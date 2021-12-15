Весь иммунитет является «естественным», сказал мне недавно доктор Карлос Дель Рио, избранный президент Американского общества инфекционных заболеваний, в эфире радиостанции Sirius XM «Доктор». Однако вы сигнализируете иммунной системе о выработке нейтрализующих антител, Т-клеток и В-клеток памяти против SARS-CoV-2 естественным образом, независимо от того, связано ли это с самим вирусом или получением сигнала от молекулы РНК-мессенджера для выработки белка-шипа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Вакцины тоже «естественны».

Доктор Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний, согласилась с этим тезисом в последующем интервью со мной для Fox News. Проблема с использованием термина «естественный иммунитет» заключается не только в точности, но и в сообщении, которое он посылает общественности, а именно в том, что один вид иммунитета может быть лучше другого.

Это может быть опасно, тем более что многие люди могут не осознавать, что потенциальные долгосрочные побочные эффекты от COVID-19, включая потерю обоняния и вкуса, когнитивные изменения, проблемы с легкими и сердцем, намного перевешивают преимущества с точки зрения иммунитета, который вы развиваете и который кажется временным и переменчивым. Хотя это относится и к вакцине, поскольку для максимальной защиты требуются ускорители, совершенно очевидно, что побочные эффекты вакцины намного меньше, чем побочные эффекты от COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Фактически, новое исследование среди молодых спортсменов, оправившихся от COVID-19, показало заболеваемость миокардитом в 2,3% случаев. Напротив, риск миокардита, связанного с вакциной, чрезвычайно низок — менее 5 на 100 000 для подростков мужского пола.

Основная проблема, связанная с превознесением естественного иммунитета за счет его усиления с помощью вакцины, заключается в том, что это может побудить людей поверить, будто у них уже был COVID-19, даже если на самом деле это не так. Да, вы можете проверить людей, которые считают, что они были инфицированы, на наличие антител к коронавирусу, но этот тест нельзя использовать для надежного отслеживания течения инфекции или иммунитета после заражения. Почти каждый мой пациент может вспомнить время за последние два года, когда у него были застойные явления, усталость, кашель или лихорадка, которые могли быть вызваны коронавирусом. Если у вас нет этих антител, это не значит, что в какой-то момент у вас не было COVID-19.

(сс) The National Guard Тест на коронавирус в США

Вот почему мне нравится израильская система подтверждения коронавирусной инфекции с помощью мазков из носа или документально подтвержденного положительного теста на антитела, прежде чем считать человека невосприимчивым к инфекции.

Но как насчет иммунитета привитого человека? В Израиле только что было проведено исследование, результаты которого опубликованы в New England Journal of Medicine. Исследование демонстрирует снижение смертности на 90% среди тех, кто прошел ревакцинацию препаратом Pfizer, а предыдущие исследования показали заметное снижение риска заражения коронавирусом и значительно менее тяжелое течение заболевания после бустера (проведенного более чем через шесть месяцев после второй вакцинации).

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

Есть ли способ измерить эту реакцию и сказать людям, что на основании анализа крови пришло время получить бустер? Ответ отрицательный, потому что тест на антитела к белку-шипу измеряет антитела к этому белку независимо от того, эффективно они нейтрализуют вирус или нет. Таким образом, тест наиболее полезен, когда уровень низкий, что, вероятно, свидетельствует о необходимости повышения.

Основываясь на данных из Израиля и других стран, я полагаю, что бустерный укол необходим тем, кто получил вакцину более шести месяцев назад. В настоящее время штаммы («Дельта» и особенно «Омикрон»), по-видимому, частично уклоняются от иммунного ответа и повторное заражение коронавирусом, причем именно «Омикроном», учащается как среди вакцинированных, так и среди невакцинированных. Ранние данные из Великобритании показывают, что бустеры по-прежнему в значительной степени защищают вас от «Омикрона».

Вот почему мы также не можем рассчитывать на так называемый «естественный иммунитет», который защитит нас. Вместо этого я предпочитаю «гибридный иммунитет», в который входят выздоровление от COVID-19 плюс по крайней мере одна мРНК-вакцина. Исследования показывают, что этот тип иммунитета может быть наиболее существенным, и это имеет смысл. Представьте гибридный автомобиль: газовый двигатель — это восстановление от COVID-19, а большая батарея — иммунитет, вызванный вакциной. Они хорошо работают вместе.

Конечно, никому не нужно хотеть заразиться коронавирусом, слишком реальны риски такого заражения. Но если у вас уже было это заболевание и затем вы вакцинируетесь, преимущества также окажутся очень реальны.