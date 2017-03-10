Армии каких стран Латинской Америки являются самыми сильными и боеспособными? Представление об этом можно получить из рейтингов. Например, одним из самых показательных является рейтинг Global FirepowerIndex (GFI), который учитывает около пятидесяти показателей, начиная от демографических и территориальных, заканчивая наличием запасов нефти, количеством пригодных для военных целей аэродромов и ядерным потенциалом.

Exército Brasileiro ВС Бразилии

Согласно рейтингу GFI 2016 года самой мощной армией в Латинской Америке называют бразильскую, которая занимает пятнадцатое место в мире, опережая армию Израиля. Бразильские вооруженные силы, согласно GFI, располагают 330 тысячами военнослужащих и 1, 8 миллионами резервистов, на вооружении имеют 486 танков, 1,7 тысяч БМП, 735 военных самолетов (43 из них — боевые машины), 251 вертолет (из них 12 — боевых) и разнообразный флот с пятью подводными лодками. Военный бюджет страны — 31, 9 миллиардов долларов.

Армия Мексики занимает тридцать первое место — сразу после армии Украины. Под ружьем находятся 270 тысяч человек, и к призыву готовы 76 тысяч резервистов. Вооруженные силы Мексики не имеют на вооружении танков, подводных лодок и боевых вертолетов, согласно GFI. Но страна располагает значительным парком военных самолетов — 695 единиц, из них шесть — истребители. Военный бюджет страны — 7 миллиардов долларов.

Мексиканские парашютисты

На тридцать пятом месте в мире находится аргентинская армия. Аргентина располагает 75 тысячами военнослужащих и 30 тысячами резервистов, имеет на вооружении 412 танков, 828 единиц БМП, 252 самолета, из них 32 истребителя и 64 штурмовика, отсутствуют боевые вертолеты. ВМС страны имеют 3 подводных лодки. Военный бюджет составляет 4,33 миллиардов долларов.

На сороковом месте, согласно GFI, находится армия Перу: 120 тысяч военнослужащих и 272 тысячи резервистов, танки — 85 единиц, БМП — 890, самолеты — 246, из них истребители — 26, штурмовики — 6, вертолеты — 83, из них боевых — 16. Подводных лодок — 6. Военный бюджет — 2, 6 миллиарда долларов.

На сорок первом месте идет армия Колумбии: 445 тысяч военнослужащих и 62 тысячи резервистов. Танками эта армия не располагает, но приближается к бразильской по количеству БМП — 1345 единиц, самолетов — 447, из них истребители — 19, штурмовики — 56, имеет 241 транспортный вертолет, боевых вертолетов — ноль. Колумбия обладает 11 подводными лодками, военный бюджет — 12, 2 миллиардов долларов.

Завершим обзор данными об армии Венесуэлы (опережает армии Казахстана и Беларуси), которая занимает сорок пятое место в данном рейтинге. Под ружьем у Каракаса находится 115 тысяч военнослужащих и 438 тысяч резервистов — в запасе, танки — 192 единицы, БМП — 700, самолеты — 277, из них истребители — 33, штурмовики — 33, вертолетов — 86, из них боевых — 10. ВМС страны располагают двумя подводными лодками. Военный бюджет 4 млрд. долларов.

Рейтинг GFI (126 стран) ставит на сорок седьмое место в мире армию Чили, на шестьдесят девятое — Эквадора, семьдесят девятое — Кубы, восемьдесят первое — Боливии, сто второе — Гватемалы, сто четвертое — Парагвая, сто пятое — Уругвая, сто седьмое — Гондураса, сто тринадцатое — Никарагуа, сто двадцать второе — Сальвадора, сто двадцать третье — Панамы. Некоторые страны региона вообще не имеют армий. Это, например, Коста-Рика, Доминика, Гренада, Гаити.

Согласно данным Международного института исследований проблем мира в Стокгольме (SIPRI), военные расходы в Латинской Америке в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизились на 2,9% и составили 67 миллиардов долларов. При этом Южная Америка потратила на эти нужды 57, 6 миллиардов, продемонстрировав уменьшение на 4 процента, а регион Центральной Америки и стран Карибского бассейна увеличил расходы на 3,7 процента, с расходами 9,5 миллиарда долларов.

В целом. на Южную Америку приходилось в 2016 году 46 процентов импорта оружия на американском континенте, указывает SIPRI на своем официальном сайте. При этом закупки упали на 30 процентов в период между 2012 и 2016 годами по сравнению с периодом 2007 — 2011 годов. На Россию приходилось 34 процентов поставок вооружений в Южную Америку, Соединенные Штаты шли на втором месте с 16 процентами, и Франция с 8,1 процентами — на третьем.

Presidencia.gob.ve Национальные боливарианские вооруженные силы Венесуэлы

Анализ SIPRI по странам показывает, что самыми главными импортерами вооружений в период между 2012 и 2016 годами были Венесуэла и Мексика. Причем, Мексика импортировала на 184 процента больше, а Венесуэла — на 17 процентов меньше по сравнению с периодом 2007−2011 годов. SIPRI объясняет падение закупок в Венесуэле падением цены на нефть и исчерпанием монетарных ресурсов страны. SIPRI указывает, что 56% оружия Мексика импортирует из США, тогда как Венесуэла — 74% получает из России. За этими странами в списке самых крупных импортеров шла Бразилия (уменьшение импорта на 3 процента) и Колумбия (уменьшение на 19 процентов). Заметим, что снижение закупок оружия в Колумбии произошло на фоне мирного урегулирования внутреннего военного конфликта с FARC-EP, а в Бразилии — на фоне тяжелого экономического кризиса.

Институт не детализирует данные по импорту в регионе Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Можно предположить, что рост импорта вооружений обеспечили здесь Никарагуа, Гондурас, Гватемала и Сальвадор, пишет мексиканская газета El Universal. Никарагуа начала закупать оружие у России: танки, самолеты Як-130, патрульные катера. Всего контракт рассчитан на 350 миллионов долларов, комментирует La Prensa.

Такой важный показатель как соотношение расходов на оборону к ВВП анализирует Всемирный банк. Согласно его данным, опубликованным на официальном сайте, первое место в этом рейтинге занимает в Латинской Америке Колумбия — она потратила в 2015 году 3,4% ВВП на свои военные расходы, затем следуют Эквадор (2,7%), Чили (1,9%), Боливия (1,62%), Аргентина — (0,87%), Гватемала (0,43%), Мексика (0,67%) и Венесуэла 1,2% (показатель 2014 года).

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