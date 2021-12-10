На «кушетке психолога» Алексея Миллера вздыхает Европа. В последние недели глава Газпрома принимал в своей штаб-квартире в Санкт-Петербурге глав государств, министров, представителей государственных компаний из разных европейских стран на бесконечном базаре цен на газ в следующем году. Обычный «подиум» или «восточный базар», плюс… много сочувствия. Настолько, что оно доходит почти до пределов пропаганды. Девиз российского бизнесмена для всех звучит так: «Мы очень сильно поддерживали вас в течение 2021 года». Правда, при этом в объявлениях российской компании старательно скрывалось, что в этом году все заплатили в четыре раза дороже за один и тот же продукт. Всем от российского газового лидера нужны значительные объемы поставок: одним — для того, чтобы граждане их стран не замерзали, другим — для перехода от электростанций, загрязняющих окружающую среду, к наиболее экологически чистым источникам энергии.

Gazprom.ru Глава Газпрома Алексей Миллер

Несмотря на «восточный» стиль переговоров, россияне с точки зрения доставки грузов всегда были надежными, с точки зрения Греции. Даже в тяжелые времена. Они всегда были немного более полезными для Турции (на 83% больше природного газа в этом году), но также поддерживали Грецию (+12% в этом году). Однако вопрос гораздо сложнее.

Достаточно сказать, что за несколько часов до встречи с греческим премьер-министром Кирьякосом Мицотакисом президент Владимир Путин беседовал с американским коллегой Джо Байденом, и последний прямо сказал: «Если вы вторгнетесь на Украину, забудьте о «Северном потоке — 2» и его доходах». Это трубопровод, ввода в эксплуатацию которого ждут вся Северная и Центральная Европа, чтобы закупать газ, и ждет Россия — чтобы заработать много денег. И в такой обстановке Европа снова озирается по сторонами, не имея единой позиции. У нее нет компаса. Каждая страна ведет переговоры самостоятельно.

Германия, которая ожидает получения львиной доли грузов «Северного потока — 2», рассматривает российское решение почти как улицу с односторонним движением. Похоже, у него нет альтернативы, и еще хуже, что Германия не обсуждает ни одно предложение, которое попадает к ней на стол. Давайте не будем забывать о предложении группы стран, включая Грецию. Они предположили очевидное: чтобы Евросоюз — именно как союз — нашел решение в среднесрочной перспективе для развития газохранилищ и в краткосрочной перспективе для перехода на общие газовые рынки. Ведь подобное мы уже сделали, и успешно, в случае совместных заказов на вакцины. Тот же подход мог бы сработать и в энергетике, когда Евросоюз покупал бы газ и распределял его среди государств-членов.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

На даже на это простое и понятное решение Германия вместе с соседними с ней странами не отреагировала. Точнее, она заблокировала его во всех европейских институтах, используя смехотворные отговорки про критичность момента, про то, что необходимо позволить рынку работать, и различные другие вещи не к месту и не ко времени. Про какой «работающий рынок» вообще может идти речь, когда у России и Газпрома практически монополия на поставки газа? И что это за рынок, когда президент Байден ясно говорит, что может, когда захочет, перекрыть поставки газа из России в Европу?