Галина Чармадова
Последние публикации
Живое авиационное наследие России и СССР
История Ходынского поля осталась не только в памяти авиаторов, конструкторов, рабочих авиационных заводов, в книгах и фильмах. Остались и живые памятники истории, хранящие память о великом наследии. Самой ранней постройкой на территории, занимаемой сейчас на Ходынском поле Российской...
16 февраля 2018
«Мистерия-Буфф» Аристарха Лентулова
В Театральном музее имени А.А. Бахрушина открылась — ни много ни мало — «Мистерия-Буфф» Аристарха Лентулова. Да, да, полномасштабная выставка работ бунтаря, основоположника, звезды первой величины русского авангарда. Первая наиболее полная ретроспектива, захватывающая фантастической феерией красок...
20 июня 2017
Сюрреализм де Кирико в Москве
В Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО. МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЗРЕНИЯ. Первая в России масштабная выставка творца и основателя сюрреализма, одного из самых значимых художников ХХ века. Привезено более ста работ. Впечатление ошеломляющее. Художник...
21 апреля 2017
Сокровища Нукуса
Дождались! В ГМИИ имени А. С. Пушкина открылась выставка «Сокровища Нукуса. Из собрания Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого (Узбекистан)». Этой выставки ждали очень долго — полвека. И уже не надеялись увидеть. Легенды о «Лувре в пустыне» передавались от...
9 апреля 2017
Шедевры Византии в Москве
В пандан к выставке «Шедевры Пинакотеки Ватикана» в Государственной Третьяковской галерее открылась выставка, равноценная по культурной и художественной значимости, — «Шедевры Византии» из греческих музеев и частных собраний. Отобрано лучшее из лучшего в порфирородном наследии, общем как для...
16 февраля 2017
Звук жизни посреди шума мегаполиса: приди — слушай
Помните старый анекдот, когда туристы у Ниагарского водопада спрашивают местных жителей: — Как вы живете при таком шуме? — При каком шуме? Мы все так привыкли к окружающим нас звукам, что научились их отсекать. Восприятие притупилось, мы перестали ценить эту удивительную способность — слышать. А...
6 февраля 2017
Москва. Мастерство. Предельная точность
В Музее Москвы открылась масштабная выставка мэтра современного искусства Семена Файбисовича. Художника, известного с 80-х годов прошлого века острыми социальными работами в технике фотореализма. И теперь эта выставка. Многие разочарованно цокали языками — Файбисович теперь не тот. А он...
31 января 2017
Шедевры советского искусства. Наследие великой страны
В ЦДХ проходит огромная выставка, занимающая весь третий этаж, тысяча экспонатов, все виды и жанры изобразительного искусства — «Шедевры советского искусства. Наследие великой страны». Все работы на выставке происходят из коллекции Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), правопреемницы...
25 января 2017
«Московская оттепель: 1953-1968»
За новогодней суетой можно было пропустить открытие уникальной выставки в Музее Москвы — «Московская оттепель: 1953−1968», посвященной тем 15 годам, которые изменили мировоззрение целой страны. Кураторы не просто собрали знаки эпохи от полета Гагарина, до хрущевок, живописи нонкомформистов и...
17 января 2017