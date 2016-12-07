



Игорь Потапов

8 декабря исполняется 25 лет с того дня, когда в Белоруссии в Вискулях руководители трех советских республик, РСФСР, БССР и УССР, приняли решение о ликвидации своей страны — Советского Союза.

Руководители трех славянских республик, уничтожив СССР, не только уничтожили геополитического охранителя Славянского мира, но и похоронили многолетний миф славянофилов о славянском единстве, тем самым подтвердив справедливость слов Ф. М. Достоевского: «…По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, — не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1877, ноябрь. III. Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать.)

Две геополитические катастрофы XX века — гибель Российской империи и распад СССР — своей трагедией ответили на славянский вопрос: если нет Российской империи, если нет СССР, то нет и политического славянского единства, а есть лишь предмет для занятий этнографов-славянофилов.

Но гибель СССР похоронила не только этот миф.

Не менее, если не более долговечно, чем миф о славянском единстве, существует представление о триединстве русского народа. Многие считают, что нет единого русского народа, а есть триединый русский народ, состоящий из русских, украинцев и белорусов. Или, как говорят сторонники триединства, русский народ разделен на три ветви: на русских великороссов, русских малороссов и русских белорусов.

Представление о триединстве уже несло в себе угрозу будущего раскола, ибо сказано в Евангелии, что «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Евангелие от Матфея, гл. 12, ст. 25). «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот» (Евангелие от Марка, гл. 3, ст. 24−25).

Прошло 25 лет со дня «упразднения» СССР, и теперь на Украине и в Белоруссии в ответ сторонникам триединства на государственном уровне звучит: «Мы не русские, мы украинцы, мы белорусы!»

Нет триединства, но есть разделённый русский народ.

Есть русские в Российской Федерации, русские на Украине, русские в Белоруссии, русские во всех республиках распавшегося СССР.

Руководство Российской Федерации, заявляя об особой роли русского народа в своей истории, рано или поздно должно прийти к пониманию, что в программу государственной безопасности РФ необходимо включить раздел о государственно образующей роли русского народа, а также пункт о воссоединении разделенного в 1991 году, по вине в том числе и руководства России, русского народа.

Искупив эту вину и воссоединив разделенный русский народ, руководство РФ возродит Великую Россию!

Игорь Потапов, председатель Совета Витебского «Русского культурного центра «Русь» (Белоруссия)