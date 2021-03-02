Кемерово, 2 марта, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области внесены изменения в действующие меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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Так, с 4 марта разрешается работа кружков и секций, проведение досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания (для граждан пожилого возраста). А с 5 марта — проведение однодневных ярмарок, посвящённых Международному женскому дню, с предоставлением услуг торговли и общественного питания на открытом воздухе в Анжеро-Судженске, Белово, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске.

С 12 по 14 марта разрешается проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Масленицы; с 1 по 4 апреля и с 15 по 18 апреля — мероприятий в рамках закрытия горнолыжного сезона и фестиваля «Грелкафест2021» на горнолыжном комплексе «Шерегеш».

Уточняется, что все мероприятия должны проводиться с соблюдением противоэпидемических требований.