была бы интересна и взрослым, или же, наоборот, перевернуть этот концепт, создав взрослую книжку, которая могла бы заинтересовать детей. Подобные ярлыки помещают произведения в узкие рамки, тогда как Эвенс обращается к каждому, кто мог бы его услышать. «Пантеру» интересно читать и ею интересно делиться с другими, так как каждое новое видение истории, с которым вы познакомитесь, позволит и без того богатой на цвета и смыслы истории заиграть новыми красками.

Впрочем даже с такой уникальной техникой и многозначностью книга бы стала простым артбуком, не будь в ней хорошего сюжета с мощной кульминацией, которую Брехт Эвенс преподносит читателю при помощи первых двух элементов. В его руках наполненная смыслом цветовая палитра становится чеховским ружьём, готовым выстрелить в нужный момент. Так, умело вводя по ходу истории черно-белые кадры, пугающие своей монохромностью на фоне пышущих красками страниц, автору удаётся изобразить на бумаге крещендо из композиции Эдварда Грига «В пещере Горного короля» как раз в тот момент, когда комикс неожиданно теряет все краски, а персонажи закручиваются вокруг главной героини в пугающем танце.

Издательство «Бумкнига» Страница книги Брехта Эвенса «Пантера»

В любой личной библиотеке «Пантера» Брехта Эвенса будет выбиваться из общего ряда. Отчасти из-за своего горизонтального формата и ширины в 28 см, отчасти из-за своей жанровой неоднозначности, отчасти из-за своей оригинальности в художественном, сюжетном и концептуальном планах. Так или иначе, это книга не для одного прочтения, и вы, сами того не ведая, будете часто возвращаться к украшению вашей коллекции.