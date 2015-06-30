С осуждением инцидента с памятником Александру Пушкину в Могилёве выступил ряд общественных организаций Белоруссии. Но мне казалось, что в первую очередь должны были выступить в защиту пушкинских стихов белорусские литераторы-пушкинисты, деятели культуры Белоруссии — те, кто указом президента России награждён медалью Пушкина.

Стихотворение «Клеветникам России» на памятнике Пушкину в Могилёве. Уничтожено по инициативе местных чиновников

Заступников среди литераторов не оказалось. Более того: Александр Федута, защитивший кандидатскую диссертацию «Проблема читателя в творческом сознании А. С. Пушкина», полностью поддержал действия могилёвских властей.

«Это абсолютно нетактично — печатать на памятниках отрывки из политических текстов. Даже если он писал политические стихи, то прежде всего это поэт. И печатать нужно те стихи, которые действительно стали символами. Кстати, по моему мнению, они очень хорошо понимали, что делают. Потому что с другой стороны памятника находится отрывок из стихотворения «Я помню чудное мгновенье». Ну, взяли бы отрывки из «Евгения Онегина», к примеру. Все было бы хорошо, и никто бы ничего не заметил!», — заявил Федута. В данном случае литератор-пушкинист просто ещё раз напомнил нам: поэта-гражданина Пушкина как при его жизни, так и в наши дни клеветники России стараются представить лишь поэтом-лириком.

Молчат и пушкинские медалисты. А таковых в Белоруссии немало.

Вот список награжденных указом президента России медалью Пушкина в Белоруссии. Список составлен на основе информации сайта президента Российской Федерации и справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс»:

1. Авдеева, Наталья Петровна — заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Палаты представителей Национального собрания Республики Белоруссия.

2. Бондаренко, Вячеслав Васильевич — ведущий программы дирекции информационного вещания закрытого акционерного общества «Второй национальный телеканал», Белоруссия.

3. Герасимович, Эдуард Иванович — директор государственного учреждения «Национальный академический драматический театр имени М. Горького», Белоруссия.

4. Гостюхин, Владимир Васильевич — артист Театра-студии киноактера республиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия «Беларусьфильм», Белоруссия.

5. Дубовик, Николай Николаевич — заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального Собрания Республики Белоруссия по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодёжи.

6. Елизарьев, Валентин Николаевич — директор — художественный руководитель государственного театрально-зрелищного учреждения «Национальный академический Большой театр балета РБ».

7. Поликанина, Валентина Петровна — редактор отдела культуры журнала «Гаспадыня» («Хозяюшка») Белоруссия.

8. Потапов, Игорь Николаевич — председатель совета Витебской городской общественной организации «Русский культурный центр «Русь», Белоруссия.

9. Прокопцев, Владимир Иванович — директор учреждения «Национальный художественный музей РБ».

10. Сидоренко, Раиса Станиславовна — консультант Управления общего среднего образования Министерства образования РБ.

11. Стражев, Василий Иванович — ректор Белорусского государственного университета, Белоруссия.

12. Суховей, Светлана Ивановна — артистка Театра-студии киноактера республиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия «Беларусьфильм», Белоруссия.

13. Чарота, Иван Алексеевич — заведующий кафедрой славянских литератур Белорусского государственного университета.

14. Янковский, Ростислав Иванович — артист Национального академического драматического театра имени М. Горького, Белоруссия.

Неужели всех их оставил равнодушными случай с пушкинскими стихами на памятнике Пушкину в Могилёве?

И это не единственный случай равнодушия к имени А.С. Пушкина в Белоруссии.

В газете «Советская Белоруссия» есть рубрика «Этот день в истории».

В 2015 году в рубрике «Этот день в истории 6 июня» нет упоминания о Дне рождения А.С.Пушкина, не вспомнила «Советская Белоруссия» о пушкинском Дне рождения ни 6 июня 2014 года, ни в 2013 году. Последний раз о Дне рождения А.С.Пушкина в этой рубрике «Советская Белоруссия» напечатала в 2009 году: «1799 г. День рождения Александра Сергеевича Пушкина — поэта, родоначальника новой русской литературы, создателя современного русского литературного языка».

До 2009 года, хотя и не регулярно, но газета всё-таки вспоминала в рубрике «Этот день в истории 6 июня» о Дне рождения Александра Сергеевича. Так было 2002 и 2007 годах, а после 2009 года — как отрезало.

Может быть в этом следует искать причину молчания пушкинистов Белоруссии?