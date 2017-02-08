В Латинской Америке царят «похоронные настроения» после прихода к власти в США Дональда Трампа. Недовольны политики как слева, так и справа. И боливарианцы, и неолибералы. Пожалуй, ни один другой регион мира не пребывает в такой растерянности в ожидании перемен.

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, что президент США подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США для предотвращения нелегальной иммиграции и пообещал выйти из НАФТА (соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой).

Трамп крайне негативно оценил «примирение» США и Кубы. Он возвратил Фиделю забытый при предыдущей администрации титул «жестокого диктатора», который «подавлял свой народ в течение почти шести десятилетий». Заметим, что Барак Обама по случаю кончины кубинского лидера отозвался о нем как о человеке, который «отметился в истории своим уникальным рисунком».

«От Трампа будет боль, будут страдания, но появятся и новые возможности — объединиться в построении своих региональных рынков», — заявил Рафаэль Корреа в интервью изданию 20minutos.es. А вот Николас Мадуро заметил, что «хуже» Обамы Трамп не будет, поскольку это «невозможно». Президент Венесуэлы советует «подождать» развития событий. «Однополярный мир закончился, и Венесуэла стоит на гребне перемен», — цитирует Globo. Надежды Мадуро связаны с тем, что Трамп, как и обещал, перестанет навязывать американские ценности миру.

Однако, заметим, что главный советник Трампа — генерал Майкл Флинн — международным терроризмом называет «альянс противников» от Пномпеня до Гаваны и Каракаса. В этом контексте Трамп не случайно пообещал мексиканскому президенту Энрике Пенья Ньето справиться с «плохими парнями» из наркокартелей с помощью американской армии. Об этом он заявил в интервью с Биллом О’Рейли на Fox News.

Presidencia de la República Mexicana Энрике Пенья Ньето

Тема Трампа обсуждалась и в ходе визита президента Аргентины Маурисио Макри в Бразилию. Отметим, что в ходе предвыборной кампании Макри не скрывал своих симпатий к Хиллари Клинтон. В ходе переговоров президент Бразилии Мишел Темер подчеркнул общность интересов двух стран. И то, что в нынешней международной ситуации, отмеченной «неопределенностью», Аргентина и Бразилия должны демонстрировать тесное сотрудничество и интеграцию, комментирует La Nacion. Маурисио Макри, в свою очередь, призвал к тому, чтобы Аргентина и Бразилия стали «союзниками века».

Чили и Колумбия вообще не делают громких заявлений по поводу прихода Трампа. А для министра иностранных дел Парагвая Эладио Лоисага антимексиканская политика Трампа — это исключительно вопрос, возникший между Мексикой и США. «Латинская Америка не будет более жесткой к Трампу потому. что Мексика этого не просит. Сигнал должен прийти из Мексики», — подчеркнула министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра.

Отметим, что в 2015 году товарооборот между Мексикой и Аргентиной был 2,5 млрд долларов, Мексикой и Бразилией — 9 миллиардов, а между Мексикой и США более чем 500 млрд долларов. Такие же диспропорции наблюдаются и у других латиноамериканских стран, товарооборот между странами МЕРКОСУР в 2015 году снизился на 21%.

Бразилию сейчас беспокоит не противостояние США, а чтобы Трамп не ввел протекционистские барьеры против экспорта бразильского этанола, стали и хлопка. Бразилия надеется на рост цен на сырье, который может смягчить негативные последствия повышения процентных ставок в США и, как следствие, оттока капитала с финансового рынка Бразилии. Эти же соображения касаются и других лидеров континента, вплоть до Венесуэлы. Ибо все страны Латинской Америки поставляют в США в основном сырье, а не продукцию высоких технологий.

Пожалуй, всем им надо надеяться только на то, что протекционистская политика Вашингтона столкнется с жесткой оппозицией большей части бизнес-элиты США — владельцев транснациональных компаний. И тогда Трамп не выполнит многих предвыборных обещаний. Если же выполнит, то региону придется искать альтернативные источники партнерских отношений.

Флаг Китая

Многие аналитики говорят о том, что Китай может на этой волне увеличить свое растущее влияние в регионе. Китай сегодня является крупнейшим торговым партнером Бразилии, Чили и Перу, вторым — Мексики, Аргентины и Венесуэлы. Товарооборот между странами Латинской Америки и Поднебесной вырос с 13 миллиардов долларов в 2000 году до 262 млрд в 2013 году. В начале 2015 года, в рамках первого Форума Китай — СЕЛАК, Си Цзиньпин пообещал увеличить торговлю со странами региона до 500 миллиардов долларов и инвестировать 250 млрд в течение следующего десятилетия.

Бразильский политолог Оливер Штункел из Фонда Getulio Vargas (FGV) заявил Deutsche Welle, что «в отсутствие какой-либо конкретной политики Трампа в регионе будет наблюдаться дальнейший рост влияния Китая, как это уже произошло при правительстве Джорджа Буша». Но Китай тоже переживает нелегкие времена. Третий год падает спрос на сельскохозяйственное сырье, импортируемое из Латинской Америки, — сою, мясо, хлопок и другие товары. В 2016 году региональный экспорт в Китай сократился на 5%, в 2015 — на 14, согласно «Оценке коммерческих тенденций Латинской Америки и стран Карибского бассейна» Межамериканского банка развития. Сократился и спрос на китайские товары в странах Латинской Америки — тоже в связи с экономическим кризисом.

«Я не вижу в регионе ни одного политика, способного объединить латиноамериканцев против Трампа», — заявил в интервью ВВС Жозе Рамуш-Орта, лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Восточного Тимора. «Любое ухудшение отношений между США и Мексикой, например, отказ от НАФТА, будет иметь серьезные последствия для мексиканской экономики, что, в свою очередь, повлияет на Центральную Америку и может снова зажечь антиамериканские настроения в Латинской Америке», — подытожил Жозе Рамуш-Орта.