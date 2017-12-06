Санкт-Петербург, 6 декабря, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, в книжные магазины поступил комикс «На пути в Компостелу» норвежского художника Джейсона. Автор рассказывает о своем паломническом пути, на протяжении которого пытается преодолеть склонность к бесконечному самоанализу. ИА REGNUM публикует отрывки из комикса, который выпустило издательство «Бумкнига».

Издательство «Бумкнига» Обложка комикса «На пути в Компостелу» норвежского художника Джейсона

"В 2009 году в нашем сборнике «ЧПХ» мы издавали короткий комикс Джейсона. После этого долго не могли решиться издать его полноценную книгу, это сделали другие, — рассказывает директор издательства Дмитрий Яковлев. — В январе я был во Франции на фестивале комиксов в Ангулеме, где увидел его новую книгу «На пути в Компостелу». Вернувшись в Петербург, прочитал и решил издать».

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса «На пути в Компостелу» норвежского художника Джейсона

32 дня — именно столько занял у Джейсона маршрут длиной 800 километров до испанского города Сантьяго-де-Компостела. Мозоли, клопы в приютах и храп соседей-паломников стали постоянными спутниками автора.

Сюжет истории раскрывается постепенно, обнажая всё новые факты, поясняющие ранее уже описанные детали. Есть книги, которые необходимо прочесть не единожды, причем в разном возрасте. С «Компостелой» похожая ситуация, вот только несколько лет ждать не нужно. Как только перелистываешь последнюю страницу и возвращаешься на первую, история открывается уже совсем под другим углом.

«Как переводчик, я был в большом восторге взяться за Джейсона, так как это давало мне возможность изучить стиль автора и понять, с помощью каких текстовых приёмов он добивается эффекта отрешённости своих главных героев, но при этом заставляет нас во многом сопереживать им, — отмечает переводчик и автор комиксов Максим Трудов. — Как мне кажется, получается у него это за счёт создания вокруг персонажа некого мира, принадлежащего только ему. Это лучше представлено в его «жанровых» историях. В «Компостеле» он оставляет своего главного героя в нашей реальности, но мы чувствуем этот мир за счёт, например, часто встречающихся отсылок на массовую культуру и его неспособности установить коммуникацию с окружающими.

В тексте это представлено схожими с дневниковыми записями в виде односложных предложений («Сделал… Встретил… Увидел…»), которые перемежаются поэтическими отступлениями. В переводе необходимо было сохранить простоту и непосредственность рассказа, сделать представленный поток сознания естественным, что привело к многочисленным перечиткам. Перепроверка — конечно, хорошо, но из-за этого стали появляться новые ошибки, поэтому мы обращались за помощью к переводчику Михаилу Хачатурову, за что ему большое спасибо».

Благодаря своеобразному стилю Джейсона, читатель проникается историей и как будто становится спутником автора. Все подробности путешествия описаны детально и без приукрашиваний, что создает эффект присутствия. При этом в ходе повествования автор обращается вовсе не к читателю, а к самому себе. Такой прием придает истории некую долю интимности и создает эффект сближения читателя и автора. Причем это сближение происходит не из-за уменьшения дистанции, а из-за схожести. Колкие комментарии в свой адрес, сарказм и самокритика, пожалуй, знакомы каждому из нас.

Как и любая road story, «На пути в Компостелу» несет в себе много открытий. Новые места, новые слова, новые понятия. Если учесть, что комикс рассказывает не про обычное путешествие, а про паломническое, можно увеличить эти открытия вдвое.

«Было сложно найти всю топонимику и понять, как её правильно склонять, но это скорее технический вопрос, — отметил Трудов. — Да и вообще вся паломническая лексика порой ставила в тупик. Я участвовал в некоторых паломнических поездках по России и в принципе знаком с базовым словарём, но в случае с путешествием в Сантьяго всё было по-другому, так как речь шла о паломничестве за пределами России. Я читал много дневниковых записей и блогов путешественников, смотрел упоминаемым Джейсоном фильм с Мартином Шином на русском, даже открыл «Дневник мага» Пауло Коэльо, чтобы понять, какие слова предпочитают использовать сами паломники. Оказалось, что есть те, кто вместо «паломнического приюта» предпочитает «альберге», а «Путь святого Иакова» называет исключительно «путём Сантьяго». Наша книга не приносит порядка в подобный лексический раздрай и представляет версию, которая должна быть более понятна читателю извне».

И хотя паломничество — тема не простая и не каждому близкая, история пути к Сантьяго и к преодолению самого себя не оставит равнодушным никого. Это может быть восхищение или в какой-то степени недопонимание, но в любом случае не безразличие.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса «На пути в Компостелу» норвежского художника Джейсона

Напомним, ранее издательство «Бумкнига» выпустило графический роман Андерса Н. Кваммена «Старшая школа». Комикс в необычной форме рассказывает о трудностях подросткового возраста и о том, как на них влияет школа.