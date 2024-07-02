Хирург с позывным Бедуин
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Немного о личности Безухова
Хирурги собрались в пультовой компьютерного томографа, где внимательно изучали полученную запись томографии живота и таза очередного поступившего тяжелого раненого. Внимание всех приковала к себе серия рентген-срезов на уровне разделения брюшной аорты на подвздошные артерии: люди в белых халатах...
2 июля 2024
«Кусок дрона застрял в теле, может взорваться». Когда у хирурга нет выбора
Человек лучше всего проявляется в тяжёлых, критических ситуациях. Когда смерть буквально стоит рядом и заглядывает через плечо. Ровно о таком случае, увиденном своими глазами, выпускник военно-медицинской академии, хирург с позывным Бедуин рассказал в тексте для ИА Регнум. Есть такая замечательная...
20 июня 2024