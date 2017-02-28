Ожидание публикации нового списка обвиняемых в коррупции порождает в Бразилии самые пессимистические настроения.

Picserver.org Коррупция

Генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано в ближайшие дни направит в Верховный федеральный суд (STF) страны новый список имен политиков, обвиняемых в коррупции на основе показаний руководителей компании Odebrecht, сообщаEl Pais.

Ожидается, что в этом списке будут, по крайней мере, имена двух министров из правительства Партии бразильского демократического движения (PMDB) Мишела Темера. Появившиеся утечки в прессе говорят о том, что первым обвиняемым будет, вероятно, сенатор из «туканос» (PMDB) Аесио Невес — основной соперник Дилмы Руссефф на предыдущих президентских выборах.

PSDB MG Аесио Невес

В минувшую пятницу экс-президент компании Odebrecht, Бенедито Жуниор показал при допросе по делу «Автомойка», что Невес «просил» 9 миллионов реалов (1 реал — 0,3 доллара) на избирательные компании кандидатов от PMDB. Всего, согласно показаниям обвиняемого, Odebrecht пожертвовал на это 80 миллионов реалов через «вторую кассу», так в Бразилии называют «левые» поступления.

Ирония судьбы состоит в том, что именно Аесио Невес и PMВD были инициаторами антикоррупционного процесса «Автомойка», в ходе которого заговорили Бенедито Жуниор и другие обвиняемые из Odebrecht, комментирует El Pais.

Напомним, что PMВD по итогам президентских выборов 2014 года обратилась в Избирательный суд Бразилии (TSE), чтобы тот оценил, допустила ли Дилма Руссефф нарушения в ходе избирательной кампании. Расследование привело к импичменту президента за нарушения бюджетной дисциплины. Что же касается Аесио Невеса, то он неоднократно заявлял, что он не нарушал закон, собирая «пожертвования», что просьбы к Odebrecht были одними из многих и оформлены официально.

Однако показания другого экс-президента компании Odebrecht, Марсело Одебрехта, говорят об обратном. Обвиняемый заявил, что пожертвовал 150 миллионов реалов через «вторую кассу» в пользу дуэта Дилма/Темер, причем без официального запроса.

Чем дальше расследуется коррупционная схема Petrobras — Odebrecht («Автомойка»), тем больший круг политиков и чиновников она охватывает. По делу дают показания 78 бывших сотрудников строительной компании, которые согласились рассказать подробности в обмен на смягчение приговоров. Последствия обещают быть катастрофическими, всё говорит о том, что коррупция уходит своими корнями на низшие звенья управления. Предприятия и фирмы бразильских штатов и муниципалитетов, вероятно, также «помогают» в проведении избирательных кампаний партиям в обмен на выгодные контракты.

Новый «список Жанота» — это уже второе обвинительное заключение после 2015 года, когда по делу «Автомойка» прошли экс-президенты от Партии Трудящихся (РТ) Дилма Руссефф и Инасио Лула да Силва, а также еще около 50 политиков из разных партий. Ожидается, что кроме Аесио Невеса в новом списке будут глава администрации президента Элизео Падилья (в ранге министра) и министр Секретариата по стратегическим вопросам Морейра Франко — ключевые фигуры федерального правительства.

Падилья уже упоминался в показаниях еще одного экс-руководителя компании Odebrecht Клаудио Мело Фильо, который сказал на допросе, что передал через «вторую кассу» адвокату Жозе Юнесу для «туканос» 10 миллионов реалов. Как сообщало агентство REGNUM, https://regnum.ru/news/polit/2243649.html Юнес дал подтверждающие показания, причем заметил, что президент Мишел Темер был в курсе того, что деньги будут направлены для подкупа депутатов нижней платы парламента, чтобы они избрали спикером человека из PMDB. Что касается Морейра Франко, то, согласно показаниям Мело Фильо, именно от него последовала «просьба» о финансировании PMDB. В феврале Морейра Франко получил должность министра в правительстве Темера.

Реагируя на обострение обстановки, правительство сейчас пытается переместить фокус общественного мнения на свои экономические реформы, пишет Folha de S. Paulo Согласно версии этого издания, Мишел Темер попросил парламент как можно быстрее принять законопроект по пенсионной реформе. Спешка вызвана тем, что надо дать понять народу, что правительство не парализовано, пишет Folha.

Diego DEAA Мишел Темер

Как сообщало агентство ИА REGNUM, если законопроект будет принят, то увеличение пенсионного возраста до 65 лет при минимальном стаже 25 лет ухудшит материальное положение 79 процентов бразильцев. Согласно данным Пенсионного фонда Бразилии, 60 процентов пенсий по возрасту, предоставленных с января по декабрь 2015 года, были назначены работникам с трудовым стажем менее 20 лет, и 97 процентов — со стажем менее, чем 25 лет — той выслугой, которая будет необходима для получения пенсии по новому закону.