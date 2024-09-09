Сегодня был в поликлинике — не как врач, а как пациент. Стоял в коридоре у кабинета заведующей отделением, ждал медицинскую справку. Рядом со мной, возле кабинета кардиолога, собралась небольшая очередь пожилых людей. Один из них, мужчина приятной внешности, со слов которого ему 85 лет, рассказал очень интересную историю.

ИА Регнум

Однажды этот молодой душой мужчина обратился за помощью к хирургу-стоматологу. Давно беспокоил зуб. Мужчина очень переживал, что из-за почтенного возраста может плохо перенести операцию, рассказал об этом девушке-врачу.

После анестезии хирург принялся удалять зуб, но тот засел очень прочно. Стало понятно, что это большой коренной со сложной анатомией корней. А врач была молодой, сталкивалась с подобными ситуациями нечасто.

Примерно через час тяжёлой работы пациент почувствовал, что очень устал. К тому же опасался, что сейчас пройдёт анестезия и ему станет совсем невыносимо. В какой-то момент, на грани отчаяния, он произнёс про себя: «Господи, помоги Ты ей!» И в то же мгновение доктору удалось вырвать источник страдания и выбросить его в урну.

Закончив историю, мужчина озвучил мораль: вот как бывает.

— И скажите мне, что Этого нет! Чем больше живу на свете, тем больше убеждаюсь в Этом.

В этот момент мне захотелось закричать на весь коридор: «Да, действительно так и есть! Бог помогает врачу и больному!».

Но я продолжал слушать.

В завершение мужчина рассказал, что пережил несколько операций на сердце, ему несколько раз меняли клапан. А еще у него много внуков.

Казалось, остальные собравшиеся невольно завидовали его энергичности.

Эта история в очередной раз напомнила мне, как нашу медицину, вопреки канонам юриспруденции, загнали в сферу услуг. Но оказываемую медицинскую помощь никак нельзя назвать просто продуктом или услугой.

Я вспомнил слова своего Учителя, который часто говорил: «Нам, хирургам, дана свыше уникальная возможность познать этот мир через хирургию». Мы, хирурги, часто замечаем Божественное вмешательство на операциях, особенно в непростых ситуациях.

Это также хорошо видно в хирургии на линии фронта, когда ты настолько сконцентрирован, что за короткое время можешь невооружённым глазом заметить причинно-следственные связи происходящего. В этой связи операция выглядит испытанием веры человека, испытанием терпения, надежды, любви близких…

Как пройдёт операция? Что будет после вмешательства — жизнь или смерть? Если жизнь, то какая? Пройдёт ли страдание, которое так долго томило? А долго еще находиться в таком состоянии? Доктор, а сколько мне жить осталось?

Вот частые вопросы, которые беспокоят больных и их родственников. Но испытание проходят не только страждущие.

Часто врачей называют богами. На этот счёт есть хороший, но малоизвестный польский фильм 2014 года, который так и называется — «Боги». Фильм откровенный, без лишних отступлений и пафоса. Очень реалистично показаны отношения в корпоративной среде, неприятие гения другими, драматичная борьба с обстоятельствами в стремлении отстоять применение нового метода.

Врачи сталкиваются с одним из самых важных даров человеку — его здоровьем. Когда человек здоров, он мирен, хочет жить и трудиться. С другой стороны, по словам святых отцов Православной Церкви, болезни людям даются не просто так, а как некое испытание, пройдя которое, мы качественно меняемся.

Но какие же мы боги? Мы такие же обычные люди, созданные из костей и плоти, лишь с той разницей, что имеем больше знаний о здоровье и способах его вернуть или укрепить.

Главную мысль, на мой взгляд, раскрывает эпизод фильма, где главный герой (прототип известного польского кардиохирурга Збигниева Религи) после серии неудачных вмешательств встретился со старшим коллегой по скальпелю профессором Яном Моллом. Последний тяжело заболел. Коллеги разговаривали о том, что есть самое важное в обеспечении операций по пересадке сердца.

— Знаешь, в чём основная проблема? — спросил Религу профессор.

— Направление больных на операцию?

— Нет.

— Дозировка препарата?

— Нет.

— Время от забора до пересадки?

— Нет. Это не настоящая проблема.

— Взгляд матери после неудавшейся операции у ребёнка? (Этот вопрос Релига задал несколько иронично.)

— Дело в смирении. Как успех, так и поражение могут быть одинаково трудны для врача. Тут нужна большая доза смирения.

Порой нам, хирургам, приходится смиряться. С тем, что мы не всесильны, что не всё пошло по-нашему, больной продолжает страдать, несмотря на все наши старания и усилия.

Матёрых опытных хирургов всегда видно в разговоре: они никогда резко не выражают своего мнения, не настаивают на нём. В их словах всегда есть незавершенность позиции, а в беседе возникает понимание, что в дело может вмешаться что-то неожиданное.

Пожалуй, так можно охарактеризовать наших профессоров кафедры, к которым мы относимся с большим почтением и с сыновней любовью.

Получая раны вместе с нашими больными, а иногда умирая с ними, мы, хирурги, с течением времени невольно осознаём присутствие неких сил свыше, Провидения.

Но и, смирившись, порой наблюдаем, как удивительным образом выздоравливают люди.

Понимая в некотором смысле свою немощь, я стараюсь следовать примеру жизни святителя Луки Крымского (в миру профессора Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) и призывать помощь Божью.

Иногда я говорю пациентам, чтобы молились о себе и о нас, врачах, перед операцией, чтобы Бог вмешался в наше дело и исправил наше несовершенство в старании помочь ближнему и вернуть ему здоровье.

Перед операцией я тоже молюсь: молюсь за вверенного мне больного, молюсь, чтобы не возгордиться «своими успехами», молюсь, чтобы своим делом я принёс пользу ближнему и исполнил волю Божью.

Заходя в операционную, я продолжаю сосредотачиваться на плане предстоящей операции и символично «осеняю крестом» операционное поле с помощью антисептика. А потом уже, как полагается по регламенту, обрабатываю кожу.

Такую привычку я сохранил и на войне, и не раз подобное видел среди коллег. С тихо произнесёнными словами «с Богом», выдохнув, мы начинали операции, веря в то, что Бог обязательно помогает врачу и больному.