Игорь Потапов
Последние публикации
25 лет без СССР
8 декабря исполняется 25 лет с того дня, когда в Белоруссии в Вискулях руководители трех советских республик, РСФСР, БССР и УССР, приняли решение о ликвидации своей страны — Советского Союза. Руководители трех славянских республик, уничтожив СССР, не только уничтожили геополитического охранителя...
7 декабря 2016
Чем не угодила частная православная часовня Витебскому райисполкому?
ИА REGNUM публикует комментарий председателя Совета Витебской городской общественной организации «Русский культурный центр «Русь» Игоря Потапова относительно ситуации с намерениями местных властей снести православную часовню, построенную на частном подворье Александра Кравцова. В средствах массовой...
15 июня 2016
Пушкинский день в Витебске
Уже много лет по инициативе витебских поэтов отмечается в Витебске день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И хотя нет среди нас многих из тех, кто стоял у истоков пушкинской поэтической традиции в Витебске, традиция жива. И новое поколение «молодое, незнакомое» хранит эту замечательную...
6 июня 2016
Русская история, русская идея, русская судьба в трудах А. С. Панарина
Русский народ, как и всякий другой народ — это историческая общность людей, сложившаяся под влиянием непреодолимого духовного воздействия и ставшая в результате этого коллективным историческим субъектом, коллективной личностью с единой судьбой, пронёсшей через всю свою многовековую историю, через...
11 декабря 2015
За какую литературу Алексиевич получила Нобелевскую премию
Считается, что независимая от Запада политическая позиция Нобелевского комитета вне подозрений, как и жена Цезаря. Сомневающиеся в этом считают, что причина, по которой Запад наградил Светлану Алексиевич — антисоветская направленность и лживость её как бы документальных произведений. Во лжи, в...
16 октября 2015
Почему молчат пушкинисты Белоруссии?
С осуждением инцидента с памятником Александру Пушкину в Могилёве выступил ряд общественных организаций Белоруссии. Но мне казалось, что в первую очередь должны были выступить в защиту пушкинских стихов белорусские литераторы-пушкинисты, деятели культуры Белоруссии — те, кто указом президента...
30 июня 2015
22 июня 2015 года. ЕС и Третий рейх
Сегодня, в день начала Великой Отечественной войны, Совет Европейского союза продлил экономические санкции против РФ. Невозможно представить, что, принимая такое решение в этот трагический для России-СССР день, Евросоюз не понимал, что тем самым в глазах российских соотечественников связал себя с...
22 июня 2015
К вопросу о государственных языках в современной Белоруссии
Языковые проблемы как в Республике Беларусь, так и в остальных национальных государствах, образованных на месте бывших союзных республик, напрямую связаны с разрушением СССР. Многие мыслители видят корень проблем в разрушении исторически сложившейся Большой России, отметившей в 1862 году своё...
28 февраля 2012