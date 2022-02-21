Региональная политика Турции привела к усилению изоляции страны, а денежно-кредитная политика президента Реджепа Эрдогана привела к ухудшению состояния ее экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Анкара в настоящее время пытается наладить свои связи с региональными державами, включая Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Израиль. 3 февраля Эрдоган объявил, что примет президента Израиля Ицхака Герцога с официальным визитом в Турцию в середине марта. Эрдоган также заявил, что Израиль заинтересован в восстановлении дипломатических отношений, отметив, что премьер-министр Нафтали Беннет придерживается «позитивного подхода». Комментарии Эрдогана прозвучали после того, как он направил другие подобные сигналы в Иерусалим. К ним относится освобождение двух израильских туристов, задержанных по подозрению в шпионаже в ноябре после двух недель тюремного заключения. Герцог и Беннетт позвонили Эрдогану, чтобы поблагодарить его в знак признательности. Кроме того, в январе Эрдоган позвонил Герцогу, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью его матери. Неделю спустя министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил своему израильскому коллеге Яиру Лапиду, чтобы справиться о его здоровье после того, как последний оправился от COVID-19 — это был первый разговор между министрами иностранных дел Турции и Израиля почти за десятилетие. Аналогичным образом с израильскими университетами связались турецкие университеты. Но в то время, как Турция поддерживает устойчивую торговлю с Израилем, Эрдоган резко критиковал Израиль по палестинскому вопросу, высказывая замечания, граничащие с антисемитизмом.

Энергетические проблемы занимают центральное место в повестке дня Турции в ее стремлении к сближению с Израилем. Турция в основном зависит от импорта энергоносителей из России и Ирана и нуждается в диверсификации своих источников энергии. Поэтому Турция хочет использовать газовые резервуары Израиля для внутреннего использования и экспорта в Европу, укрепляя свой статус энергетического центра.

Более того, израильский газ может принести доход турецкой экономике, испытывающей трудности, особенно перед предстоящими выборами. Плюс к тому, трубопровод из Израиля в Турцию через Кипр является оптимальным решением с экономической и практической точек зрения, хотя может потребоваться одобрение Кипра.

(сс) Haim Zach. Пресс-служба правительства Израиля Президент Израиля Ицхак Герцог

После того, как США отказались от поддержки дорогостоящего и технологически проблемного трубопровода EastMed, по которому планировалось транспортировать газ из Израиля и Кипра в Европу через Грецию, Турция надеется, что у Израиля может возникнуть соблазн проигнорировать стратегические соображения и передать свой газовый кран в руки Турции. Однако Израилю следует тщательно рассмотреть возможность того, чтобы его экспорт газа находился под контролем Турции, которая в будущем может использовать его в качестве оружия против Израиля.

Кроме того, Анкара сталкивается с недружественной администрацией Байдена, а турки всегда верили, что Израиль и его лобби могут влиять на американскую внешнюю политику, поэтому улучшение отношений с Израилем могло бы быть для них полезным на американской арене.

Улучшение отношений с Вашингтоном необходимо Анкаре сейчас даже больше, чем раньше, поскольку Россия, исторический соперник Турции, становится всё более напористой. Более того, украинский кризис подчеркивает сложную позицию Турции, которая пытается сбалансировать свое членство в НАТО со своими усилиями дистанцироваться от Запада. Очевидное турецкое обоснование улучшения отношений с Израилем состоит в том, чтобы расторгнуть или ослабить стратегическое партнерство между Иерусалимом, Грецией и Кипром. В результате враждебности Турции сотрудничество в области безопасности между этим треугольником значительно укрепилось. Израиль должен противостоять попыткам ослабить этот треугольник.

К этому блоку присоединились Египет и ОАЭ, проводящие взаимодополняющую политику в восточном Средиземноморье в области энергетики, исключительных экономических зон (ИЭЗ) и Ливии, к огорчению Турции. В значительной степени Израиль является стержнем этого выравнивания.

Более тесные отношения между ОАЭ и Турцией могут стать дополнительным вкладом в турецкие шаги в направлении Израиля. ОАЭ хотят, чтобы Турция воздержалась от громкой критики «соглашений Авраама» между шейхами Персидского залива и Израилем.

President.gov.ua Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в ОАЭ

Турция заинтересована в сохранении доступа к Иерусалиму и его исламским святыням. Анкара желает увеличить свое присутствие в Иерусалиме, чтобы укрепить свое лидерство в исламском мире, и предпочитает свести к минимуму противодействие Израиля своей деятельности в городе.

Израильские правительства всегда стремились к хорошим отношениям с Турцией, однако ухудшение отношений стало в первую очередь результатом значительной переориентации внешней политики Турции при правящей «Партии справедливости и развития». В то время как исламистская Турция, скорее всего, останется геополитическим соперником, Израиль должен положительно отреагировать на предложения Анкары и прояснить свои позиции на переговорах с Турцией до визита Герцога.

Во-первых, к президенту Израиля следует относиться с полным уважением. В турецких СМИ ходят слухи, что Эрдоган планирует встретиться с Герцогом не в президентском дворце, а в другом месте. Если так действительно произойдет, это будет признаком неуважения.

Во-вторых, Израилю следует ожидать, что Турция примет более взвешенную политику в отношении израильско-палестинского вопроса. Турция должна воздерживаться от противодействия «соглашениям Авраама» и от сотрудничества с ХАМАС.

В-третьих, Израиль должен добиваться отмены меморандума о взаимопонимании (MOU) от ноября 2019 года с ливийским правительством национального согласия (GNA), который призван определить новые границы исключительной экономической зоны. Меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией фактически провел разделительную линию между восточной и западной частями Средиземного моря, угрожая безопасности на море, разведке природного газа и новым инфраструктурам, таким как трубопровод EastMed или электрический кабель из Израиля или Египта в европейское направление.

Andrew Shiva Иерусалим

В-четвертых, Израиль должен стремиться к взаимопониманию, устанавливающему четкие ограничения на турецкую деятельность в Иерусалиме, которая подрывает его суверенитет.

Наконец, улучшение двусторонних отношений должно привести к тому, что Турция прекратит свою обструктивную роль в отношениях Израиля и НАТО.

Турция признает Израиль важной региональной державой и должна соответствовать ожиданиям Израиля, если она стремится к сближению. Он полностью понимает, что взаимность — необходима.