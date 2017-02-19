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Иван Шилов ИА REGNUM Мишел Темер

Согласно результатам опроса, проведенного в феврале с.г. Институтос MDA для Национальной конфедерации транспорта (CNT), только 10,3% бразильцев одобряют деятельность правительства президента Мишела Темера, по сравнению с 14,6% в октябре прошлого года. При этом 44,1% респондентов считает это правительство плохим или очень плохим, что на семь процентов больше, чем в октябре (36,7%). Личный рейтинг президента также снизился с 31,7% до 24,4%, пишет Valor Económico.

Отметим, что некоторые издания приводят еще худшие показатели. «На сегодняшний день только один процент респондентов высказал положительное мнение о деятельности администрации президента Бразилии Мишела Темера», такие данные приводит Институт IPSO. В качестве респондентов выступили 200 тысяч человек из разных регионов Бразилии, сообщается на сайте Brasil-247.

Экс вице-президент Мишел Темер временно пришел к власти в мае прошлого года и был утвержден президентом в августе после импичмента Дилмы Руссефф по обвинению в манипуляции бюджетными счетами. Левые бразильские СМИ называют этот импичмент «институциональным переворотом».

PMDB Nacional Эдуардо Кунья

В недавнем интервью журналу Veja экс-помощник Темера, адвокат Жозе Юнес сообщил, что шеф администрации президента (Casa Civil) Элизео Падилья в 2014 году организовал подкуп депутатов парламента, чтобы они выбрали спикером члена PMDB Эдуардо Кунья. Дело в том, что именно спикер, согласно Конституции, может инициировать импичмент президента, что и сделал Кунья в апреле 2016 года.

Юнес заявил Veja, что Падилья использовал его в качестве невольного «мула» (так в Латинской Америке называют человека, перевозящего наркотики) для передачи «конверта» с наличными, полученными от компании Odebrecht. И Темер знал об этом. Всего для подкупа 140 депутатов было передано 10 миллионов реалов, а через Юнеса — 4 миллиона, пишет Veja. Напомним, что ряд руководители строительной организации Odebrecht обвиняются в том, что давали взятки чиновникам и топ-менеджерам, чтобы обеспечить себе выгодные подрядные контракты, в том числе в госкомпании Petrobras. Эта коррупционная схема получила название «Автомойка».

Джеферсон Миола на портале Conversa afiada пишет, что схема подкупа была согласована между Темером и Марсело Одебрехтом в 2014 году в присутствии Падильи. «Кунья начал саботировать решения правительства президента Дилмы Руссефф и дал ход импичменту без доказательства совершенного ею должностного преступления, освобождая место для прихода Темера к власти», — пишет автор.

Добавим, что Wikileaks на своем официальном сайте утверждает, что Темер был информатором посольства США в Бразилии в 2006 году. Темер давал американцам свое видение политической ситуации в Бразилии, прогноз по выборам президента, которые выиграл Лула, и анализировал условия, при которых PMDB могла бы выиграть выборы, пишет сайт Metropolеs.

Низкие рейтинги Кабинета министров объясняются и стагнацией в экономике. Уровень безработицы в январе вырос до 12,6%, что составляет почти 13 миллионов человек, по данным Института географии и статистики Бразилии (IBGE). Прогноз МВФ по росту ВВП на текущий год сохраняется негативным. Ожидается его падение на 0, 6 процентов. Правительство проводит непопулярную пенсионную реформу и отказывается от социальных программ.

Archive.government.ru Луис Инасиу Лула да Силва

Согласно опроса MDA, если бы выборы президента состоялись сейчас, то их выиграл бы Луис Игнасиу Лула да Силва (президент страны в 2003—2010 годах), у него 30,5% голосов, против 11,8% у лидера «зеленых» Марины Сильвы. Президент Мишел Темер имеет 3,7% одобрения. Заметим, что против Лулы также ведется расследование по делу об организации системы взяточничества для финансирования РТ. Если обвинения будут доказаны, то он не сможет принять участие в выборах 2018 года.

Как ранее писало ИА REGNUM. Мишела Темера называют «лисой в бюрократических джунглях столицы Бразилии». Похоже, седой лис заблудился в собственном лесу.