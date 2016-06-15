Минск, 15 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум.

Фрагмент первой страницы первого номера газеты «Истоки»

ИА REGNUM публикует комментарий председателя Совета Витебской городской общественной организации «Русский культурный центр «Русь» Игоря Потапова относительно ситуации с намерениями местных властей снести православную часовню, построенную на частном подворье Александра Кравцова.

В средствах массовой информации опубликовано решение Витебского райисполкома о сносе православной часовни в деревне Острейково Вымнянского сельсовета Витебского района. Часовню эту построил на своем деревенском подворье Александр Владимирович Кравцов — руководитель общественной организации «Русская община».

С Александром Владимировичем я знаком с 2002 года, когда наш ВГОО «Центр Русь» оказал Кравцову содействие в учреждении общественной организации «Русская община». В 2003 году «Русская община» была зарегистрирована, и был выпущен первый номер газеты общины «Истоки».

Вот что писала газета «Истоки» в своем первом номере о целях и задачах деятельности «Русской общины»: «Община сохраняет религиозную веру и культуру своего народа. Община может осуществлять религиозные функции. Это основополагающая функция существования и работы общины. Для славянских народов религией является Православие, которое свои усилия должно направлять на духовное развитие человека, на единение русского народа на основании общего толкования понятий добра и зла, морального, нравственного, этнического и правового мироощущения».

Александр Кравцов — человек глубоко верующий. Исходя из заявленных целей, он принял решение построить на свои средства на своём подворье православную часовню. Что ему и удалось сделать.

И вот теперь, до 20 июня сего года Александр Владимирович, несмотря на все свои многочисленные обращения и просьбы разобраться в ситуации, должен, согласно решению Витебского райисполкома, снести свою часовню.

Несуразные дела светских властей ожидают в июне православную общественность Витебска. Анонсировано открытие в городе памятника святому Русской Православной церкви благоверному князю Александру Невскому и снос только что воздвигнутой православной часовни.

В чем причина сей несуразности? Можно предположить, что чем-то так уж не угодила часовня местным высокопоставленным чиновникам, что для Витебского райисполкома единственным решением вопроса о частной православной часовне А. Кравцова является её снос.

Возможно, что решающим аргументом при принятии решения о судьбе часовни является ещё и то, что церковные иерархи Витебской православной епархии решили уклониться от обсуждения вопроса о сносе православной часовни.

Как сообщало ИА REGNUM, Витебский райисполком 20 мая принял решение №672 «О сносе самовольной постройки (часовни)» — православной часовни в деревне Острейково Вымнянского сельсовета. Часовня построена более 10 лет назад на частном подворье Александра Краснова и освящена Православной церковью. Ранее власти Белоруссии не принимали решений о сносе православных часовен. Белорусский Экзархат РПЦ (Белорусская Православная церковь) не комментирует ситуацию.