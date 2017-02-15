В следующее воскресенье, 19 февраля, в Эквадоре состоятся выборы президента. По мнению эквадорского экономиста Вальтера Спуррьера Бакерисо, «после десяти лет правления режима Корреа выборы являются референдумом относительно управления страной. Мы выбираем, хотим ли мы больше того же самого, или поворота на 180 градусов», сообщает El Universo.

Maurizio Costanzo Эквадорские крестьяне

Эквадорский экономист уверен также, что кандидат от правящей партии Ленин Морено «имеет опыт общественной работы и компромиссный стиль общения». И если он выиграет президентские выборы, то будет проводить курс предыдущего лидера «с незначительными изменениями».

Однако, по мнению Вальтера Спуррьера, правительство Морено будет карманным правительством. «Морено будет править, находясь на постоянной телефонной связи с Бельгией, откуда Корреа будет руководить страной». Он также отмечает, что после жесткого перехода, сравнимого с тем, что произошло в Перу и Чили, мы бы стали на ноги». Если же курс не изменится, то будет «застой и перекосы, которые напоминают Венесуэлу», цитирует El Universo.

MunicipioPinas Рафаэль Корреа

Иную точку зрения высказал аналитик Фернандо Касадо в интервью TeleSur. По его мнению, достигнутые успехи за время правления Корреа по снижению бедности на 30 процентов при новом курсе могут быть утеряны. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, которая явилась результатом падения цен на нефть и повышения курса доллара, что снизило объемы традиционного экспорта, Эквадор считается страной, которая не преодолела бы кризис, если бы не социальная политика в отношении бедных. Эти достижения преемник Корреа — Ленин Морено должен углубить, закрепить и продолжить, несмотря на экономические трудности.

19 февраля 12,8 миллиона эквадорцев придут на избирательные участки, чтобы выбрать главу государства и 137 членов Национальной Ассамблеи. Кроме того, на голосование ставится поправка к закону «О структуре Народной исполнительной власти», в которой указывается, что государственные служащие не могут иметь счетов или активов в «налоговых гаванях».

Agencia de Noticias ANDES Ленин Морено

Кандидатом от правящих сил является Ленин Морено. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным соцопросов, основным соперником Морено является оппозиционный правый лидер Гильермо Лассо. Но генерал и «друг индейцев» Пако Монкайо набирает рейтинг у избирателя и в столице страны идет практически вровень с Морено. Уже сейчас понятно, что эти президентские выборы не будут легкими для команды Рафаэля Корреа. Однако, Рафаэль Корреа заявил, что, несмотря на «грязную и нечестную избирательную кампанию, правые не смогут нанести нам поражение», комментирует Andes. .

Несколько дней назад глава Национального избирательного совета Эквадора (CNE) Хуан Пабло Посо объявил, что после 8 февраля социологические компании не смогут предать гласности данные по рейтингам кандидатов в президенты страны. Нарушившие это распоряжение будут оштрафованы на сумму от пяти до двадцати тысяч долларов, сообщает «Эквадор сегодня».