Москва, 21 апреля, 2017, 10:24 — ИА Регнум.

В Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО. МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЗРЕНИЯ. Первая в России масштабная выставка творца и основателя сюрреализма, одного из самых значимых художников ХХ века. Привезено более ста работ.

Де Кирико

Впечатление ошеломляющее. Художник больше, глубже, умнее, сложнее и бесконечнее, чем ожидалось увидеть, исходя из разъединенных фрагментов когда-то виденного. Да, вот они — пустынные огромные площади, залитые беспощадным солнцем, с острыми перспективами бесконечных колоннад. Вот оно — зафиксированное навсегда чувство абсолютного экзистенциального одиночества вне времени и пространства, безмолвного бытия где-то и нигде. Оглушающая тишина, по которой сразу узнаешь работу де Кирико.

Сейчас привезли не только это. Привезли вечных и совершенных богов, разобранных и сконструированных заново по законам метафизики героев, непостижимых в своей красоте женщин, неподвластных в своем совершенстве аналитическому расчленению. Каждый образ — это выверенное соотношение с ведомым только де Кирико абсолютом, законченная мифологема с оставшимися рядом линейками и циркулями.

Кроме высочайшего качества живописи, главное ощущение от работ — ощущение пульсирующей мысли, размышления, внутреннего диалога.

Глядя на датировки, понимаешь что и «Гибель Богов» Висконти, и Жан-Поль Сартр, и Альбер Камю, и Карл Ясперс, и «Андалузский пес» Бунюэля и Сальвадора Дали были позже, да и сам Дали как художник был позднее.

Разговор про метафизику пространства, про статичность времени, природу вещей и человека де Кирико ведет с кем-то другим. Этот невидимый собеседник о «сущности основания» — Мартин Хайдеггер. Размышления о сущности мышления… Да, это его — «…разум, ratio, развертывается в мышлении…» И остатки мысленных конструкций, сложный инструментарий логических построений и беспомощность результата — все это нашло отражение в работах Джоржо де Кирико.

Неспешный разговор на проселочной дороге о метафизике и сущности бытия Джорджо де Кирико ведет в залах Третьяковской галереи на Крымском Валу до 23 июля.