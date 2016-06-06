Минск, 6 июня, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Уже много лет по инициативе витебских поэтов отмечается в Витебске день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И хотя нет среди нас многих из тех, кто стоял у истоков пушкинской поэтической традиции в Витебске, традиция жива. И новое поколение «молодое, незнакомое» хранит эту замечательную традицию верности русскому гению, А.С.Пушкину.

Фото Игоря Потапова, Витебский «Русский культурный центр «Русь»

Вот и сегодня, 6 июня, в День русского языка в честь 217-летия со дня рождения Александра Пушкина собрались почитатели «солнца русской поэзии» у его памятника на берегу Витьбы.

На поэтическом митинге со стихами и рассказом о жизни Пушкина выступили члены общественной организации «Золотой возраст», учителя и ученики гимназии №3, носящей имя Пушкина. Ребята — участники традиционного пушкинского поэтического конкурса среди учащихся средних школ и гимназий «Души прекрасные порывы!» — декламировали отрывки из любимых произведений автора, подготовили и провели пушкинскую викторину.

В мероприятии приняли участие и члены Витебской городской общественной организации «Русский культурный Центр «Русь». Председатель Совета культурного центра призвал юных гимназистов быть достойными хранителями пушкинской памяти в Витебске.

Жаль, что среди участников мероприятия не было представителей отделов культуры исполнительной власти, и совершенно непонятно было отсутствие среди участников пушкинского дня руководства Витебского отделения Союза писателей Беларуси.

Участники пушкинского дня, завершая поэтический митинг, возложили цветы к памятнику великому русскому поэту.