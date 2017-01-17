Москва, 17 января, 2017, 09:54 — ИА Регнум.



Галина Чармадова

За новогодней суетой можно было пропустить открытие уникальной выставки в Музее Москвы — «Московская оттепель: 1953−1968», посвященной тем 15 годам, которые изменили мировоззрение целой страны. Кураторы не просто собрали знаки эпохи от полета Гагарина, до хрущевок, живописи нонкомформистов и невиданных прежде платьев, но реконструировали рождение нового мира, когда одно порождает другое, и подобное притягивает подобное. На выставке синхронизированы значимые события в разных областях культуры, науки и техники. Выставка построена, как структура самовоспроизводящихся фракталов. 1500 метров разделены легкой обрешеткой на самостоятельные отсеки, посвященные определенной теме. И переходя от одной темы к другой, становится очевидной взаимосвязь причин свободного расцвета во всех областях жизни.

Впервые показаны широкой публике «Сигналы» Юрия Злотникова, выдающегося художника и теоретика искусства, творчески развившего наследие Василия Кандинского об эмоциональной значимости цвета и создавшего свою систему живописных сигналов. Все читали, но мало кто видел.

Ранняя редчайшая работа Михаила Рогинского «Метлахская плитка» открывает красоту и гармонию обыденного. Русский поп-арт, отцом основателем которого справедливого считается Рогинский, тонок и философичен.

На выставке представлена целая плеяда звезд русского искусства второй половины 20 века, тогда только заявивших о себе.

И рядом, из той, другой реальности в зал въезжает угнанный Смоктуновским автомобиль, да, тот самый, из «Берегись автомобиля». Уместный и ожидаемый, «Эта нога, кого надо нога».

В пространство выставки инсталлированы экраны с культовыми фильмами 60-х годов, ставшими неотъемлемой и привычной частью нашего сознания — «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия, «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «Застава Ильича» Марлена Хуциева. Удивительный видеоряд, соседствующий с фотографиями новых проспектов, счастливыми лицами молодых мечтателей и новаторов во всех областях жизни.

Ведь Сергей Королев из всего отряда летчиков выбрал Юрия Гагарина именно за его детскую улыбку, только с такой улыбкой можно открыть космос для человечества.

Тогда, 12 апреля 1961 года, вся Москва высыпала на улицу, все бежали на Красную площадь, обнимались, пели и танцевали. Этот танец легко представить — вот они брюки-дудочки, платья-коконы. Как же лихо студенты тогда отплясывали твист и рок-н-ролл. Помните, как в «Кавказской пленнице» Моргунов учил своих приятелей танцевать твист? Вот-вот, именно так.

Поколение детей войны, только-только выбиравшееся из подвалов и перенаселенных коммуналок в пусть маленькие, но такие уютные свои квартиры, в которых было все новое — мебель, занавески, посуда, светильники, жило мечтой и в мечте. Космическая тема эхом многократно повторилась в посуде, в дизайне бытовых приборов, в тканях. Все это очень бережно и изящно представлено на выставке.

Это выставка о чуде рождения нового человека — творца и мечтателя, бесстрашного первооткрывателя новых миров. И о мечте целого поколения.

Тему «Оттепели» в наступившем году поддержат и другие музеи — Третьяковская галерея и ГМИИ им.А.С.Пушкина.

Выставка в Музее Москвы первая и программная, с которой начинается диалог кураторов и музейщиков о кратком миге между прошлым и будущим — о целой жизни романтиков-первооткрывателей, когда они, молодые и полные сил, творили новую реальность. Ну, что, рок-н-ролл жив! В Музее Москвы до 31 марта.