Москва, 31 января, 2017, 07:30 — ИА Регнум.



Галина Чармадова

В Музее Москвы открылась масштабная выставка мэтра современного искусства Семена Файбисовича. Художника, известного с 80-х годов прошлого века острыми социальными работами в технике фотореализма.

И теперь эта выставка. Многие разочарованно цокали языками — Файбисович теперь не тот. А он действительно не тот. Состоявшийся рисовальшик и живописец, многократно доказавший мастерское владение кистью в передаче реальности с фотографической точностью, вдруг взял за основу снимок с мобильного и позволил себе только доработать кистью изображение, сохранив этот случайный образ как абсолютную ценность. Конечно, Семен Файбисович не разучился рисовать. Это вряд ли. Тогда что могло заставить виртуоза отказаться от возможности показать свое мастерство? Перед кем мастер, вдруг отказавшись от эго творца собственной реальности, низвел себя до уровня подмастерья? Ответ прост — перед жизнью, абсолютно прекрасной в каждом мгновении, каждом солнечном блике, в повседневности, мусоре, грязи — во всем она прекрасна. Но чтобы так понять и увидеть жизнь, надо быть большим художником, для которого не осталось секретов в профессии, и очень зрелым и мудрым человеком.

Выставка объединяет две серии работ — «Казанский В.» и «Мой двор». Да, это другой Файбисович, который больше не оценивает, не диагностирует, не обличает, с одинаковой трепетной любовью глядя и на малышню на детской площадке, и на взмыленных несущихся по делам москвичей, и на бомжей на вокзале. Все любимы, все ценны. Работы залиты светом и теплой любовью.

Казалось бы, случайные зарисовки совсем не случайны. Только обладая безупречным чувством композиции, можно поймать такие мгновения. В них весь Файбисович — художник. Во всей красе, в полный рост. В этой секунде взгляда.

Особо хотелось бы отметить работу кураторов и художника выставки, нашедших решение экспозиции — тонкие металлические конструкции почти неприметны. Растворяясь в полумраке, они держат огромные полотна. Так и работа экспозиционеров почти незаметна — только показали выдающегося художника безупречно и элегантно.

Настоящая выставка-праздник не состоялась бы без галереи «Риджина», поддержавшей проект. Вот и ответ на вопрос: насколько Семен Файбисович актуален сегодня. Эти галеристы всегда выбирают самое лучшее.

Спасибо за солнечный майский день посреди зимы.

До 1 марта в Музее Москвы.