Либерализация экономики Аргентины привела к последствиям, с которыми президент страны Маурисио Макри не может справиться. Кроме того, его имя замешано в скандалах, связанных с конфликтами интересов.

Иван Шилов ИА REGNUM Маурисио Макри

Имидж президента Аргентины Маурисио Макри за последнюю неделю сильно пострадал от скандала вокруг соглашения об урегулировании долга почтовой компании Correo Argentino, связанной с фирмой его отца. Не меньший урон нанесла индексация пенсий, проведенная согласно личному указанию Макри по иной формуле и позволившая сэкономить на пенсионерах три миллиарда песо.

Напомним, что правительство ранее достигло договоренности с Correo Argentino по реструктуризации долга, что, по мнению прокурора Габриэлы Бокин, «равноценно списанию долга» и «нанесет ущерб казне». Поэтому сделка «должна быть признана неправомерной». По данным прокурора, к 2033 году, когда компания должна будет погасить долг, размер списания достигнет 70 млрд песо ($4,5 млрд). Бокин выразила мнение, что при заключении соглашения мог иметь место конфликт интересов. «Семья Макри владеет всем акционерным капиталом компании Socma S. A., контролирующей компанию Sideco Americana S. A., которая в свою очередь обладает контрольным пакетом акций Correo Argentino», — говорится в решении прокурора, комментирует El Periodico.

(сс) Leandro Kibisz Офис Correo Argentino

Что касается второго события — индексации пенсий, которую по закону полагается делать два раза в год с учетом инфляции, то президент, выступая перед пенсионерами в провинции Сан-Луис, заявил, что в расчетах была допущена «математическая ошибка», и пообещал ее исправить. На самом деле, как пишет Pagina 12, Маурисио Макри уменьшил размер индексации, согласно рекомендациям МВФ, при этом «сэкономил» на пенсионерах 3 миллиарда песо. Поясним, что Макри после завершения тяжбы с «фондами-стервятниками» начал политику заимствования в МВФ и должен выполнять его условия. Рекомендации касаются не только применения другой методики расчета индексации пенсий, но и увеличения пенсионного возраста для женщин до 65 лет.

По подсчетам Infobae, даже с перерасчетом по более высокому индексу — 12, 96%, с марта дополнительные выплаты составят 24 песо в день — это менее, чем полкило хлеба, цена на который выросла на 87% за последние три месяца. При росте коммунальных платежей и сокращении выплат на лекарства пенсионерам в Аргентине становится все тяжелей, пишет Infobae.

62,4% аргентинцев считают, что соглашение между правительством Макри и его семейным предприятием Correo Argentinо — это «акт коррупции». Такие данные получены в результате исследования общественного мнения, которое провел аргентинский институт Analogías, комментирует TeleSur. Опрос также показал, что 65% респондентов полагают: решение Макри в пользу его семьи отрицательно сказалось на имидже президента. А 54% опрошенных негативно оценивают деятельность Макри на посту президента.

Другой отчет консалтинговой кампании Management & Fit говорит, что общие показатели политического и экономического оптимизма в Аргентине при Макри упали и достигли «исторических минимумов». Политический оптимизм составляет 33,6% против 48% в апреле прошлого года, а экономический — 33,1%, против 45 в апреле прошлого года .

Management & Fit предупреждает, что разрыв между благоприятными экономическими ожиданиями и оценками текущей экономической ситуации увеличивается в последние месяцы из-за неблагоприятных прогнозов в сфере занятости, ценообразования и доходов. И это является сигналом для правительства, что время так называемого эффекта надежды не будет длиться вечно.

(сс) Phillip Capper Буэнос-Айрес, Аргентина

Добавим, что разочаровывает избирателя не только повышение тарифов, инфляция и безработица. С либерализацией валютного курса и падением песо аргентинские сырьевые товары стали неконкурентоспособны на мировых рынках. Предприниматели жалуются на нашествие импортных товаров после отмены протекционистских барьеров. Отечественные производители недовольны и тем, что в супермаркеты им теперь не прорваться, а посредники завышают цены на их продукцию на порядок. По поводу невостребованности отечественных яблок, сахара прошли протесты фермеров. Не оправдались надежды и на рост иностранных инвестиций. Не случайно Макри активно ищет их теперь в Китае и ЕС.

21 февраля стало известно, что на Макри в прокуратуру подано новое заявление, пишет Urgente 24. Он подозревается в нанесении ущерба госкомпании Aerolíneas Argentinas. Правительство Макри заключило договор с колумбийским лоукостером Avianca, который входит в группу компаний семьи Макри — MacАir об использовании национальных и международных авиамаршрутов. Именно тех, которые эксплуатирует Aerolíneas Argentinas. Компания «Авианка» за последний год резко расширила свой парк самолетов с 6 до 18, и ее деятельность «разрушит нашу компанию в недобросовестной конкуренции с компанией, владельцем которой является семья Макри», говорится в заявлении, поданном в прокуратуру от имени «undación por la Paz y el Cambio Climático.

Остается ответить на вопрос, как эти скандалы повлияют на результаты парламентских выборов в октябре 2017 года? Напомним, что выборы в парламент Аргентины проводятся каждые два года — обновляется треть сенаторов и половина депутатов