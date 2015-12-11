Русский народ, как и всякий другой народ — это историческая общность людей, сложившаяся под влиянием непреодолимого духовного воздействия и ставшая в результате этого коллективным историческим субъектом, коллективной личностью с единой судьбой, пронёсшей через всю свою многовековую историю, через все трагические испытания характерные народные черты. Данные черты нашли своё воплощение во всём историческом укладе жизни, в верности избранным идеалам, в великих свершениях народа и его выдающихся представителей, в духовной культурной традиции, в языке, в государственном строительстве, в обустройстве своей территории, в народнохозяйственных свершениях.

Игорь Потапов

Душой русского народа, ядром его ценностной системы, его архетипом являются чувства солидарности и сострадания, стыда и справедливости, хранимые совестью в сердце каждого русского человека. Именно под воздействием этих черт народного характера, в своё время ещё неосознанных, объединились на просторах от Прибалтики до Чёрного моря несколько родственных славянских племён, чтобы положить начало русской земле. Но лишь осознав в Православии своё историческое предназначение, возник на русской земле из союза славянских и других племён русский народ с его мобилизационным сознанием и великой духовной традицией.

Мобилизационное сознание русского народа — это осознание миссии Святой Руси — России, как силы, пришедшей в мир, чтобы унять сильных и наглых и ободрить слабых, открыв им перспективу спасения. Эта великая духовно-религиозная культурная миссия находит своё отражение во всём историческом образе жизни русского народа — становиться поперёк дороги сильным и наглым, перечёркивать «законные» ожидания преуспевающих и оправдывать «незаконные» предчувствия неприкаянных и непреуспевающих относительно конечного торжества «правды-справедливости». Своё мобилизационное сознание русский народ как один из самых государственных народов выразил в своих трудах по государственному строительству.

Государственное служение русского народа есть служение Державе, удерживающей мир от рвущегося в него зла — это его великая духовная традиция, которой он посвятил себя, приняв Православие. Трагический жизненный опыт русского народа лишь укрепил в нём эту черту народного характера. Русский народ с мужественной жертвенностью откликнулся на божественное призвание и возложил на себя ответственность и долг служения делу борьбы с атакующим мир злом накануне приближения «царства небесного» на русской земле.

Россия — государство русского народа, при всём своём несовершенстве со времён Александра Невского и Дмитрия Донского, от первых царей московских до Иосифа Сталина и последних генеральных секретарей КПСС, продолжала быть государством по-русски вселенским, с всемирной письменной культурой русского народа, русской литературой, уполномочивающей русского человека обсуждать и решать все мировые проблемы, откликаться на несправедливость во всём мире, защищать униженных и оскорблённых на всей земле. Ему присуща открытость, «всечеловечность» русского характера в его отрицании фальшивой национальной спеси, в отрицании самоценности только из-за национальной принадлежности, в готовности бескорыстно соединиться с каждым, приемлющим святыни и нравственные устои народной жизни.

Можно сколько угодно обличать советскую эпоху в истории жизни русского народа, называть Россию-СССР «империей зла», «тюрьмой народов», но невозможно игнорировать то, что советская империя вместо того, чтобы использовать свою силу для получения экономических выгод, как это делали другие империи, помогала из своего не слишком богатого бюджета индустриализации опекаемых ею стран, растила там национальные кадры, внушала «комплекс освобождения» вместо комплекса неполноценности. Советский «имперский центр» был представлен не русским государством-метрополией, со свойственным иному национальному имперскому центру эгоизмом, а русской державой, исполняющей и на мировой арене, и внутри страны одну и ту же функцию — унимать сильных, давая шанс слабым. Для того чтобы создать такое государственное устройство, ради державно-соборного собирания земель и народов, русский народ принёс в жертву чувство этнического самосохранения, «отдал душу свою за други своя», но только тем и сохранил себя для будущих свершений.

Русский народ, как и любой человек на земле, несовершенен, но, приняв православие и осознав своё несовершенство и несовершенство мира, русский народ живёт русской идеей, стремлением к справедливости, правде, совершенству. Тернист, узок и бесконечно долог путь к совершенству. На этом пути лишь вечный бой, а покой только во снах. На этом пути взлёты к вершинам духа и падения в бездны смуты. Нет только на этом пути тихого омута для толерантного отдыха от битвы с наступающим злом.

Для чужого человека — непонятен русский народ с его загадочной, рискованной судьбой, нерасчётливостью и неприкаянностью. Но тем, кто себя считает русским человеком, предстоит беречь, любить и защищать от врагов свою несовершенную, но стремящуюся к совершенству Россию.

В наши дни, когда русский народ вновь переживает трагические времена, как и прежде есть только два выхода из русской смуты — или погибель земли русской, или победа воссиявшей для всего мира, обновлённой России. Те, кого не оставила вера и любовь к России, отвергают гибель и выбирают подвиг созидания.

Русский народ перед лицом очевидно превосходящих сил зла вновь упрямо утверждает: правда всё равно победит. И дело тут не в эмпирической статистике, а в интуитивной, загадочной, высшей проницательности русского народа, сокрытой в его духовном знании.

Победа в Великой Отечественной войне произошла в условиях, когда смертельный враг, объединив почти всю Европу, превосходя Советский Союз и в экономическом отношении, и в готовности к войне, когда по привычным представлениям повседневного опыта победить было невозможно. Но русские люди даже в окружениях 1941 года на временно оккупированных врагом землях знали, что в словах «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — правда, верили в победу, погибали за Родину и спасли Россию-СССР.

Да, русский народ был не одинок в той войне, вместе с ним за свободу и независимость нашей Родины сражались, отдавали свои жизни и победили представители всех народов Советского Союза, это наша общая победа. Однако несомненно и то, что в этой войне зас­лужил русский народ общее признание себя как руководящей силы Советско­го Союза среди всех народов нашей страны, у которого ясный ум, стойкий характер и огромное терпение.

Через 70 лет после Великой победы снова на русской земле вражеское нашествие. Нашествие врага более коварного, изощрённого, почти невидимого. По древним русофобским планам, как во времена Наполеона или Гитлера, раскалывается русская земля. Враги русского народа, используя свой старый приём «разделяй и властвуй», при нашем попустительстве дробят большое государственное пространство России на искусственные, якобы суверенные государства. Но не в этом главная опасность.

Главный удар нацелен в область духовной жизни русского народа, все усилия направлены на уничтожение вселенской русской культуры, души русского народа. Уничтожаются традиции русского воспитания и образования, русской школы, русской литературы, русской речи, русской музыки, всего русского искусства. На смену всемирной отзывчивости в русской душе насаждается безразличие не только к мировым проблемам, но и к собственной судьбе, культивируются мелкие интересы местничества, групповой и личный эгоизм, страсть к наживе, низменные чувства разнузданности, вседозволенности, агрессивности, продажности.

На наших глазах реализуется американский план, известный как художественный апокриф «план Даллеса» по уничтожению русского народа: «…Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимо­го угасания его самосознания.

Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников заниматься изо­бражением тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будут изо­бражать и прославлять самые низменные человеческие чув­ства. Мы будем поддерживать художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ сек­са, насилия, садизма, предательства — словом, всякой без­нравственности…

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны… Хамство и наглость, ложь и обман, пьян­ство и наркомания, национализм и ненависть к русскому на­роду — все это мы будем ловко и незаметно культивировать… И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит… Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, найдем способы оболгать их и объявить отбросами общества. Будем… опошлять и уничто­жать основы народной нравственности».

Вот почему сейчас главная задача тех немногих, очень немногих (в этом американские стратеги не ошиблись, как не ошибся и Гитлер, планируя успех в первые дни войны с СССР) русских людей, которые «будут догадываться или понимать, что происходит», и тем не менее вышел на борьбу с очередным нашествием убийц и захватчиков на русскую землю, отстоять и сохранить верность русскому духу, русской духовной традиции, спасавших русский народ во все времена — и на поле Куликовом, и на Курской дуге. Окрепнет дух и расширится духовное пространство — тогда и физическое пространство, утерянное во время смуты, можно будет вернуть. Поэтому сейчас на первый план выходит жертвенный, подвижнический, ратный труд бойцов духовного поля боя. Окрепнув в этом бою духом, сплотив вокруг себя народные массы, явятся на историческую сцену русские лидеры народно-освободительной борьбы.

Для этого в первую очередь следует освободиться от пятой колонны в рядах бойцов, особенно среди интеллигенции, причисляемой к национальной элите. Надо резко разделиться и заявить, что те, кто верит в Россию, больше не будут терпеть деятельности духовных погромщиков, желающих гибели России. Следует найти силы выступить защитниками Большой духовной традиции России, без которой Большая Россия невозможна. Необходимо найти новый, но опирающийся на традицию русский ответ на глобализацию, на очередное покушение на мировое господство зла.

И. Н. Потапов. Витебская городская общественная организация «Русский культурный центр «Русь»