Сегодня, в день начала Великой Отечественной войны, Совет Европейского союза продлил экономические санкции против РФ. Невозможно представить, что, принимая такое решение в этот трагический для России-СССР день, Евросоюз не понимал, что тем самым в глазах российских соотечественников связал себя с теми, кто 74 года тому назад объявил войну СССР.

Бойцы 33 гренадерской дивизии СС «Шарлемань»

Сегодня, в день нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы не должны забывать, что в рядах гитлеровской армии в нашу страну вторглись посланцы стран, спустя несколько десятилетий объединившихся в Евросоюзе.

Если сравнить очертания Европейского союза и Европу в границах Третьего рейха, то географическое подобие рождает ощущение дежавю. Невольно начинаешь вспоминать, что в составе элитных танково-гренадерских войск СС воевали граждане Нидерландов, Бельгии, Дании, Норвегии. Что 29-я дивизия СС была сформирована на базе Итальянского легиона, а 21-я горная дивизия СС «Скандербег» — родом из Албании. Что Испания послала на Восточный фронт 250-ю пехотную «Голубую дивизию» (потом все части нейтральной Испании, воевавшие в составе гитлеровской армии, имели в названии этот цвет).

О французских частях СС вспомним отдельно. Вспомним, что французские подразделения воевали за Третий рейх в 1941-м под Москвой, а гренадерская дивизия войск СС «Шарлемань» воевала в Берлине до самого конца. «За день боев 28 апреля в Берлине было уничтожено 108 советских танков, из них 62 — тремя сотнями бойцов «Шарлемань». Четыре бойца батальона были удостоены рыцарского железного креста 29 апреля на одной из последних церемоний награждений в рейхе, который уже перестал существовать», — напоминают блогеры.

Вот отрывок из воспоминаний одного из участников боев в Берлине Жана Мабира из его работы «Французские Ваффен-СС, последние защитники бункера Гитлера» (Les grandes énigmes de l'occupation. Geneve, 1970, volume 3): «Утром 29 апреля красные танки возобновили свои атаки на Берлин. Первая волна была остановлена достаточно легко, но позиции удерживаемые французами были подвергнуты ужасному артиллерийскому огню. Французские добровольцы спорили друг с другом, кто первым будет стрелять в «Т-34», так как фаустпатроны были довольно редким явлением. Унтершарфюрер Альберт Брюно подбил четыре русских танка. Другие французы из Ваффен-СС также имели неплохие результаты. Французы дрались всего в нескольких метрах от Рейхсканцелярии. Добровольцы устроили на подступах к ней огромное пламя, чтобы под защитой дыма и огня соорудить новую линию обороны. Вместе с французами дрались датчане и норвежцы из дивизии СС Нордланд. Вместе с ними добровольцы отражали атаки русских танков и пехотинцев.

В течение ночи с 29 на 30 апреля сражение возобновилось с новой силой. Огромное зарево освещало улицы германской столицы. Земля сотрясалась, и от пожаров шел страшный жар. Всё принимало цвета трагического конца, настоящих сумерек богов. В этой адской опере французы часто принимались петь военную песню Ваффен-СС:

Где мы всё время впередиТам всё время смеётся Дьявол: Ха! Ха! Ха!

Борьба принимала рукопашный характер.

В ночь на 2 мая большая часть французских и норвежских добровольцев перебралась непосредственно в рейхсканцелярию.

Французские добровольцы оказались в бункере фюрера и приняли участие в его последней обороне. Французы бились до последнего, даже после самоубийства фюрера».

Вот так. Французы из «Шарлемань» защищали фюрера, франко-германский союз до последнего. А как иначе — они же из «Шарлемань»!

Название дивизии «Шарлемань» («Карл Великий») было дано в память об императоре, объединившем Европу в далёком прошлом. Личность императора стала символом нового немецко-французского союза. Знаком дивизии стал новый герб, скопированный с одежд Карла Великого — двучастный щит, разделённый вертикально. На левом поле изображена половина германского орла (нем. Reichsadler) — белый на золотом поле, справа же — 3 французских традиционных лилии на синем поле.

В наше время уже не секрет, что под флагом Евросоюза вновь возрождается единая Европа с немецко-французским союзом во главе.

В российской истории с Германией и Францией уже связаны две Отечественные войны нашего народа.

И когда именно 22 июня Евросоюз заявляет, что экономическая война против России будет продолжена, — это знак, что гренадерам СС дана команда готовиться в новый поход на Восток.