Чуть более года назад национальная комиссия, которую мы возглавляли, предложила широкий набор решений для системы уголовного правосудия, пострадавшей от пандемии COVID-19. Сегодня, когда штамм «Омикрона» распространяется по всем США, мы считаем, что эти рекомендации являются более актуальными, чем когда-либо, и могут помочь сбалансировать общественное здравоохранение и безопасность, чтобы создать лучшее будущее после пандемии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За месяцы, прошедшие после доклада нашей Национальной комиссии по COVID-19 и уголовному правосудию, многие руководители системы правосудия продолжали добиваться похвального прогресса в смягчении последствий пандемии, используя технологии, инновации и свои собственные таланты для адаптации и корректировки политики и практики к лучшему.

Решение администрации Джо Байдена разрешить тысячам преступников, осужденных за ненасильственные преступления и освобожденных из федеральных тюрем из-за угрозы COVID, оставаться в домашнем заключении, является одним из недавних и разумных примеров, особенно потому, что многие из пострадавших были близки к концу срока наказания.

В другом малозаметном, но значимом событии руководители национальных агентств по условно-досрочному освобождению сообщают нам, что переход при пандемии к дистанционному надзору улучшил человеческую связь между сотрудниками и сотнями тысяч людей, которых они контролируют, которые, по большому счету, не скрылись, как некоторые опасались. Во многих штатах это позитивное изменение, которое останется надолго.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцинация от коронавируса в США

Тем не менее серьезные проблемы сохраняются во всей системе уголовного правосудия и в некоторых отношениях усилились. «Омикрон» вызывает новые сбои: заключенные в нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд протестуют против того, что они называют опасными условиями, а тюрьмы Калифорнии сообщают об «ошеломляющем росте» числа инфекций среди сотрудников. В масштабах всей системы численность заключенных, которая была благополучно сокращена для сдерживания распространения вируса, восстанавливается, создавая новые риски для заключенных и персонала.

Одновременно в судах работа замедлилась из-за огромного количества невыполненных дел. В округе Фултон, штат Джорджия, число отложенных дел превысило 11 000 — при том что этот штат, где отставание идет по 206 000 дел, в том числе это около 600 дел об убийствах, ожидающих суда. А в Сиэтле судья подсчитал, что даже без учета ненасильственных случаев потребуется 13 лет, чтобы устранить затор.

Эти и другие текущие проблемы являются четкими сигналами о том, что мы должны обеспечить, чтобы наша система правосудия после пандемии была лучше оснащена для обеспечения баланса между здоровьем, безопасностью и справедливостью для всех.

Созванная беспартийным Советом по уголовному правосудию, наша независимая комиссия объединила широкий спектр мнений и опыта — руководителей системы правосудия, мэра, адвокатов, ведущего исследователя, бывшего заключенного и ведущего специалиста в области общественного здравоохранения. Наши рекомендации отражают не только наш собственный опыт, но и свидетельства широкого спектра организаций уголовного правосудия, исследователей, адвокатов и других лиц, включая людей, недавно освобожденных из тюрьмы.

Rawpixel.com Зал судебных заседаний. США

В нашем заключительном отчете мы пришли к выводу: отсутствие планирования привело к тому, что исправительные учреждения, суды, правоохранительные органы и общественные организации оказались недостаточно подготовленными к крупномасштабному кризису в области общественного здравоохранения. Последствия были самыми разнообразными — и, возможно, наиболее опасными для заключенных и персонала пенитенциарных учреждений. Уровень смертности от COVID-19 в тюрьмах был вдвое выше, чем среди населения в целом, при этом в некоторых штатах показатели смертности в тюрьмах были в семь раз выше.

Как отмечалось в нашем отчете, размер и масштабы системы — 1,8 миллиона человек за решеткой и еще 4,4 миллиона на испытательном сроке или условно-досрочном освобождении — представляли собой существенное препятствие для контроля распространения COVID. Учитывая это, мы вновь призываем лидеров ответственно снизить плотность системы.

Для правоохранительных органов это означает выдачу предупреждений вместо ареста за преступления, которые не представляют угрозы общественной безопасности. В исправительных учреждениях должностным лицам следует расширить механизмы, позволяющие уязвимым с медицинской точки зрения лицам, находящимся в тюрьме, подавать прошения об освобождении. Несмотря на широкую доступность, политика сострадания или освобождения по медицинским показаниям используется редко, в основном из-за строгих требований к кандидатам и длительных процессов проверки.

Должностным лицам также следует рассмотреть возможность принятия протоколов, которые позволили бы ненасильственным правонарушителям ходатайствовать об их освобождении во время кризисов общественного здравоохранения, связанных с инфекционными заболеваниями, когда переполненность учреждений достигает определенного уровня и при других обстоятельствах, которые могут представлять серьезную угрозу для безопасности и здоровья.

Нью-Джерси — один из штатов, который принял закон, предусматривающий системный подход к снижению плотности населения во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Согласно закону, взрослым и несовершеннолетним в течение одного года после освобождения из тюрьмы предоставляется четыре месяца отсрочки наказания за каждый месяц, отбытый во время чрезвычайной ситуации, вызванной инфекционным или инфекционным заболеванием. Первоначально было освобождено более 5300 человек — за исключением некоторых серьезных преступлений, — а численность заключенных сократилась на 40 процентов. В связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 в штате в прошлом месяце губернатор Фил Мерфи объявил о новой чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, санкционировав дальнейшие сокращения.

TreptowerAlex Полиция Нью-Йорка. США

Как и лидеры других слоев общества, те, кто управляет нашей системой уголовного правосудия, столкнулись с серьезными вызовами со стороны вирусного врага, которого они никогда не предвидели. Несмотря на это, они адаптировались — часто без четких указаний или надежных данных — чтобы заставить колеса правосудия вращаться. Давайте развивать эти достижения — и делать еще лучше.

На фоне более широких проблем, связанных с пандемией, легко забыть, что справедливая, эффективная система уголовного правосудия является ключевым показателем нашей демократии и имеет важное значение для безопасности и здоровья всех нас.