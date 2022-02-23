Климент Александров
Автор
Переводчик с греческого и английского. Сферы интересов - международное положение, общественная обстановка в странах мира. Любимые регионы - США, Греция, Израиль.
Последние публикации
«Какое ещё самоопределение народов»? В Греции обсуждают признание ЛНР и ДНР
В греческих СМИ обсуждают признание Россией независимости ЛНР и ДНР. Гнев, недоумение, негодование, паника и постепенный заход на истерику — так можно описать реакцию греческих аналитиков на шаг, сделанный российским руководством по просьбе руководства ЛНР и ДНР. Нам не в новинку слышать, что мы, в...
23 февраля 2022
Пять позиций Израиля, которые ему стоит разъяснить Анкаре — Times of Israel
Региональная политика Турции привела к усилению изоляции страны, а денежно-кредитная политика президента Реджепа Эрдогана привела к ухудшению состояния ее экономики. Анкара в настоящее время пытается наладить свои связи с региональными державами, включая Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)...
21 февраля 2022
Снизить цены на газ и ослабить влияние РФ — секрет успеха для США: The Hill
Четырнадцать лет назад, будучи главой делегации США во времена заоблачных цен на энергоносители, я встретился с министром нефти одной из стран Ближнего Востока, пытаясь убедить его страну увеличить добычу. Я отчетливо помню, как он выслушал мое выступление, сделал паузу на несколько секунд, а затем...
16 февраля 2022
Коронавирусный кризис создал в правосудии США настоящий хаос — The Hill
Чуть более года назад национальная комиссия, которую мы возглавляли, предложила широкий набор решений для системы уголовного правосудия, пострадавшей от пандемии COVID-19. Сегодня, когда штамм «Омикрона» распространяется по всем США, мы считаем, что эти рекомендации являются более актуальными, чем...
14 февраля 2022
«Слишком ценна, чтобы бросить»: что значит Турция для ЕС и США? — In Gr
В то время как Турция значительно улучшила свои отношения с США, о чем свидетельствуют последние события (отмена американской поддержки трубопровода EastMed, визит президента Эрдогана в Киев и т.д.), похоже, в отношениях Турции и Европейского союза наметился определенный застой. И все же эта тишина...
11 февраля 2022
Сегодняшняя Европа без российского газа не выживет: To Vima
Во время российско-украинского кризиса в начале 2014 года Греция председательствовала в Евросоюзе. Риск перебоев с поставками российского газа в Грецию и Болгарию казался вполне реальной перспективной, и это при том, что близилась тяжелая зима. Как председатель Совета министров энергетики я...
10 февраля 2022
The Hill: у США появился шанс обойти Китай
Нехватка автомобильных чипов преследует автопроизводителей уже более года, в результате чего мировые показатели продаж автомобилей снизятся на 10 процентов в 2021 году (81 миллион единиц) по сравнению с уровнем до пандемии 2019 года. Аналитики прогнозируют, что дефицит чипов продлится и в 2022 году...
8 февраля 2022
Times of Israel: «Освенцим» не свалился с неба”
«Расизм и антисемитизм национал-социалистов не упали с неба. Концентрационные лагеря и лагеря уничтожения не упали с неба. «Освенцим» не свалился с неба». Это были первые слова президента Австрии Александра Ван дер Беллена на открытии новой австрийской национальной выставки в бывшем...
27 января 2022
Байден ведет США к энергетическому конфликту — The Hill
Администрация президента США Джо Байдена оказывается в затруднительном положении в области энергетики и климата. Его климатическая политика является продолжением подхода, принятого президентом Обамой в период низких цен на энергоносители. Но теперь высокие цены на нефть, газ и электроэнергию...
26 января 2022
На что будет похож Ближний Восток без США? — Jerusalem Post
Снижение стратегического интереса Соединенных Штатов Америки к Ближнему Востоку является главной темой в исследовательских кругах по всему миру. Причем споры часто сосредоточены не на возможности такого снижения, а на его пределах и последствиях для союзников США в регионе. Какие сценарии...
25 января 2022
В Греции считают, что Москва начала играть с НАТО по-взрослому
В Греции провластные комментаторы получили значительный повод для славословий: прибытие первых шести (из 24) французских истребителей Rafale — первый шаг абсолютно необходимого усиления Вооруженных сил Греции против ревизионистской политики непредсказуемого восточного соседа, Турции. Оппозиционные...
24 января 2022
The Hill: Трамп в цифрах. Станет ли бывший президент будущим?
2022 год — критический год для Дональда Трампа. Участвуя в одной главной гонке за другой, он поставил на кон жизненно важный актив: восприятие того, что он победитель. Сильный год для Трампа подготовит почву для участия в выборах в 2024 году, и ему явно не терпится сделать это заявление. Итак, как...
20 января 2022
Что изменится в Турции с уходом Эрдогана? — To Vima
Несмотря на очевидный прогресс во внешней политике Греции, особенно в греко-турецкой, также наблюдаются неудачи. Особое внимание обращают на себя два чрезвычайно зловещих события: во-первых, связь, которую Анкара устанавливает между демилитаризацией островов Восточного Эгейского моря и их греческим...
11 января 2022
Требования России к НАТО откроют путь для Российской империи 3.0 — The Hill
9 января администрация Байдена начнет переговоры в Женеве по «Ультиматуму Путина», двум наборам требований, предъявленных США и НАТО. Если они будут приняты, то разрушат тридцатилетнюю политику европейской безопасности после Холодной войны, одновременно открыв путь к Российской империи 3.0 —...
7 января 2022
Почему политики меняют своё отношение к пандемии? — The Hill
После почти двухлетней одержимости пандемией COVID-19 многие американцы, похоже, готовы отказаться от требований по социальному дистанцированию. Их готовность к локдаунам и тому подобному невелика, на что некоторые политики уже обращают внимание: лишь немногие выдают новые требования в условиях...
30 декабря 2021
Слухи об упадке России сильно преувеличены — The Hill
Рассказы о гибели России циркулировали с поразительной последовательностью с момента распада Советского Союза ровно три десятилетия назад. Государство-преемник упавшего со своего пьедестала СССР обычно характеризовалось как «приходящая в упадок держава», «бывшая держава» и «власть с понижением». В...
27 декабря 2021
Индия пытается найти баланс между Россией и США — The Hill
Недавний визит президента России Владимира Путина в Дели подтверждает стремление Индии к стратегической автономии, несмотря на то, что она строит прочное стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. С точки зрения индийцев, на американцев не всегда можно полностью положиться, а учитывая...
21 декабря 2021
«Естественный иммунитет» к коронавирусу может быть опасен — The Hill
Весь иммунитет является «естественным», сказал мне недавно доктор Карлос Дель Рио, избранный президент Американского общества инфекционных заболеваний, в эфире радиостанции Sirius XM «Доктор». Однако вы сигнализируете иммунной системе о выработке нейтрализующих антител, Т-клеток и В-клеток памяти...
15 декабря 2021
Где у народа больше прав: Россия и США меряются демократиями — Kathimerini
Как бы развивалась Холодная война, если бы она велась в условиях, когда обе стороны соревновались в том, насколько капиталистической или коммунистической была их система, и при этом противники придерживались бы одних и тех же принципов? Конечно, существовал оксюморон, авторитарные режимы называли...
14 декабря 2021
«Европейский пациент» вздыхает на кушетке Алексея Миллера — In Gr
На «кушетке психолога» Алексея Миллера вздыхает Европа. В последние недели глава Газпрома принимал в своей штаб-квартире в Санкт-Петербурге глав государств, министров, представителей государственных компаний из разных европейских стран на бесконечном базаре цен на газ в следующем году. Обычный...
10 декабря 2021