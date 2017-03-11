Любовь Степушова
Последние публикации
Самые сильные армии Латинской Америки
Армии каких стран Латинской Америки являются самыми сильными и боеспособными? Представление об этом можно получить из рейтингов. Например, одним из самых показательных является рейтинг Global FirepowerIndex (GFI), который учитывает около пятидесяти показателей, начиная от демографических и...
11 марта 2017
Бразилия: инициаторы коррупционных разоблачений и импичмента — взяточники?
Ожидание публикации нового списка обвиняемых в коррупции порождает в Бразилии самые пессимистические настроения. Генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано в ближайшие дни направит в Верховный федеральный суд (STF) страны новый список имен политиков, обвиняемых в коррупции на основе показаний...
8 марта 2017
«Лис» заблудился в демократических джунглях Бразилии
Согласно результатам опроса, проведенного в феврале с.г. Институтос MDA для Национальной конфедерации транспорта (CNT), только 10,3% бразильцев одобряют деятельность правительства президента Мишела Темера, по сравнению с 14,6% в октябре прошлого года. При этом 44,1% респондентов считает это...
28 февраля 2017
Аргентина теряет доверие к президенту Маурисио Макри
Либерализация экономики Аргентины привела к последствиям, с которыми президент страны Маурисио Макри не может справиться. Кроме того, его имя замешано в скандалах, связанных с конфликтами интересов. Имидж президента Аргентины Маурисио Макри за последнюю неделю сильно пострадал от скандала вокруг...
21 февраля 2017
Рафаэль Корреа может обзавестись карманным Лениным
В следующее воскресенье, 19 февраля, в Эквадоре состоятся выборы президента. По мнению эквадорского экономиста Вальтера Спуррьера Бакерисо, «после десяти лет правления режима Корреа выборы являются референдумом относительно управления страной. Мы выбираем, хотим ли мы больше того же самого, или...
15 февраля 2017
В Бразилии растет число бедных
К концу 2017 года количество бедных в Бразилии увеличится на 2,5 — 3,6 миллиона человек, говорится в отчете Всемирного Банка (ВБ). Большинство «новых бедных» составит городская молодежь со средним образованием. Бразильский телеканал TV247 связывает ухудшение материального положения этой части...
15 февраля 2017
Разрушит ли Латинская Америка стену Трампа
В Латинской Америке царят «похоронные настроения» после прихода к власти в США Дональда Трампа. Недовольны политики как слева, так и справа. И боливарианцы, и неолибералы. Пожалуй, ни один другой регион мира не пребывает в такой растерянности в ожидании перемен. Напомним, что президент США подписал...
9 февраля 2017