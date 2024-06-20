Человек лучше всего проявляется в тяжёлых, критических ситуациях. Когда смерть буквально стоит рядом и заглядывает через плечо.

ИА Регнум

Ровно о таком случае, увиденном своими глазами, выпускник военно-медицинской академии, хирург с позывным Бедуин рассказал в тексте для ИА Регнум.

Есть такая замечательная книга «Несвятые святые», написанная некогда архимандритом Тихоном Шевкуновым (ныне митрополит Симферопольский и Крымский). Эту книгу среди верующих называли православным бестселлером.

Да что там говорить: книга прошла несколько изданий, в том числе была переведена на иностранные языки и продавалась за рубежом. Очень много добрых примеров из жизни сообщил нам владыка Тихон и приоткрыл для светских людей страшную тайну церкви — среди нас нет непорочных, святых людей.

Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мк 2:17) — повествует история Нового Завета. Эти несвятые люди, о которых не знает мир, творят добро, жертвуют собой ради ближнего и стараются следовать за своим Учителем как верные ученики.

Сколько историй я слышал от своих друзей, прошедших через горнило войны. Они видели и смерти, и страдания, видели и героизм. Эти герои зачастую были не замечены высшими чинами и так и остались незаслуженно «забытыми» в земле или живут среди нас. Но истории об этих людях, как святое предание о святых мучениках, живо среди нас и вдохновляет новые поколения на подвиги.

Сегодня я хотел бы поделиться живой историей, свидетелем которой я стал.

В ночь с 29 на 30 мая на наш этап оказания помощи поступил раненый с тяжёлой огнестрельной травмой. Были повреждены голова, грудь, живот и конечности. Множественные огнестрельные ранения правой руки, левой ноги с переломом костей, размозжением тканей, что осложнилось большой кровопотерей вплоть до шока.

Солдата поразили ударным дроном — известным символом современной войны. На руке у раненого лежал жгут, но повязки ниже обильно промокали кровью.

Решили срочно оперировать. Назначили состав бригады: первый оператор Кастет, второй оператор Маркус, операционная сестра (волонтёр) Пчёлка, анестезиолог Ангел, анестезист Старая добрая женщина.

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Пока Кастет работал с разбитой ногой, ему нужна была стабилизация перелома, Маркус взял на себя руку бойца. Рука вся была нафарширована элементами беспилотника, которые он последовательно доставал. Одна из запчастей залегла глубоко в мягких тканях, как раз в том месте, где сверху лежал жгут, здесь же был наибольший источник кровотечения. Застрявшая часть мешала жгуту качественно сдавливать конечность, поэтому кровотечение продолжалось.

В глубине раны также обнаружили часть твёрдого инородного тела цилиндрической формы. Попытались достать — не получилось: окружающие ткани сопротивлялись.

На мгновение Маркуса посетила страшная мысль — а если это взрывное устройство, которое вовремя не сдетонировало? Прошиб липкий пот. Выбора, что делать, не было — инородное тело срочно извлечь, чтобы остановить кровотечение. Общим решением в операционной остался Кастет — остальной медперсонал вывели на безопасную дистанцию.

Перед тобой — тяжёлый ранений, истекающий кровью. В его теле, возможно, взрывное устройство. Нужно надеть средства бронезащиты, которых поблизости нет. Нет и времени, чтобы их искать. Дожидаться прибытия сапёрной группы? Кровотечение ждать не будет.

В таких ситуациях, когда счёт идёт на секунды, и проявляется человек. Здравый смысл буквально кричит, что это очень опасно, но сердце и душа твердят: нужно делать.

Кастет остался один на один с раненым, один на один со своими мыслями. Сначала попытался достать предмет инструментами на дистанции — взял несколько сцепленных друг с другом зажимов, чтобы максимально отдалить свои руки, которые должны пригодиться ещё многим людям. Но вытащить инородное тело не получалось.

Тогда Кастет рассёк мягкие ткани вдоль поверхности выступающей части элемента. Удалось его «подковырнуть» снизу. Кастет почувствовал ход металла — это верный признак, что инородный предмет получится достать.

И уже через пару минут достал, остановил кровь. В операционную на негнущихся ногах зашли члены бригады. Когда они узнали, что именно вытащил из тела бойца Кастет, взорвались истерическим хохотом.

В руках хирурга был элемент питания дрона — попросту говоря, батарейка. Кастет бросил её в урну, бригада взялась за работу: предстояло еще зафиксировать перелом бедра, обработать раны на руках и ногах, а анестезиологи продолжили стабилизировать состояние раненого.

О чём думал Кастет, когда оперировал бойца, понимая, что в любую секунду может раздаться взрыв? Это не так уж и важно. Главное, что он действовал — как настоящий солдат своей страны. Не важно, что это была всего лишь батарейка. Она стала причиной для человека проявить себя.

Товарищи по скальпелю подали служебную записку: «Кастет в сложной обстановке, учитывая возможный риск для жизни и здоровья, проявив мужество и самообладание, с техническими трудностями выполнил извлечение вышеуказанного предмета… результатом чего стало своевременное завершение оперативного вмешательства и спасение жизни раненого».

И таких людей много. Это соль земли русской. С нами Бог. Победа будет за нами.