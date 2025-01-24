«От сердца бо исходят помышления злая…» (Мф 15:19)

Иван Шилов ИА Регнум

Как врачи должны относиться к военнопленным? Об этом вопросе жарко спорят по обе линии фронта нынешнего конфликта. Мы не раз читали, смотрели и слышали, что российских пленных не лечили, а калечили в украинских госпиталях — это прямое нарушение главного медицинского принципа «Не навреди!». Так медицина становится карательной, теряя своё сакральное значение служения человеку.

Впрочем, отношение врачей к пленным обсуждали во время всех военных конфликтов прошлого. Обусловлено это человеческой природой. Вероятно, когда один бессилен и уязвим, ему легче всего навредить. Но перед тем, кто сильнее, в этой ситуации всегда возникает выбор — казнить или помиловать? И сильный может проявить благодушие.

В то же время каждый сильный может попасть в ситуацию, когда окажется слабым, уязвимым. Об этом, по сути, народная поговорка: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

Конечно, на войне действует принцип «Если не убьёшь ты, могут убить тебя». Иногда у солдата нет выбора, уничтожать ли противника или оставить в живых. Но, несмотря на это, на фронте можно нередко увидеть примеры благородного поведения.

От коллег я слышал историю, как наш военнослужащий в стрелковом бою ранил украинца, после чего доставил его на этап медицинской эвакуации и попросил врачей спасти ему жизнь.

Медицина же в любом военном конфликте стоит особняком, потому что назначение, цель этой профессии — нести благо страждущим. И как быть, когда к врачу поступает на лечение раненый военнопленный?

Медицинская профессия испокон веков относится к гуманистической деятельности человека, где он может раскрыть свои лучшие духовные качества. Причём иногда, чтобы помочь страждущему, нужны не только сердечные порывы умиления и сострадания: нужны отречение и терпение.

Да! Нужно отречься от своих желаний и потратить (а лучше сказать — обрести) время на другого человека. Терпение нужно, чтобы подойти к нему, преодолеть брезгливость, перевязать раны, дышать его испражнениями, запахами, пачкаться в его крови. И, главное, не обращать внимание на его немощь — не осуждать его за это.

Помощь всегда возникает по отношению к другому человеку, отсюда вытекает понятие ближнего. Деятельное участие к другому человеку — одна из центральных тем Православного учения.

На память приходят события из известной притчи, рассказанной Христом одному законнику. Тот, желая оправдать себя, обратился к Нему с вопросом: «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал: «Некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. По случаю один священник шёл той дорогою и, увидев страдавшего человека, прошёл мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Некий же самарянин (в иносказательном смысле притчи — «иноверец», то есть в философском понимании — отчасти «враг» — Прим. Ред.), проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нём; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нём; и, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же». (Лк.10:29-37)

Другая сторона медали: врач как гражданин вовлечён в политическую жизнь своего государства, отчасти зависим от социальных явлений в ней. Истории человечества известны беспрецедентные по своему масштабу и ужасу эксперименты над беззащитными людьми, которые проводили медики в Японии («Отряд 731», где занимались исследованиями применения биологического оружия с 1932 по 1945 год) и нацисткой Германии (1942–1945 годы).

Даже сама по себе новость о начале военных действий может расколоть коллег на политической почве.

Получается, что отношение врача к раненому военнопленному — достаточно субъективно и зависит от многих факторов, в первую очередь личностных. При этом многое можно преодолеть в себе высоким воспитанием моральных начал, а религиозное мировоззрение помогает отвергнуть политические взгляды, если ребром встаёт вопрос о спасении своей души.

Мы много раз оказывали помощь раненым украинским военнопленным. Среди своих коллег я никогда не видел издевательского отношения и обращения. Максимум, что было — сухой пренебрежительный тон в разговоре при сборе анамнеза, но без глумления. Однако такое каждый день встречается в наших «гражданских» поликлиниках, читатель не даст соврать.

Обычно раненых доставляли на этап оказания помощи под конвоем. Бывало, передавая их нам, конвоиры комментировали: держите, мол, «этих свиней». Мы, врачи, либо не реагировали, либо же строго отвечали: у нас здесь медицина, а ваши разборки оставляйте за порогом.

Так получилось, что ни разу за время моей практики мне не довелось выбирать, кого спасать — нашего бойца или пленного. Хотя, скажу честно, если бы это произошло, я бы выбрал нашего. При этом не раз случалось, что в тяжёлом состоянии поступали сразу несколько наших военных. И тогда приходилось выбирать.

А за украинских коллег, скажу честно, немного обидно. Ведь каждому человеку — жить со своей совестью и отвечать за поступки на том свете.

Нельзя забывать, что зло не уходит бесследно. Если сердце позволило врачу вместить помысел о кастрации беззащитного бойца не по медицинским показаниям, а чтобы выместить злобу — и не только помыслить, а и совершить это… Что, в другое время сердце врача будет содержать мир и любовь?

Хотелось бы спросить какую-нибудь женщину из так называемой Украины: доверила бы она своего ребёнка врачу, который тушил сигаретные бычки о пленных и кастрировал их? Доверилась бы она доктору, разделяющему с ней политические взгляды, зная, что раньше он десятки раз издевался над беззащитными людьми, используя свои навыки и место в медицине? Очень сомневаюсь.

Вымещение зла на другом человеке — это первый шаг к потере своей личности. Кем ты станешь после того, как умышленно причинишь боль другому? Точно не врачом.